У законопроєкті про мобілізацію допускають лише одне обмеження для "ухилянтів" - право керування транспортними засобами, - "слуга народу" Веніславський

Наразі депутати сходять на одному обмеженні прав осіб, які ухиляються від мобілізації. Це обмеження права керування транспортним засобом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Говорячи про питання, пов’язані з можливістю за зверненням територіального центру комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський зазначив, що депутати допускають не всі запропоновані у редакції документа, проголосованій у першому читанні.

"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - право керування транспортними засобами, яка не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з’явилася за повісткою, яку отримала", - пояснив парламентар.

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