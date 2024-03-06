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Новини Мобілізація
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У законопроєкті про мобілізацію допускають лише одне обмеження для "ухилянтів" - право керування транспортними засобами, - "слуга народу" Веніславський

мобілізація,тцк

Наразі депутати сходять на одному обмеженні прав осіб, які ухиляються від мобілізації. Це обмеження права керування транспортним засобом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Говорячи про питання, пов’язані з можливістю за зверненням територіального центру комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський зазначив, що депутати допускають не всі запропоновані у редакції документа, проголосованій у першому читанні.

"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - право керування транспортними засобами, яка не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з’явилася за повісткою, яку отримала", - пояснив парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра на Комітеті ВР обговорюватимуть питання відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, які доглядають за особами з інвалідністю, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

мобілізація (3082) Веніславський Федір (289) ухилянти (937)


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Топ коментарі
+39
Тобто криза водіїв нам гарантована?
Я допускаю лише обмеження так званих "ухилянтів" - заборону на державні посади і можливість почати політичну карьеру.
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06.03.2024 16:48
+29
Навіть не знаю, що сказати. Ще б в носі заборонили колупатись на законодавчому рівні
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06.03.2024 16:46
+27
Ні не так.Вони хочуть в новому законі прописати щоб всі явилися в 60 денний термін для уточненя.Скоріше за все потім штрафи і інше.Вони роблять все щоб всіх чоловіків заставити себе індифікувати які тут.Бо ті що за кордоном плювати на це хотіло.А їм потрібно знати скільки тут можна ще використати.Прогнати через ВЛК і тоді картина маслом .Вони не думають як закінчити війну на нашу користь вони думають як продовжити цю війну і далі гребти гроші лопатами.
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06.03.2024 17:01
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+100

Про захист своїх ближніх ні чик-чирик ... Хоч би не висувались.
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06.03.2024 20:53 Відповісти
наступним обмеженням буде заборона на одностатеві шлюби..
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06.03.2024 19:37 Відповісти
Для тебе то буде головна проблема я так зрозумів.
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06.03.2024 19:39 Відповісти
Може ви мені поясните чому ви будучи представником латентних гомосексуалістів з числа православних радикалів такий агресивний?
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07.03.2024 09:36 Відповісти
Але головне залишили - право обирати зеленських/януковичей, і обиратися до партій регіонів та слуг.
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06.03.2024 19:42 Відповісти
Щось нагадує ситуацію з т.зв. "законом 16 січня".
Ню-ню.
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06.03.2024 19:59 Відповісти
Тоже викликає дежавю)? Ну там ж більшість в зеленому шапіто є вихованцями шапкокрада
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07.03.2024 08:38 Відповісти
Це якийсь іспанський сором ! Гора народила мишу!

Як вони збираються мобілізацію забезпечувати ? Тобто зелені зливають мобілізацію.

Добре що є діючі закони і порядки.
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06.03.2024 20:56 Відповісти
Все що діяло хоть якось не працює, зелена пліснява розповзлась по всюди....
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07.03.2024 08:39 Відповісти
Воюємо за свободу а живемо як в тюрмі
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06.03.2024 20:59 Відповісти
Виходить,що ухилянти і неухилянти,матимуть право вільно перитинати кордон?
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06.03.2024 21:45 Відповісти
Если поймают ухилянта за рулем, то автомобиль на ЗСУ пойдёт . Вангую
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06.03.2024 22:27 Відповісти
Причуди демократії.Кожна політсила боїться вносити радикальні положення щоб не втратити рейтинг. Всі поперед одного боряться за конституційні права громадян забуваючи що з водою можна вихлюпнути і дитя, тобто державу.

Якщо не буде держави то ті права можна буде використати при поході в туалет. Позбавити прав на водіння транспорту це пропозиції мирного часу.Скільки буде тривати ця процедура? Як доказати ухиляння.Ск.направити повісток?.А якщо він не хоче розписуватися про їх одержання? А якщо він не пішов до ТЦК чому він буде йти до суду? Це все сшішно якби не було так гірко.Поповнення війська треба вже вчора. Коротче це буде не закон а профанація і через відсутність чітких , результативних правил все буде як і зараз, працівники ТЦК на свій страх і риск будуть щось робити як робили, аби виконати план поповнення.
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06.03.2024 22:33 Відповісти
то есть тцк, депутатню и прочих барыг будут лишать права керувать транспортом. я правильно понял?
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06.03.2024 22:34 Відповісти
Якщо вони хотіли дискредитувати мобілізацію, то в них це непогано виходить.
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06.03.2024 22:52 Відповісти
Тебе. Потім на тебе одягнуть електронний браслет. Заберуть дружину і дітей. Врешті ти підеш в окоп захищати їхнє награбоване
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07.03.2024 00:31 Відповісти
ухилянти "в законі" роблять закони для інших
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07.03.2024 01:04 Відповісти
Терміново ввести це обмеження для корупціонерів. Хай корупціонери пересідають на велосипеди.
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07.03.2024 06:06 Відповісти
Им бы про бритву Хенлона почитать.

Предлагаю очень сложный законопроект.

1. Зарплата от 20к до 200к в зависимости от риска на боевом задании + премия за каждого подтвержденного орке\технику;

2. Каждые две недели - ротация;

3. После 6 месяцев или 50 подтвержденных орке - гарантированная демобилизация с возможностью добровольно продлить контракт на доп. месяц, или в тыл на минималку. Смог завалить 50 рюзке - свободен, воин;

4. Курс молодого бойца - 1 мес. С приближением к фронту каждую неделю. Последнюю - вообще где-нибудь в Херсоне;

5. За разовые потери больше 30% состава - 3 года командиру, с последующей добавкой в год за каждые 10%. Чтобы у идиотов не было желания бросать десант вооруженный флагами Украины на захват всяких тендровских кос. И да, ускоренным судопроизводством;

6. В мобилизации участвуют все граждане от 20 до 50. Аспирантура потерпит. Если на попечении инвалид - назначить сиделку за государственный счет.

Всё.

С такими условиями разве что совсем уж маргинальные ссыкуны не пойдут.

Если бы подобный закон приняли, у меня было бы только одно условие к армии: оружие с пластиковым цевьем, чтоб было удобнее 50 звездочек выцарапывать

Но если моя держава допускае лиш одне обмеження - пусть лучше сдхнт. Надо было на 150 метров левее взять.
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07.03.2024 07:44 Відповісти
"Вони всі серйозні люди,
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
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07.03.2024 07:56 Відповісти
Досі нести патріотичний бред ,нісенітницю , впершу чергу должни піти , ті кому больш всего належить в Україні , а потім звичайні люди . Та кірівництво Держави Долно надовати самостійний приклад . Доречі відкрийте кордони та подивимось , кому потрібна Україна .
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07.03.2024 08:43 Відповісти
З таким підходом навіщо взагалі цей Закон?? хахаха
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07.03.2024 08:58 Відповісти
Нічого , не переживайте, можна в крайньому випадку і на таксі , або на електровеліку((:
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07.03.2024 11:30 Відповісти
Ви там що, смієтесь?! Ухилянт повинен бути позбавлений всього, що має згідно конституції Українець, бо він відмовляється боронити рідну землю від ворога, а значить сприяє просуванню ворожої армії
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07.03.2024 12:50 Відповісти
А де ти її так борониш, що хавальник відкриваєш?
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07.03.2024 15:15 Відповісти
Да шо там стесняться, на кол их! И тебя заодно. ))))
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07.03.2024 16:51 Відповісти
І знову закордонні наташі тут як тут. Де 'там смієтесь'? С'******* нах... шнель? Тут стрьомно?
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07.03.2024 17:03 Відповісти
Зміна у ВРУ мусолять, виключно для відмивання схеми ухилянтів від Зеленського!! Бачили очі, що руки писали, ось тепер, і читайте, щоб вам повилазило… Ну, десь такі й «зміни», ні про що, і ніякі …
Найсуворіше, покарали ухилянтів….
А де відповідальність, перших посадових осіб Держави за зрив або саботування проведення заходів з мобілізаційної підготовки в галузях національної економіки та фінансовій системі України, і так далі, аж до сільради ??. Мовчання ягнят! А фактів бездіяльності, з 2019 року, керівників в системі управління держави, більше, ніж достатньо !!!
Безкарність привладних, за особисту бездіяльність в системі мобПідготовки, обійшлася пересічним Українцям смертями та кров'ю!!!
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07.03.2024 12:57 Відповісти
Займаються хєрньою якоюсь. Думайте, як рекрутинг популяризувати, де гроші брати і як армію реформовувати з совкової клоаки. Довбойоби, тільки гайки закручувати навчені
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07.03.2024 15:14 Відповісти
Можна ще обмежити надання медичних послуг, проїзд у транспорті, право проживання у нерухомості будь якій.
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07.03.2024 20:48 Відповісти
ну вот шо ж вы заднюю включили то? да надо было оставить "Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку". налоги, коммуналка, и остатки "работы" очень быстро перестали доходить до бюджета)) а выезда за кордон и так нет, кроме как в плавь, или бензобаке фуры))
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07.03.2024 21:39 Відповісти
06.03 рейс Рейк'явік-Амстердам , на реєстраціі був якийсь ІНДУС з Укр. паспортом. Я в шоці.
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07.03.2024 23:20 Відповісти
У людей отбирают права за вождение в пьяном виде, а они продолжают ездить. В пьяном виде продолжают. И что?
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07.03.2024 23:22 Відповісти
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