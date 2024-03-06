У законопроєкті про мобілізацію допускають лише одне обмеження для "ухилянтів" - право керування транспортними засобами, - "слуга народу" Веніславський
Наразі депутати сходять на одному обмеженні прав осіб, які ухиляються від мобілізації. Це обмеження права керування транспортним засобом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
Говорячи про питання, пов’язані з можливістю за зверненням територіального центру комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський зазначив, що депутати допускають не всі запропоновані у редакції документа, проголосованій у першому читанні.
"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - право керування транспортними засобами, яка не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з’явилася за повісткою, яку отримала", - пояснив парламентар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про захист своїх ближніх ні чик-чирик ... Хоч би не висувались.
Ню-ню.
Як вони збираються мобілізацію забезпечувати ? Тобто зелені зливають мобілізацію.
Добре що є діючі закони і порядки.
Якщо не буде держави то ті права можна буде використати при поході в туалет. Позбавити прав на водіння транспорту це пропозиції мирного часу.Скільки буде тривати ця процедура? Як доказати ухиляння.Ск.направити повісток?.А якщо він не хоче розписуватися про їх одержання? А якщо він не пішов до ТЦК чому він буде йти до суду? Це все сшішно якби не було так гірко.Поповнення війська треба вже вчора. Коротче це буде не закон а профанація і через відсутність чітких , результативних правил все буде як і зараз, працівники ТЦК на свій страх і риск будуть щось робити як робили, аби виконати план поповнення.
Предлагаю очень сложный законопроект.
1. Зарплата от 20к до 200к в зависимости от риска на боевом задании + премия за каждого подтвержденного орке\технику;
2. Каждые две недели - ротация;
3. После 6 месяцев или 50 подтвержденных орке - гарантированная демобилизация с возможностью добровольно продлить контракт на доп. месяц, или в тыл на минималку. Смог завалить 50 рюзке - свободен, воин;
4. Курс молодого бойца - 1 мес. С приближением к фронту каждую неделю. Последнюю - вообще где-нибудь в Херсоне;
5. За разовые потери больше 30% состава - 3 года командиру, с последующей добавкой в год за каждые 10%. Чтобы у идиотов не было желания бросать десант вооруженный флагами Украины на захват всяких тендровских кос. И да, ускоренным судопроизводством;
6. В мобилизации участвуют все граждане от 20 до 50. Аспирантура потерпит. Если на попечении инвалид - назначить сиделку за государственный счет.
Всё.
С такими условиями разве что совсем уж маргинальные ссыкуны не пойдут.
Если бы подобный закон приняли, у меня было бы только одно условие к армии: оружие с пластиковым цевьем, чтоб было удобнее 50 звездочек выцарапывать
Но если моя держава допускае лиш одне обмеження - пусть лучше сдхнт. Надо было на 150 метров левее взять.
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
Найсуворіше, покарали ухилянтів….
А де відповідальність, перших посадових осіб Держави за зрив або саботування проведення заходів з мобілізаційної підготовки в галузях національної економіки та фінансовій системі України, і так далі, аж до сільради ??. Мовчання ягнят! А фактів бездіяльності, з 2019 року, керівників в системі управління держави, більше, ніж достатньо !!!
Безкарність привладних, за особисту бездіяльність в системі мобПідготовки, обійшлася пересічним Українцям смертями та кров'ю!!!