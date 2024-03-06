Орієнтовний час ухвалення законопроєкту про мобілізацію - кінець березня або початок квітня, - "слуга народу" Веніславський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки планує через два тижні рекомендувати парламенту розглянути законопроєкт про мобілізацію в другому читанні.

Про це розповів член Комітету Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що комітет витратить на те, щоб остаточно сформулювати свій висновок (щодо законопроєкту про мобілізацію — ред.), від одного до двох тижнів. І, відповідно, після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов’язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив уже у фіналізованому вигляді, у зведеній таблиці, порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця", - сказав Веніславський.

Водночас він зауважив, що з урахуванням великої кількості поправок і того, що "кожен із народних депутатів, який їх подавав, під час розгляду законопроєкту в залі може наполягати на тій чи іншій поправці, це також може зайняти певний час".

"Тому я думаю, це вже буде узгоджувати керівництво парламенту з лідерами депутатських фракцій, яку процедуру застосовувати для того, щоб не допустити зловживань і затягування з ухваленням цього законопроєкту. Але я думаю, що цілий місяць, кінець березня - початок квітня, перша половина квітня - шанси ухвалити цей законопроєкт в залі достатньо великі", - зазначив Веніславський.

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Нагадуємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.