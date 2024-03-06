Орієнтовний час ухвалення законопроєкту про мобілізацію - кінець березня або початок квітня, - "слуга народу" Веніславський
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки планує через два тижні рекомендувати парламенту розглянути законопроєкт про мобілізацію в другому читанні.
Про це розповів член Комітету Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що комітет витратить на те, щоб остаточно сформулювати свій висновок (щодо законопроєкту про мобілізацію — ред.), від одного до двох тижнів. І, відповідно, після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов’язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив уже у фіналізованому вигляді, у зведеній таблиці, порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця", - сказав Веніславський.
Водночас він зауважив, що з урахуванням великої кількості поправок і того, що "кожен із народних депутатів, який їх подавав, під час розгляду законопроєкту в залі може наполягати на тій чи іншій поправці, це також може зайняти певний час".
"Тому я думаю, це вже буде узгоджувати керівництво парламенту з лідерами депутатських фракцій, яку процедуру застосовувати для того, щоб не допустити зловживань і затягування з ухваленням цього законопроєкту. Але я думаю, що цілий місяць, кінець березня - початок квітня, перша половина квітня - шанси ухвалити цей законопроєкт в залі достатньо великі", - зазначив Веніславський.
Нагадуємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.
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Це формація нестійка, нею треба керувати розумом. Не треба в сто-тисячний раз закликати до єдності, розуму, єднання та злагоди.
Ідіотизм зараз це не привід для жартів. Це може скінчитися катастрофою. Тому що війна. Тому що люди вмирають. Тому що нам протистоїть ефективний диктаторський режим, де править воля одного чокнутого дебіла - дрібного, калечного, але мстивого та злісного.
Я вже не знаю, що треба зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто гетьман, хто більше українець, хто більше вкрав, у кого яка квартира і яка була в Криму, якою мовою треба вбивати ворога. Чи вистачить розуму після цього лити воду на млин ворога.
Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, загроза зникнення нашої країни стане реальністю. Будь-який бурят відчинить чоботом двері твого будинку і зґвалтує твою дочку, сестру, матір, брата. Звістка про те , хто та де служить старший або молодший на фронті не буде сенсу ?!
Чомусь президент самоусунувся від відповідальності за мобілізацію країни...
Може пора визнати того пів-шостого недієздатним?
"А який сенс? Якщо людина не буде воювати, він не хоче, ми туди його відправимо, поставимо в окоп і його вб'ють. Адже він не хоче воювати, у нього одна думка, як втекти. Я не можу дати на це відповідь, якось же я це роблю, у мене всього вистачає. У мене навіть бувають такі ситуації, коли я своїм побратимам, комбатам даю своїх людей, тому що в мене їх достатньо. Можна різне придумати", - сказав командир.
Крім того, Гамлет додав, що в їхньому підрозділі за весь час повномасштабної війни не було жодного мобілізованого. Усі самостійно приходили до підрозділу.
"Я в першу чергу думаю про те, щоб не було втрат. У нас за весь час, купу штурмів, у нас лише 6 втрат за весь час. Так, поранені є, їх багато, але втрат шестеро. Це нормальний результат, все залежить від керівника. Я ніколи не відправляв людей на штурми пішки, адже навіть 200 метрів пройти - втрати вже будуть 50%", - розповідає Гамлет.
немає такого до 27 років не призивають...
Так що він хоч як, а *********.
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?
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