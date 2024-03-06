УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11677 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 084 18

Зеленський про надання Україні далекобійної зброї: Тут не може бути дефіциту сміливості, партнерам треба робити відповідні кроки

зеленський, зброя, боєприпаси

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні постачання Україні далекобійного озброєння у партнерів не має бути дефіциту сміливості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується альтернативи до дефіцитного калібру 155 мм - є на сьогодні тільки дрони, їх виробництво зростає. Це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії.

Але є й інші види зброї - далекобійна зброя, яка є у наших партнерів. І мені здається, що тут не може бути дефіциту сміливості, тому що якщо ми (партнери - Ред.) ухвалили рішення щодо територіальної цілісності України, захисту суверенітету і наших людей, то не треба, мені здається, дуже довго вагатися, а треба робити відповідні кроки вперед", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Греції в Одесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України

Президент також прокоментував чеську ініціативу про постачання в Україну 800 тисяч снарядів, заявивши, що з нею точно є позитивний прогрес. "Але позитивний результат ми зможемо оцінити тоді, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Тоді це буде остаточно правильний для України результат", - наголосив він.

боєприпаси (2282) Зеленський Володимир (23998) зброя (7479)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
И это говорит тело, полностью остановившее программы "длинной руки" перед большой войной. Лицемер хренов.
показати весь коментар
06.03.2024 18:33
+6
Зараз пазітівние тєлєграмканали банкової розганяють казку, що в Одесі на зепідра було покушєніє. Ви тільки уявіть собі, кацапи вєпали ракетою по кортежу. ****, просто до сліз🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.03.2024 18:37
+6
Цинічна погань, яка зі своєю прорашистською бандою доклала максимальних зусиль, аби повністю знищити власну ракетну програму країни під час гібридної війни ще й має нахабство дорікати іншим. Мав би хоч краплю порядності - то або подав би у відставку, або застрелився.
показати весь коментар
06.03.2024 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И это говорит тело, полностью остановившее программы "длинной руки" перед большой войной. Лицемер хренов.
показати весь коментар
06.03.2024 18:33 Відповісти
Я б навіть сказав більше - "брехун хрєнов" бо навтіь у ліцимерів є хоча б якась правда!
показати весь коментар
06.03.2024 18:55 Відповісти
тут не лицемірство - тут державна зрада...
показати весь коментар
06.03.2024 18:58 Відповісти
Йому, кульгавому Президенту, треба буде піти оттаким прессекретарем до голови ВР та оновленої коаліції в ПАРЛАМЕНТІ , й продовжувати формально грати роль Презедента,от тільки менеджерів УСІХ 5-6 з ОПУ від Кремля та Партії регіонів з Ахмєтовим- усіх НАХ!
показати весь коментар
06.03.2024 19:24 Відповісти
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
показати весь коментар
06.03.2024 18:34 Відповісти
Або сміливість, або власноруч воювати з ******. В Німеччині сьогодні обговорюватиме повернення до суцільного військового обовʼязка. Німці дуже незадоволені. Але вони мають розуміти: не постачати Тауруси та не воювати з ****** - так не вийде.
показати весь коментар
06.03.2024 18:36 Відповісти
Зараз пазітівние тєлєграмканали банкової розганяють казку, що в Одесі на зепідра було покушєніє. Ви тільки уявіть собі, кацапи вєпали ракетою по кортежу. ****, просто до сліз🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.03.2024 18:37 Відповісти
Хаи тягне шо де баче в Украіну - зброя ж не для себе -- солдатам на передок
показати весь коментар
06.03.2024 18:38 Відповісти
Цинічна погань, яка зі своєю прорашистською бандою доклала максимальних зусиль, аби повністю знищити власну ракетну програму країни під час гібридної війни ще й має нахабство дорікати іншим. Мав би хоч краплю порядності - то або подав би у відставку, або застрелився.
показати весь коментар
06.03.2024 18:38 Відповісти
Будьтє смєлимі, как наш Невтік, звєнітє яйцамі..
показати весь коментар
06.03.2024 18:47 Відповісти
чучело! Вже оголись та вдягнись у цивільне! І за грати дермака!

у твоіх останіх подорожах у штати з дермаком ніхто з вами не спількувался, казнокрадами.

Мабуть тоді Україна буде отримувати допомогу сусльпіства, а не підраховувати розподіл допомоги жОПи між шаурмамами, татаровими і іншими з жОПи!.
показати весь коментар
06.03.2024 18:48 Відповісти
Воно колись сказало, що піде із преЗЕдентськогоТрона разом із дєрьмаком! Його ніхто за "язик не тягнув" - сам так вирішив! Тому сидіти вони будуть разом!
показати весь коментар
06.03.2024 18:57 Відповісти
Та вже потрібно, щоб було не "будуть сидіти", а потрібно, щоб сиділи кукловод та маріонетка.
показати весь коментар
06.03.2024 19:03 Відповісти
А чого тобі зелений цапе забракло коли ти заморозив ракетну програму і недофінансовував ЗСУ?
показати весь коментар
06.03.2024 18:55 Відповісти
То що заважає своє робити, вже третій рік пішов... Шапіто...
показати весь коментар
06.03.2024 19:35 Відповісти
жевало-жевало и отрыгнуло.
показати весь коментар
06.03.2024 21:16 Відповісти
А чого ж ти підар нагуляний відводив війська?
показати весь коментар
07.03.2024 00:15 Відповісти
 
 