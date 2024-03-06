Зеленський про надання Україні далекобійної зброї: Тут не може бути дефіциту сміливості, партнерам треба робити відповідні кроки
Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні постачання Україні далекобійного озброєння у партнерів не має бути дефіциту сміливості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується альтернативи до дефіцитного калібру 155 мм - є на сьогодні тільки дрони, їх виробництво зростає. Це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії.
Але є й інші види зброї - далекобійна зброя, яка є у наших партнерів. І мені здається, що тут не може бути дефіциту сміливості, тому що якщо ми (партнери - Ред.) ухвалили рішення щодо територіальної цілісності України, захисту суверенітету і наших людей, то не треба, мені здається, дуже довго вагатися, а треба робити відповідні кроки вперед", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Греції в Одесі.
Президент також прокоментував чеську ініціативу про постачання в Україну 800 тисяч снарядів, заявивши, що з нею точно є позитивний прогрес. "Але позитивний результат ми зможемо оцінити тоді, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Тоді це буде остаточно правильний для України результат", - наголосив він.
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Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
у твоіх останіх подорожах у штати з дермаком ніхто з вами не спількувался, казнокрадами.
Мабуть тоді Україна буде отримувати допомогу сусльпіства, а не підраховувати розподіл допомоги жОПи між шаурмамами, татаровими і іншими з жОПи!.