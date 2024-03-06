Повідомлено про підозру соратникам Аксьонова Веселовському та Юхіну, які організовували філії кремлівських "ЗМІ" в Криму, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які співпрацюють з окупантами у тимчасово захопленому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Сергія Веселовського та Сергія Юхіна, які позиціонують себе як політтехнологи і входять до оточення зрадника Аксьонова.



За його вказівкою вони організували "філії" центральних рупорів Кремля на території півострова. Серед них – інформагентство "Південно-східний фронт" та онлайн-портал "Крим 24". Через ці медіаресурси окупанти поширюють російську пропаганду, в якій виправдовують збройну агресію РФ та заперечують воєнні злочини рашистів. При цьому Юхін неодноразово сам виступав на ворожих ефірах, де закликав до фізичного знищення українців та захоплення всієї території України.

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За даними слідства, обидва фігуранти підтримали загарбників ще під час захоплення Криму. Тоді вони під виглядом громадських діячів брали участь в організації проросійських масових заходів на території півострова. Згодом вони взялися за створення місцевих осередків з поширення кремлівської пропаганди. Гроші на реалізацію цього "проєкту" вони отримували від місцевої окупаційної адміністрації РФ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Веселовському та Юхіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Дії Юхіна додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид).



У СБУ зазначають, що оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для їхнього притягнення до відповідальності.

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