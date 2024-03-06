Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Одесі з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом повідомив, що Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації G7.
Про це повідомляє пресслужба Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також на наступні – саме довготривала співпраця дає найкращі результати", – акцентував він.
Зеленський повідомив, що Міцотакіс підтвердив свою участь у першому саміті миру щодо реалізації Формули миру, який відбудеться у Швейцарії.
Також під час переговорів у вузькому та розширеному форматах сторони обговорили посилення санкцій проти Росії та її представників, підтримку роботи Міжнародного кримінального суду та протидію російській дезінформації.
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