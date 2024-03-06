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Новини
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Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій, - Зеленський

зеленський,міцотакіс

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Одесі з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом повідомив, що Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації G7.

Про це повідомляє пресслужба Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також на наступні – саме довготривала співпраця дає найкращі результати", – акцентував він.

Зеленський повідомив, що Міцотакіс підтвердив свою участь у першому саміті миру щодо реалізації Формули миру, який відбудеться у Швейцарії.

Також під час переговорів у вузькому та розширеному форматах сторони обговорили посилення санкцій проти Росії та її представників, підтримку роботи Міжнародного кримінального суду та протидію російській дезінформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі Зеленський та голова уряду Греції Міцотакіс вшанували пам’ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок. ФОТО

Автор: 

безпека (936) Греція (602) Зеленський Володимир (23998) гарантія (267)


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Топ коментарі
+8
Еще один меморандум о меморандумах. Еще одна бумажка не о чем.
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06.03.2024 18:26
+6
Чим це цікаво краще чим напиклад туалетний папір????
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06.03.2024 18:28
+5
Это и есть абсолютное ничто. Просто сотрясение воздуха.
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06.03.2024 18:28
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Еще один меморандум о меморандумах. Еще одна бумажка не о чем.
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06.03.2024 18:26 Відповісти
Ну,краще чим нічого.
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06.03.2024 18:27 Відповісти
Чим це цікаво краще чим напиклад туалетний папір????
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06.03.2024 18:28 Відповісти
Это и есть абсолютное ничто. Просто сотрясение воздуха.
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06.03.2024 18:28 Відповісти
От нашо тобі та Зелькіна Грамота?
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06.03.2024 19:17 Відповісти
і що, одесу перестануть обстрілювати ?
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06.03.2024 18:26 Відповісти
Карлсонманія якась...
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06.03.2024 18:29 Відповісти
Тільки є один ньюанс...
«Наша угода - як і ті, що уклали Франція, Німеччина та Велика Британія, - не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливає жодних зобов'язань з міжнародного права чи фінансових зобов'язань. У ній немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки», - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
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06.03.2024 18:40 Відповісти
потужний результат роботи зешапіто .

гарантії без будь-яких гарантій
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06.03.2024 18:47 Відповісти
І хто кому тут що гарантує?
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06.03.2024 18:46 Відповісти
Чьо? Триста спартанців поспішать на допомогу ? Чекайте, чекайте У них на шляху турки.
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06.03.2024 18:52 Відповісти
Никого ни к чему не обязывающие "гарантии" - вместо послевоенного НАТО для Украины.

Это "путь Зеленского" (по заданию гэбни).
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06.03.2024 19:11 Відповісти
Чим більше цей довбень створює ці "фількини грамоти", тим далі ми відкочуємось від НАТО.
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06.03.2024 21:59 Відповісти
 
 