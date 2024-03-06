Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував атаку РФ на Одесу 6 березня, під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері.

"Атака на Одесу під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса є ще одним свідченням боягузливої тактики Росії в її загарбницькій війні проти України. Це ганебно і навіть нижче кремлівського сценарію. Повна підтримка ЄС України та її хороброго народу не послабиться", - написав Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.