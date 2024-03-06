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Новини
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Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував атаку РФ на Одесу 6 березня, під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері.

"Атака на Одесу під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса є ще одним свідченням боягузливої тактики Росії в її загарбницькій війні проти України. Це ганебно і навіть нижче кремлівського сценарію. Повна підтримка ЄС України та її хороброго народу не послабиться", - написав Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них. 

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.

Автор: 

Греція (602) Зеленський Володимир (23998) Одеса (5476) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+8
А в чому "боягузлиіість", коли на ВІЙНІ хочуть вбити ворога? Може у ЗАХОДУ більше боягузливості з передачею адекватних озброєнь Україні?
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06.03.2024 19:58
+6
Обстріл голови уряду члена НАТО це вже напад на НАТО, чи ше нічого страшного?
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06.03.2024 19:43
+6
Боягузлива тактика не в РФ , а усього цивілізованого світу.
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06.03.2024 20:23
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Обстріл голови уряду члена НАТО це вже напад на НАТО, чи ше нічого страшного?
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06.03.2024 19:43 Відповісти
Ви нє панімаєтє, то другоє!
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06.03.2024 20:57 Відповісти
глибока озабоченність
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06.03.2024 21:27 Відповісти
Шкода що кращебздоха не завалили, одне що може зробити підоРаша корисного для Українців
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06.03.2024 19:46 Відповісти
А як же ми переможемо без Верховного Головнокомандуючого? Без його стратегії та тактики. Він нікому ще не передав плани.
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06.03.2024 19:54 Відповісти
Безуглій хай передає, в неї дуже по планам свербіло.
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06.03.2024 20:43 Відповісти
Виберемо іншого, свіжішого, в цього термін придатності вже закінчується.
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06.03.2024 20:04 Відповісти
хоть якби він вам не подобався, цього не треба. ти хочеш янукович 2.0? без президента в ще гірший час ніж тоді?
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06.03.2024 21:29 Відповісти
А казали що Осел вигадував про замахи на нього. Ось воно - замах!
Все таки Буданов не брехав.
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06.03.2024 19:53 Відповісти
А в чем "трусость"? РФ как раз таки "смело" себя ведет, делает что хочет. А вот как раз вы, западные политики, ведете себя трусливо. Боитесь даже слово лишнее в адрес РФ сказать, не то на место поставить их...
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06.03.2024 19:56 Відповісти
А в чому "боягузлиіість", коли на ВІЙНІ хочуть вбити ворога? Може у ЗАХОДУ більше боягузливості з передачею адекватних озброєнь Україні?
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06.03.2024 19:58 Відповісти
Промахнулись - били по Зелі - попали по людях
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06.03.2024 20:01 Відповісти
Били не по зе, а по цеху підготовки морських безпілотників .. здається, влучили .. нах їм ти дебіли всрались. А от яка падла злила координати ..
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06.03.2024 21:33 Відповісти
Та зараз всі все знають - немає в нас достатньо захисту -- хіба ми не знаєм де в них шо виробляється - чи де іх аеродроми - нема в нас чим довбанути
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06.03.2024 21:52 Відповісти
Боягузлива тактика не в РФ , а усього цивілізованого світу.
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06.03.2024 20:23 Відповісти
Це не в паРаші боягузлива тактика - в них єдина совкова тактика. Це - боягузлива тактика цивілізантів, у яких під носом кровопролитна війна з геноцидом цілого народу, а вони пообсиралися та пообсцикалися "аби не ескалація".
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06.03.2024 20:42 Відповісти
Це признак злочинної халатності і продажності нинішнього вищого політичного і військового керівництва України, котре не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Варто було б щоб цьому обдолбаному нікчемі щось відірвало: якщо б до мізків не дійшло, то, принаймні, дебільні монологи і відосіки припинилися б...
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06.03.2024 21:02 Відповісти
так кто усрался?
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06.03.2024 21:04 Відповісти
ЗЕро тепер по два відоси в день писатиме. ))
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06.03.2024 21:25 Відповісти
Обычно чучело ставят чтобы пугать .... а тут наоборот получилось
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06.03.2024 21:41 Відповісти
Мішель,що ти мелиш яке боякузтво??куйло вже зрозуміло хто боїться,просто Україна в нерівній боротьбі ламає зуби рашці, поки ви там кіпятком пісяєте,і думаєте от дати нам ракети чи не дати.А чорножопі іранці і ускоглазі жировики не сцять маньяку для вбивств давати все що хочуть!
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06.03.2024 22:26 Відповісти
А єрмак був із Зеленським?
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07.03.2024 09:15 Відповісти
 
 