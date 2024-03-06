Росіяни не мають кваліфікованого персоналу для перезавантаження палива на Запорізькій АЕС, - Котін
На окупованій ЗАЕС росіяни не зможуть провести заміну палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.
Як інформує Цензор.НЕТ про це розповів керівник "Енергоатома" Петро Котін.
Він зазначив, що фейкова адміністрація Запорізької атомної електростанції не здатна провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.
"Щоб це зробити, необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень - що робити з паливом, що буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", - пояснив глава "Енергоатома".
Він також додав, що окупанти заміщають кваліфікований український персонал на недосвідчених людей з росії та з міст неподалік Енергодара, котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об’єктів.
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Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.
«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
Це ж те саме що КРАСНИЙКРЕСТ з його гарантіями для полонених у рашці
А КУЛЕБА ЛОПАТОЮ РОЗГАНГЯЄ МУХ НАВКОЛО ЄРМАКА
Наче синхронізована з мережею України.
Розібрати, отримати доступ і провести фізично перезавантаження можливо, тому що робітники СРРиТТО заключили контракт з росатомом, з *** не знаю, чи є такі, хто може розрахувати правильне встановлення зборок в активну зону після її розвантаження.