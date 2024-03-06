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Росіяни не мають кваліфікованого персоналу для перезавантаження палива на Запорізькій АЕС, - Котін

заес

На окупованій ЗАЕС росіяни не зможуть провести заміну палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.

Як інформує Цензор.НЕТ про це розповів керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Він зазначив, що фейкова адміністрація Запорізької атомної електростанції не здатна провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.

"Щоб це зробити, необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень - що робити з паливом, що буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", - пояснив глава "Енергоатома".

Він також додав, що окупанти заміщають кваліфікований український персонал на недосвідчених людей з росії та з міст неподалік Енергодара, котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об’єктів.

Читайте також: На Запорізькій АЕС закінчується термін використання ядерного палива, це може призвести до радіаційної аварії, - "Енергоатом"

Автор: 

Енергоатом (1638) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1412)


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Топ коментарі
+5
Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - пояснює директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.

«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
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06.03.2024 19:57
+5
Ми це чули схоже про чмобіків
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06.03.2024 20:06
+3
для кого ці дурні заяви. Там що якийсь унікальний реактор чи може документації немає. Вони мали два роки на підготовку персоналу плюс дехто з наших все-таки залишився. А ви імітатори бурхливої діяльності, бездарні брехуни.
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06.03.2024 21:40
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ну так перезавантаж сам, ліцензійний ти наш з зп від ляма а потім вируби
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06.03.2024 19:48 Відповісти
Він не ліцензіант,до атомної енергетики має посереднє відношення,навіть не може розрахувати кількість води що лишилась на охолодження конденсаторів турбін.
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06.03.2024 20:31 Відповісти
Специалистов у них на Рашке то хватает, вопрос в другом - а для ЗАЕС оно им надо? Может, они сознательно провоцируют ядерную аварию! Не дай Бог, конечно!
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06.03.2024 19:54 Відповісти
у них є КВАЛІФІКОВАНОПРОРОСІЙСЬКЕ МАГАТЕ
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06.03.2024 19:56 Відповісти
Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - пояснює директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.

«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
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06.03.2024 19:57 Відповісти
кацапи у Гроссі попросять консультантів, а одноразових спеціалістів з лопатами привезуть з Курчатова.
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06.03.2024 19:57 Відповісти
Чому наш лопатний герой Кулеба прогинається перед МАГАТЕ як перед Єрмаком?
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06.03.2024 20:00 Відповісти
ГРОССІ професійний дипломат довго працював ООН

Це ж те саме що КРАСНИЙКРЕСТ з його гарантіями для полонених у рашці
А КУЛЕБА ЛОПАТОЮ РОЗГАНГЯЄ МУХ НАВКОЛО ЄРМАКА
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06.03.2024 20:01 Відповісти
після того, як прогнулись виборці, то прогнулось усе в державі, і рівного майже нічого не залишилось.
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06.03.2024 20:07 Відповісти
ВЕРТАЙСЯ ТА ДІЗНАЄШСЯ!
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06.03.2024 20:08 Відповісти
Я щось не розумію. ЗАЕС працює, виробляє електроенергію? Куди, кому.
Наче синхронізована з мережею України.
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06.03.2024 19:59 Відповісти
Не виробляє,тільки тепло,одна чи дві реакторні установки знаходяться на МКУ,інші в підкритичному стані.
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06.03.2024 20:35 Відповісти
Вона енергію споживає , при цьому з української мережі
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06.03.2024 23:25 Відповісти
Коли станеться «хлопок», як в Чорнобилі, а там АЕС найбільша в Європі, то швиденько знайдуть спеціалістів.
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06.03.2024 20:00 Відповісти
Дурні закінчилися у 1986-му на ліквідації "хлопка" , а спеціалістів і тоді не було , тому і "хлопнуло" ((
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06.03.2024 23:27 Відповісти
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06.03.2024 20:01 Відповісти
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06.03.2024 20:59 Відповісти
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06.03.2024 21:14 Відповісти
2020

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06.03.2024 21:24 Відповісти
Ну і?
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06.03.2024 23:28 Відповісти
Ми це чули схоже про чмобіків
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06.03.2024 20:06 Відповісти
Есть там персонал, который сможет это сделать, ведь много работников ЗАЭС заключили контракт с росатомом.
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06.03.2024 20:08 Відповісти
Персонал который мог расчитать топливную кампанию реактроных установок давно в Украине,с оперативного инжинерного осталось процентов пять,остальные работяги,для тех кто в танке поясню,алгоритм управления и контроля РУ отличается от рашинских ВВЭРов,с той водой что осталась могут только два блока запустить и то не на полную нагрузку.
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06.03.2024 20:29 Відповісти
"необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає."
Розібрати, отримати доступ і провести фізично перезавантаження можливо, тому що робітники СРРиТТО заключили контракт з росатомом, з *** не знаю, чи є такі, хто може розрахувати правильне встановлення зборок в активну зону після її розвантаження.
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07.03.2024 00:29 Відповісти
От і я про це що спеців які розраховують паливну кампанію на станції не лишилось,так що розраховувати немає кому,а криво мішати Активну Зону ніхто не буде.
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07.03.2024 08:09 Відповісти
Я так розумію, що 6 років - це в режимі роботи. Якщо ж реактор заглушений, навряд чи за 2 роки там щось критичне могло трапитись. Реакція проходить, але в'яленько. Є тут ядерщики? Поправте, що не так.
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06.03.2024 20:48 Відповісти
Це називається підкритичний стан активної зони,і нічого такого не станиться,а критичний стан це нормальна робота зони на потужності.
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07.03.2024 08:11 Відповісти
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06.03.2024 21:34 Відповісти
Шо за кіпіш на рівному місці? Пришлють стройбат, дадуть каманду: "Круглоє носіть - квадратноє катіть", і перезавантажать!
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06.03.2024 21:38 Відповісти
для кого ці дурні заяви. Там що якийсь унікальний реактор чи може документації немає. Вони мали два роки на підготовку персоналу плюс дехто з наших все-таки залишився. А ви імітатори бурхливої діяльності, бездарні брехуни.
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06.03.2024 21:40 Відповісти
Саме так. На кацапії працюють 13 точно таких реакторів, як на Запорізькій АЕС, і вони якось дають їм раду. А нам зелені брехуни знову розказують байки про чергових ні на що не здатних "чмобіків"...
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06.03.2024 22:26 Відповісти
 
 