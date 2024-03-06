Росіяни не мають кваліфікованого персоналу для перезавантаження палива на Запорізькій АЕС, - Котін

На окупованій ЗАЕС росіяни не зможуть провести заміну палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.

Як інформує Цензор.НЕТ про це розповів керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Він зазначив, що фейкова адміністрація Запорізької атомної електростанції не здатна провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.

"Щоб це зробити, необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень - що робити з паливом, що буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", - пояснив глава "Енергоатома".

Він також додав, що окупанти заміщають кваліфікований український персонал на недосвідчених людей з росії та з міст неподалік Енергодара, котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об’єктів.

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