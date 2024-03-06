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У Бердянську ліквідовано колаборантку Самойленко, яка була організаторкою виборів Путіна, - ГУР

гур

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували колаборантку Світлану Самойленко. Вона допомагала організовувати вибори Путіна на ТОТ Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що після поневолення міста у 2022 році Самойленко добровільно пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації.

"Так званий воєнний комендант Бердянська полковник ЗС РФ Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів", - зазначають в ГУР.

За інформацією розвідки, чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

У межах підготовки до псевдовиборів путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.

За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ.

Також читайте: Затримано зрадницю, яка займалася примусовою паспортизацією жителів Херсону під час окупації, - СБУ. ФОТО

Автор: 

ліквідація (3992) колабораціонізм (1162) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+36
Целые семьи предателей! Впрочем, "процесс пошел". Ну, с почином!
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06.03.2024 20:16
+18
Молодці. Смерть рашистським окупантам і зрадникам України.
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06.03.2024 20:18
+17
А ты представляешь сколько наших людей погибло от таких ватников и колаборантов которые сдавали рашистам и АТОшников и ветеранов и активистов? Знаешь ли ты что рашистам очень трудно было бы не только захватывать а и удерживать окупированную территорию без таких предателей. Представь на минуточку что рашисты наступают по еще советским картам где не указаны не только новые дороги а и некоторые населенные пункты. Но с помощью предателей рашистам удалось очень быстро захватить Херсон, Енергодар и почти Киев.
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06.03.2024 20:55
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Целые семьи предателей! Впрочем, "процесс пошел". Ну, с почином!
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06.03.2024 20:16 Відповісти
Так Ільїну чи Самойленко?
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06.03.2024 20:42 Відповісти
Молодці. Смерть рашистським окупантам і зрадникам України.
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06.03.2024 20:18 Відповісти
А чо у неї тачка така лоховська? Ціла Таврія! Її кацапи використали і не заплатили толком?))
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06.03.2024 20:18 Відповісти
вдівцю та личинці дадуть білу ладу. потім. колись. може ))
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06.03.2024 20:36 Відповісти
Скоріше чорного пакєта, можливо ще й одного на двох.
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06.03.2024 21:14 Відповісти
Маскувалася під пролетаршу)))
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06.03.2024 20:50 Відповісти
Використаний презерватив викидають ...
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06.03.2024 23:03 Відповісти
Госпаде!!!! Ну коли зрозуміють люди що зрадників убють або свої або чужі
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06.03.2024 20:21 Відповісти
Доносчику - первый кнут. Доносы полезны, доносчики не терпимы - так классика же!
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06.03.2024 20:32 Відповісти
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06.03.2024 20:23 Відповісти
В ГУР немає важливіших цілей, крім нікому не відомої ватної баби?
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06.03.2024 20:31 Відповісти
Та ще й на таврії, мабуть дуже важлива персона для орків, так треба було то провадження до суду довести, а так невідомі вбили українську громадянку.
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06.03.2024 20:37 Відповісти
А ты представляешь сколько наших людей погибло от таких ватников и колаборантов которые сдавали рашистам и АТОшников и ветеранов и активистов? Знаешь ли ты что рашистам очень трудно было бы не только захватывать а и удерживать окупированную территорию без таких предателей. Представь на минуточку что рашисты наступают по еще советским картам где не указаны не только новые дороги а и некоторые населенные пункты. Но с помощью предателей рашистам удалось очень быстро захватить Херсон, Енергодар и почти Киев.
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06.03.2024 20:55 Відповісти
Так ті зрадники в кортежам їздять і не на тавріях+ в Києві
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07.03.2024 01:08 Відповісти
Якесь "постановочне" фото... вибитого скла немає, слідів вогню немає... машина кинута десь на пустирі... І, до речі, саме з цією "підірваною" машиною вже нібито була знищена - Олена Ільїна - "член виборчої комісії" у місті Бердянськ Запорізької області.
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06.03.2024 20:34 Відповісти
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06.03.2024 20:39 Відповісти
Там увесь виборчком підлабузників орківських через цю таврію напевно пройшов.
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06.03.2024 20:42 Відповісти
Вони могла використати фото с iншого випадку, так, виключно для iлюстрацiї. Але звичайно треба якось iнформувати що фото вiд iншого епiзоду...
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06.03.2024 21:52 Відповісти
"я фам ні вєрю,ви ффсьоврьотііііі"?
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06.03.2024 20:42 Відповісти
Зібралися кілька колаборантів і вирушили до Кабздона.
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06.03.2024 20:48 Відповісти
А вот тут, Нестор, ты в корне не прав. Бойся не врага перед собой, бойся предателя за спиной! Цитату дарю
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06.03.2024 20:34 Відповісти
Хохо👀
А оці всі запродвнці реально вірили, що їх пронесе?

все до пори- до часу
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06.03.2024 20:38 Відповісти
Ето хорошо. Предатели намного опаснее и коварнее чем враги.
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06.03.2024 20:49 Відповісти
При Гитлере Кровавом за госизмену перед ВМВ больше трёх лет не давали
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06.03.2024 20:53 Відповісти
🤔
Дивна світлина... Слідів від куль не бачу. Вибухових ушкоджень теж. Слідів горіння взагалі немає...
Як на мене, то це просто фото "Таврії" в процесі розборки.
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06.03.2024 21:08 Відповісти
В нас на місцевому сайті до новини примічають *фото постановочне*,якщо немає фото з місця події, так і в даному випадку.
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06.03.2024 21:28 Відповісти
Мабуть, таки проводка, коротнула… А так, усе правильно…
Не можна жити в Мирній Україні та гадити її Українцям!!
От проводка, і того… Єфремов з ЯкунОвочем та богатирьовою, в курсі!
Ющенко з підрахуєм, можуть це підтвердити!
Пильнуймо Україну від КВНщиків
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06.03.2024 21:09 Відповісти
організатур на Таврії чи Славуті?
ну подумайте головою...
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06.03.2024 21:43 Відповісти
там шарія почали потроху вбивати.
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06.03.2024 22:28 Відповісти
Нижче писали, що в Бердянську вбили іншу людину, виставили фотографію жінки з фейсбуку, чия сторінка-це сторінка патріоткииУкраїни. Тепер без пояснення назвали інше прізвище, без фото. Хтось тут найобує, тільки не зрозуміло для чого. Трохи від "Цензора" знову засмерділо.
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06.03.2024 22:49 Відповісти
крім заяви ГУР МО і фото старенької Таврії,більше жодних повідомлень від будь-яких інших джерел не має.Схоже ясновидиця Буданга знов собі рейтинги набиває на фейках.
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07.03.2024 05:37 Відповісти
Біжить з м'ячем...біжить ....біжить.....кобзона🥴
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08.03.2024 16:14 Відповісти
 
 