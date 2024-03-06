У Бердянську ліквідовано колаборантку Самойленко, яка була організаторкою виборів Путіна, - ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували колаборантку Світлану Самойленко. Вона допомагала організовувати вибори Путіна на ТОТ Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що після поневолення міста у 2022 році Самойленко добровільно пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації.

"Так званий воєнний комендант Бердянська полковник ЗС РФ Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів", - зазначають в ГУР.

За інформацією розвідки, чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

У межах підготовки до псевдовиборів путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.

За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ.

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