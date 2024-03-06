Завод із орбіти "слуги народу" Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму, - ЗМІ

Український завод Autoenterprise – виробник зарядних станцій для електрокарів у Харкові, пов’язаний із народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Куницьким, починаючи із 2016 року постачав продукцію до РФ. А у 2021 році підприємство розпочало партнерство із кримським бізнесменом, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної "влади" півострова.

Про це ідеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти проаналізували з десяток контрактів холдингу Autoenterprise і верифікували їх за допомогою даних з баз імпортно-експортних операцій ImportGenius та Вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS. "Схеми" з’ясували, щонайменше з 2016-го року харківська фірма "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise поставляла електрозарядні станції як приватним російським компаніям, так і для державної структури – холдингу "Россети".

Також "Схеми" звернули увагу, що з 2021 року в Криму запрацювала та збільшувалась мережа електрозарядних станцій під брендом DriveEnergy, виготовлених саме на харківському заводі Autoenterprise. На станціях прямо вказано, що вони "зроблені в Україні".





Директорка харківського підприємства, депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила в коментарі "Схемам", що їм невідомо, як станції опинились в Криму. Але редакція виявила численні докази зворотнього.

Зокрема, журналісти отримали копію дилерської угоди за 2021 рік між російською компанією DriveEnergy та українською "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise, в якій зазначається, що харківська фірма мала протягом 2021-2022-го років продавати російській компанії зарядні станції та комплектуючі, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. Також працівники холдингу Autoenterprise мали навчити персонал DriveEnergy обходитися з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.

"Схеми" підтвердили справжність цього контракту – знайшовши відповідні експортні операції у базі даних української митниці. Журналісти також дістали з податкових органів РФ звітність щодо виплат Driveenergy за ці станції на рахунки харківської фірми. Таку співпрацю підтвердило і внутрішнє листування працівників Autoenterprise, яке отримали у своє розпорядження та верифікували "Схеми".

Журналісти також отримали доступ до драфту угоди між "АЄ Фекторі" та DriveEnergy, який ліг в основу дилерської угоди. Спочатку у ньому була згадка про заборону продажу в Крим, але згодом цей пункт був видалений. В графі "територія дилерства" залишили тільки "Південний округ", до якого з 2016 року росіяни зарахували окупований Крим. Одразу два різних джерела, які тоді працювали на харківському підприємстві, підтвердили "Схемам", що саме такий був задум, і що його свідомо реалізовувало керівництво заводу.

Згодом сторони переглянули умови співпраці – для того, щоб підпадати під умови державної російської програми про підтримку "зеленого" бізнесу з "вітчизняним виробництвом", і домовились, що поставлятимуть зарядні електростанції з Харкова у розібраному вигляді. Про це також йшлося в листуванні сторін, яке отримали та проаналізували журналісти. В експортній базі "Схеми" знайшли додаткові підтвердження цим домовленостям: наприкінці 2021-го року російська DriveEnergy отримувала з України вже не цілі станції, а окремі деталі для її зборки.

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Холдинг Autoenterprise – це група компаній, яка у Харкові займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом.

Його директорка – Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради від "Слуги народу" та близька соратниця народного депутата від тієї ж партії Олександра Куницького. Офіційний власник Autoenterprise – Дмитро Ніконов, який згідно з офіційними даними ВР, до лютого 2024 року залишався помічником Куницького на громадських засадах. З Ніконовим, ще до походу в Раду, Куницький роками просував цей бізнес, рекламував харківську розробку, заохочуючи інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу (до приходу в ВР Олександр Куницький набув популярності завдяки youtube-автоблогу ZPSanek – ред.) та усіляко афішував свою приналежність до цього бізнесу – йдеться у розслідуванні.

Крім того, судячи з документів, які опинилися у розпорядженні "Схем", Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та займав різні посади у різних фірмах Autoenterprise. Куницький також входив у керівні органи самого холдингу: впритул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії Autoenterprise "НВП Система". Депутатська приймальня Куницького і досі розміщена за адресою харківського заводу.

Компанію Driveenergy у березні 2021-го року зареєстрував кримчанин Руслан Дєвлєчаєв у місті Краснодар в Росії, відкривши однойменний магазин в Криму та запустивши мережу зарядних станцій. Після окупації українського півострова він залишився у Криму, отримав російський паспорт, перереєстрував свій бізнес за законами РФ та почав його розвивати, йдеться у розслідуванні. Дєвлєчаєв активно співпрацює з окупаційною владою Криму – зокрема, у квітні 2022-го року він брав участь у відкритті "першої в Криму станції технічного обслуговування для електромобілів" разом з так званим "міністром економічного розвитку" Криму Дмитром Шеряком, а в червні 2023-го в Сімферополі – у відкритті "найбільшої зарядної станції в Європі", де були "міністерка фінансів" Ірина Ківіко та "міністр палива і енергетики" Ігор Корінь.

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У коментарі "Схемам" Куницький заявив, що йому "невідомо" про продаж харківської продукції до РФ з 2016-го року, але вважає "зараз це неприпустимим". Про те, як станції опинилися на окупованій території в Криму, сказав, що не знає. Депутат підкреслив, що "до продажів не мав жодного стосунку". Мустафаєва торгівлю з Росією не заперечила, заявивши, що до 24 лютого 2022 року це не було заборонено. Водночас і вона, і Ніконов заперечили продаж харківської продукції в Крим, підкресливши, що з окупованим півостровом "взаємовідносин не було".