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Завод із орбіти "слуги народу" Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму, - ЗМІ

схеми,куницький

Український завод Autoenterprise – виробник зарядних станцій для електрокарів у Харкові, пов’язаний із народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Куницьким, починаючи із 2016 року постачав продукцію до РФ. А у 2021 році підприємство розпочало партнерство із кримським бізнесменом, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної "влади" півострова.

Про це ідеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти проаналізували з десяток контрактів холдингу Autoenterprise і верифікували їх за допомогою даних з баз імпортно-експортних операцій ImportGenius та Вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS. "Схеми" з’ясували, щонайменше з 2016-го року харківська фірма "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise поставляла електрозарядні станції як приватним російським компаніям, так і для державної структури – холдингу "Россети".

Схеми Россети

Також "Схеми" звернули увагу, що з 2021 року в Криму запрацювала та збільшувалась мережа електрозарядних станцій під брендом DriveEnergy, виготовлених саме на харківському заводі Autoenterprise. На станціях прямо вказано, що вони "зроблені в Україні".

Схеми розслідування
Схеми розслідування

Директорка харківського підприємства, депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила в коментарі "Схемам", що їм невідомо, як станції опинились в Криму. Але редакція виявила численні докази зворотнього.

Зокрема, журналісти отримали копію дилерської угоди за 2021 рік між російською компанією DriveEnergy та українською "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise, в якій зазначається, що харківська фірма мала протягом 2021-2022-го років продавати російській компанії зарядні станції та комплектуючі, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. Також працівники холдингу Autoenterprise мали навчити персонал DriveEnergy обходитися з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.

схеми

"Схеми" підтвердили справжність цього контракту – знайшовши відповідні експортні операції у базі даних української митниці. Журналісти також дістали з податкових органів РФ звітність щодо виплат Driveenergy за ці станції на рахунки харківської фірми. Таку співпрацю підтвердило і внутрішнє листування працівників Autoenterprise, яке отримали у своє розпорядження та верифікували "Схеми".

Журналісти також отримали доступ до драфту угоди між "АЄ Фекторі" та DriveEnergy, який ліг в основу дилерської угоди. Спочатку у ньому була згадка про заборону продажу в Крим, але згодом цей пункт був видалений. В графі "територія дилерства" залишили тільки "Південний округ", до якого з 2016 року росіяни зарахували окупований Крим. Одразу два різних джерела, які тоді працювали на харківському підприємстві, підтвердили "Схемам", що саме такий був задум, і що його свідомо реалізовувало керівництво заводу.

схеми

Згодом сторони переглянули умови співпраці – для того, щоб підпадати під умови державної російської програми про підтримку "зеленого" бізнесу з "вітчизняним виробництвом", і домовились, що поставлятимуть зарядні електростанції з Харкова у розібраному вигляді. Про це також йшлося в листуванні сторін, яке отримали та проаналізували журналісти. В експортній базі "Схеми" знайшли додаткові підтвердження цим домовленостям: наприкінці 2021-го року російська DriveEnergy отримувала з України вже не цілі станції, а окремі деталі для її зборки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічник "слуги народу" Куницького бізнесмен Ніконов вистрілив у чоловіка під час конфлікту на парковці в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Холдинг Autoenterprise – це група компаній, яка у Харкові займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом.

Його директорка – Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради від "Слуги народу" та близька соратниця народного депутата від тієї ж партії Олександра Куницького. Офіційний власник Autoenterprise – Дмитро Ніконов, який згідно з офіційними даними ВР, до лютого 2024 року залишався помічником Куницького на громадських засадах. З Ніконовим, ще до походу в Раду, Куницький роками просував цей бізнес, рекламував харківську розробку, заохочуючи інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу (до приходу в ВР Олександр Куницький набув популярності завдяки youtube-автоблогу ZPSanek – ред.) та усіляко афішував свою приналежність до цього бізнесу – йдеться у розслідуванні.

куницький никонов

Крім того, судячи з документів, які опинилися у розпорядженні "Схем", Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та займав різні посади у різних фірмах Autoenterprise. Куницький також входив у керівні органи самого холдингу: впритул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії Autoenterprise "НВП Система". Депутатська приймальня Куницького і досі розміщена за адресою харківського заводу.

Компанію Driveenergy у березні 2021-го року зареєстрував кримчанин Руслан Дєвлєчаєв у місті Краснодар в Росії, відкривши однойменний магазин в Криму та запустивши мережу зарядних станцій. Після окупації  українського півострова він залишився у Криму, отримав російський паспорт, перереєстрував свій бізнес за законами РФ та почав його розвивати, йдеться у розслідуванні. Дєвлєчаєв активно співпрацює з окупаційною владою Криму – зокрема, у квітні 2022-го року він брав участь у відкритті "першої в Криму станції технічного обслуговування для електромобілів" разом з так званим "міністром економічного розвитку" Криму Дмитром Шеряком, а в червні 2023-го в Сімферополі – у відкритті "найбільшої зарядної станції в Європі", де були "міністерка фінансів" Ірина Ківіко та "міністр палива і енергетики" Ігор Корінь.

Дєвлєчаєв

Також читайте: Прокуратура відкрила провадження щодо закордонних поїздок "слуги народу" Куницького, - ЗМІ

У коментарі "Схемам" Куницький заявив, що йому "невідомо" про продаж харківської продукції до РФ з 2016-го року, але вважає "зараз це неприпустимим". Про те, як станції опинилися на окупованій території в Криму, сказав, що не знає. Депутат підкреслив, що "до продажів не мав жодного стосунку". Мустафаєва торгівлю з Росією не заперечила, заявивши, що до 24 лютого 2022 року це не було заборонено. Водночас і вона, і Ніконов заперечили продаж харківської продукції в Крим, підкресливши, що з окупованим півостровом "взаємовідносин не було".

Автор: 

Крим (14176) Слуга народу (2814) Куницький Олександр (50)


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Топ коментарі
+76
Журналісти мають писати про шось неординарне. Про сенсації.

Слуга народу торгував з Кацапією.

Де тут сенсація ?
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06.03.2024 21:35
+45
"Глупості какіє, зато ваш Порошенко........"©
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06.03.2024 21:36
+44
Особливо після того, що цей "куніцкій" приїхав з Ізраїлю і хохлобидло його зразу зробило депутатом...
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06.03.2024 21:40
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Треба було цього кунілінгцького ментам прихлопнути ще тоді, коли ця тварь ще вийо*увалася на дорогах!
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06.03.2024 23:13 Відповісти
Ну да в Израиле работать надо , а тут сразу олени в депутаты выберут ! По поводу ДВОЙНОГО гражданства к Куницкому есть вопросы . Если он в цахал служил , то он гражданин Израиля . Следовательно , чтоб стать депутатом в Украине он должен был отказаться от израильского гражданства. Вот этот момент у меня вызывает БОЛЬШОЕ сомнение.
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06.03.2024 23:14 Відповісти
Как блоггер ZPSanek-Куницкий использует мандат «слуги народа» для собственного бизнеса | СХЕМЫ

https://www.youtube.com/watch?v=WKMR1IYc5v0
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06.03.2024 23:30 Відповісти
А воно, як і його бездумці, палітікай неінтєрєсуются…
А 20$ є 20$… співпадіння ??
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06.03.2024 23:30 Відповісти
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06.03.2024 23:32 Відповісти
Бужанського не вистачає...
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06.03.2024 23:45 Відповісти
Той зараз в батальоні Монако ?
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07.03.2024 06:43 Відповісти
находить, отстреливать и прикапывать
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06.03.2024 23:37 Відповісти
Бути такого не може! Володимир Олександрович привів у Раду самих чесних, молодих та енергійних! Ну, прямо таких як він сам!!!
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06.03.2024 23:43 Відповісти
цей хер громадянин іншоі країни з нього такий депутат як з арахімії громадянин України
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06.03.2024 23:44 Відповісти
73
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07.03.2024 00:02 Відповісти
І шо, у зеленського там нерухомість. Всі свої, мишебратья
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07.03.2024 00:34 Відповісти
А громадянство чіє у нього ?
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07.03.2024 06:42 Відповісти
Ермак агент Кремля!
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07.03.2024 01:20 Відповісти
Усе й так зрозуміло це з серії риг ,яке прийшло грабить і мародерить.
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07.03.2024 04:10 Відповісти
Ха-ха-ха, хош паржом...
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07.03.2024 05:54 Відповісти
Э-э-э Хлопцы борьба за справедливость на дорогах с гаишниками это одно, а борьба за собственное благополучие это совершенно другое - они не пересекаются...
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07.03.2024 06:50 Відповісти
куницкий . дубинский . каломойский . зеленский . радуцкий . заблоцкий . вениславский . заславский ----- ..какая разница..
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07.03.2024 07:19 Відповісти
Де суперМалюк?? Червінський- злочинець, а цей Куні цький, просто друг Зе? Він не колаборант?
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07.03.2024 07:59 Відповісти
малюк как и клименко и ген.прокурор это ставленники фсбэшника Елдака....и дела они стряпают с подачи татарова....
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07.03.2024 08:45 Відповісти
ЗЕ Гниды не брезгуют ни чем, всех кто голосовал за эти помои нужно мобилизовать и на Бахмут, биомусор не жалко....
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07.03.2024 08:43 Відповісти
мені подобалося як він бив поліцейським морди а ті обісрані від нього тікали і жерли в параші взятки но влада і корупція обуздала навіть такого робінгуда
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07.03.2024 08:58 Відповісти
Логіка тут проста, якщо корупцію не можна побороти, її потрібно очолити.
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07.03.2024 09:20 Відповісти
"Схеми" виходить йдуть за абеткою ГРУ)) Спочатку Куніков потім Куницький)))))
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07.03.2024 09:03 Відповісти
Виявляється, що Україна - країна необмежених можливостей, але тільки не для українців.
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07.03.2024 09:23 Відповісти
Холдинг Autoenterprise займається виробництвом і встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі й каршерінгом, пише видання. Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов.
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07.03.2024 09:31 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує так званий президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...
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07.03.2024 10:58 Відповісти
Мерзенні колаборанти на кривавих грошах...
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07.03.2024 11:03 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
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07.03.2024 11:15 Відповісти
Поки не змінемо правила , щоб народ міг впливати на владу, таке буде й далі. А також треба впроваджувати пряму демократію на місцевому рівні. Зробити це може законодавча влада(ВРУ), а її вибираемо ми... Висновок: треба ставити вимоги до кандидатів перед виборами... https://www.youtube.com/watch?v=GdGJre51cCw&t=2s
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07.03.2024 11:21 Відповісти
куницький це той поц із ізраїльським громадянством, котрий українських ментів шугав на паленій тачці? У нього тепер «своя орбіта»? Україна це просто єврейський балаган.
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07.03.2024 11:23 Відповісти
якби повісили чергового зе_фріка за los cojones була б сенсація. до нечі, у чувака завидне прізвище.
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07.03.2024 11:47 Відповісти
Слуга народа. Свій до свого по своє.
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07.03.2024 11:48 Відповісти
Так Слуги народа-это в основном позеленевшая синяя ПР
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07.03.2024 12:17 Відповісти
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