Союзники зібрали майже всю суму, необхідну для ініціативи Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

Чеська ініціатива зі закупівлі 800 тис. боєприпасів для України отримала майже все необхідне фінансування.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зазначають, що снаряди мають бути доставлені в Україну протягом кількох тижнів після збору потрібної суми коштів. Точні терміни залежатимуть від контрактних графіків та графіків поставок, і можуть зміститися.

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться дискусія міністрів оборони та закордонних справ ЄС, під час якої мають узгодити деталі ініціативи.

Bloomberg вважає, що Україні потрібні щонайменше 200 000 снарядів щомісяця, щоб продовжувати боротьбу із російськими військами. Армія країни-агресора у середньому щодня використовують від трьох до п’яти разів більше снарядів, аніж українські військові.

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Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

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