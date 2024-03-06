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Новини Підтримка Україні
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Союзники зібрали майже всю суму, необхідну для ініціативи Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

снаряди

Чеська ініціатива зі закупівлі 800 тис. боєприпасів для України отримала майже все необхідне фінансування.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зазначають, що снаряди мають бути доставлені в Україну протягом кількох тижнів після збору потрібної суми коштів. Точні терміни залежатимуть від контрактних графіків та графіків поставок, і можуть зміститися.

Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться дискусія міністрів оборони та закордонних справ ЄС, під час якої мають узгодити деталі ініціативи.

Bloomberg вважає, що Україні потрібні щонайменше 200 000 снарядів щомісяця, щоб продовжувати боротьбу із російськими військами. Армія країни-агресора у середньому щодня використовують від трьох до п’яти разів більше снарядів, аніж українські військові.

Читайте також: Макрон збирає європейських лідерів у Парижі: говоритимуть про підтримку України

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія прагне використати головування в G7 для посилення підтримки України, - Reuters

Автор: 

боєприпаси (2282) Чехія (1639)


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Топ коментарі
+9
Повезло нормальним людям із власною державою та обраним президентом, а мене оточують клінічні ідіоти із ваВами розвитку.
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06.03.2024 22:07
+8
Дякуємо!!!
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06.03.2024 21:44
+6
Ну, щодо "один я дартаньян" - це ви вигадали, людина цього не писала. А от стан навколишньої реальності - він як раз безальтернативно свідчить, що переважна більшість осіб в нашій державі - клінічні ідіоти. Бо з такою наполегливістю, після 70 років знищення та знущання, продовжувати вибирати собі в президенти комуняк, колишніх зеків, наркоманів-хєрограїв - це реально треба бути клінічними ідіотами.
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07.03.2024 11:45
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ТАК СКОЛЬКО ДОБАВИТЬ НЕОБХОДИМО !?
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06.03.2024 21:43 Відповісти
~5 млд Є
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06.03.2024 21:45 Відповісти
Дякуємо!!!
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06.03.2024 21:44 Відповісти
І хоч кілька тисяч АТАКАМС,Таурус,і т.п....
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07.03.2024 03:30 Відповісти
Політикам явно подобається ритміка бразильських серіалів.
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06.03.2024 21:45 Відповісти
Цікаво, що думає Пупс, дивлячись на цей ганебний цирк?
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06.03.2024 22:06 Відповісти
Пупс - це спонсор виробничого об'єднання "Свобода
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06.03.2024 22:43 Відповісти
Повезло нормальним людям із власною державою та обраним президентом, а мене оточують клінічні ідіоти із ваВами розвитку.
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06.03.2024 22:07 Відповісти
Всі підараси, один я Дартаньян! Чули, чули таке...
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07.03.2024 03:53 Відповісти
Ну, щодо "один я дартаньян" - це ви вигадали, людина цього не писала. А от стан навколишньої реальності - він як раз безальтернативно свідчить, що переважна більшість осіб в нашій державі - клінічні ідіоти. Бо з такою наполегливістю, після 70 років знищення та знущання, продовжувати вибирати собі в президенти комуняк, колишніх зеків, наркоманів-хєрограїв - це реально треба бути клінічними ідіотами.
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07.03.2024 11:45 Відповісти
дякую Орест за розуміння написаного та підтримку, хоча, телепузикам на підсосі Г+Г щось розжовувати- це як воду ситом набирати.
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07.03.2024 13:45 Відповісти
клінічні ідіоти, слишком мягко сказано.
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07.03.2024 17:27 Відповісти
Украина такая,какие Украинцы. 30 лет независимости достаточно чтобы построить свое нормальное государство. Есть примеры когда за 15-20 лет из нищеты и коррупции делали супербогатое ибез коррупции и законопослушное общество. Сингапур. 300 лет отрицательной селлекции когда Хмельницкий положил Украину под Рашку-не могли не сказатся на генрфонде. Нужно и дальше бороться за независимость и постепенно еще за 1-2 поколение у нас есть шанс возродится. Если будем под рашкой-шансов ноль
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07.03.2024 17:59 Відповісти
у вас, друга частина абзацу дисонує із першою... Щось на кшталт: "Шеф, все пропало. Все пропало, шеф?"
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07.03.2024 18:25 Відповісти
Ли Куан Ю на вопрос, как победить коррупцию,
ответил так: «Начните с того, что посадите трёх своих друзей.
Вы точно знаете, за что, и они знают, за что».
Украине проще победить коррупцию, трёх своих друзей можно просто застрелить.
Коррупции станит меньше
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08.03.2024 04:19 Відповісти
А ШО ТАКИМ ЗАЛПОМ СОБИРАЮТСЯ СТРЕЛЯТЬ !?)
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06.03.2024 23:00 Відповісти
Снаряди круглі - їми будуьт утрамбовувать шляхи - бо 17 лярдів для гниди то малувато для офшорів.
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07.03.2024 11:51 Відповісти
"Рольнікі" пропустять?
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06.03.2024 23:08 Відповісти
висиплять на польщу
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07.03.2024 09:55 Відповісти
Шмигаль з умеровим, мабуть, уже завчасно продумали та розв'язали, усі питання щодо швидкої та ефективної ЛОГІСТИКИ для ЗСУ!!
Усе у них згідно отого Регламенту КМУ…
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06.03.2024 23:26 Відповісти
чого спішити? якось воно буде...
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07.03.2024 09:56 Відповісти
я майже долларовий мільярдер - до лярда мені не вистачає лишень 999 999 долярів
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07.03.2024 09:53 Відповісти
А 999000001 вже зібрав?
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07.03.2024 15:58 Відповісти
то я недописав ті три дев'ятки
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07.03.2024 16:04 Відповісти
а я думав що такий багатий
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07.03.2024 16:21 Відповісти
И это только собрали. А потом год будут искать у кого купить или кто произведет.
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07.03.2024 15:09 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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07.03.2024 17:04 Відповісти
 
 