Оприлюднено рейтинг найбільших платників податків серед АЗК: лідер сплатив більше, ніж 5 найближчих конкурентів разом

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Компанія ОККО більш ніж втричі випереджає інші паливні мережі з уплати операційних податків. А крім того, підтримує військових, безкоштовно пригощаючи їх кавою та хотдогами на прифронтових АЗК.

Про це повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн та опублікував рейтинг платників податків серед мереж АЗК.

Згідно опублікованого рейтингу, абсолютним лідером зі сплати операційних податків є компанія ОККО. За 9 місяців 2023 року вона сплатила 2 мільярда 597,1 млн грн операційних податків. На другому місці – мережа WOG, яка за аналогічний період сплатила втричі менше: 822,9 млн операційних податків. Далі у рейтингу - БРСМ-Нафта (507,6 млн грн), ANP/Авіас (446,1 млн), UPG (395 млн) та SOCAR (260,2 млн).

Окрім доброчесної сплати податків, які всі витрачаються на оборону, паливні мережі підтримують українських захисників. Так, лідер серед платників податків ОККО вже два роки безкоштовно пригощає ЗСУ кавою та хотдогами на прифронтових АЗК. За розрахунками Сергія Куюна, на цю допомогу ОККО витратила вже понад 320 мільйонів гривень.

"Звернув увагу на повідомлення: з початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО пригостила військових 2,7 млн хот-догів та 4,5 млн порцій кави та чаю", - повідомив Куюн.

Експерт підкреслив, що така підтримка військових – найкраще свідчення патріотизму бізнесу.

"Ця "харчова" та нехарчова допомога, сплачені податки (які всі йдуть на оборону) – це все про віру бізнесу у ЗСУ, у нашу здатність перемогти. Так, саме голосування грошима – найкращий індикатор щирості цієї віри бізнесу. Решта – це бла-бла-бла", - резюмує експерт.

Операційні податки – це ПДВ з націнки, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок.