УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11677 відвідувачів онлайн
Новини
10 409 9

Оприлюднено рейтинг найбільших платників податків серед АЗК: лідер сплатив більше, ніж 5 найближчих конкурентів разом

Новини компаній

Компанія ОККО більш ніж втричі випереджає інші паливні мережі з уплати операційних податків. А крім того, підтримує військових, безкоштовно пригощаючи їх кавою та хотдогами на прифронтових АЗК.

Про це повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн та опублікував рейтинг платників податків серед мереж АЗК.

рейтинг АЗК

Згідно опублікованого рейтингу, абсолютним лідером зі сплати операційних податків є компанія ОККО. За 9 місяців 2023 року вона сплатила 2 мільярда 597,1 млн грн операційних податків. На другому місці – мережа WOG, яка за аналогічний період сплатила втричі менше: 822,9 млн операційних податків. Далі у рейтингу - БРСМ-Нафта (507,6 млн грн), ANP/Авіас (446,1 млн), UPG (395 млн) та SOCAR (260,2 млн).

Окрім доброчесної сплати податків, які всі витрачаються на оборону, паливні мережі підтримують українських захисників. Так, лідер серед платників податків ОККО вже два роки безкоштовно пригощає ЗСУ кавою та хотдогами на прифронтових АЗК. За розрахунками Сергія Куюна, на цю допомогу ОККО витратила вже понад 320 мільйонів гривень.

"Звернув увагу на повідомлення: з початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО пригостила військових 2,7 млн хот-догів та 4,5 млн порцій кави та чаю", - повідомив Куюн.

Експерт підкреслив, що така підтримка військових – найкраще свідчення патріотизму бізнесу.

"Ця "харчова" та нехарчова допомога, сплачені податки (які всі йдуть на оборону) – це все про віру бізнесу у ЗСУ, у нашу здатність перемогти. Так, саме голосування грошима – найкращий індикатор щирості цієї віри бізнесу. Решта – це бла-бла-бла", - резюмує експерт.

Операційні податки – це ПДВ з націнки, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок.

Автор: 

податки (3857) ОККО (72) АЗК (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы показали какие компании через год меняют регистрацию что бы иметь налоговые льготы как только что открывшиеся.
показати весь коментар
06.03.2024 21:58 Відповісти
Про налогові пільги будьласочка більш конкретніше.
І ще про нещодавно відкриті (чи відкриття таких) хотілось би почути.
показати весь коментар
07.03.2024 00:04 Відповісти
Сергій Куюн на зарплаті в Антонова
показати весь коментар
06.03.2024 22:22 Відповісти
"...абсолютним лідером зі сплати операційних податків є компанія ОККО" Джерело:
"Пабєдітель капіталістічєскаво сарєвнаванія"!
показати весь коментар
06.03.2024 22:24 Відповісти
Це означає тільки одне - тільки один платить справжні податки, а решта в тричі занижає свої прибутки і робить різний шахєр-махєр щоб не платити податки. Ось для цього вони й підтримували в 19-му ЗЕлену шоблу.
показати весь коментар
06.03.2024 22:33 Відповісти
Це означає тільки друге - при вартості їхнього палива - нічого дивного що податки найбільші , а якість сьогодні у всіх та сама - польська ( звісно якщо не самогон ) .
показати весь коментар
06.03.2024 23:32 Відповісти
Це нічого не означає, бо є таке поняття як ціна і об'єм продаж.
Ціна за літр станом на 06.03.24

ОККО А-95 - 54,99 ДП - 54,99
WOG А-95 - 54,99 ДП - 54,99
БРСМ А-95 - 48,72 ДП - 48,92
Авіас А-95 - 49,57 ДП - 50,80
UPG А-95 - 51,00 ДП - 51,00

Не знаю як податки. але добре бачу хто мене як споживача "лідірує"
показати весь коментар
06.03.2024 23:48 Відповісти
Тоді прочитай допис з самого початку...
показати весь коментар
07.03.2024 06:02 Відповісти
подивіться хто власник тих компаній і все стане зрозуміло куди і кому вони сплачують...
показати весь коментар
06.03.2024 22:56 Відповісти
 
 