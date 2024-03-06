Комітет ВР звернувся до польського парламенту щодо затримання журналіста Ткача
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі, з проханням з’ясувати причину затримання журналістів УП, та взяти це питання під контроль парламенту.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці написав очільник комітету, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
Він нагадав деталі затримання журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка під час зйомок репортажу, зауваживши, що у них вилучили карти пам’яті з відзнятим матеріалом і телефони, погрожували тривалим затриманням та не давали можливості вийти на зв’язок.
"Це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини. Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає. Тому, за рішенням Комітет з питань свободи слова як його голова, направив офіційний лист до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі, аби дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських", - написав він.
Він додав, що в Польщі мають взяти це питання на парламентський контроль, "адже погрози журналістам та допити - це не нормальна практика для європейської держави, що підтримує свободу слова".
Також голова комітету подякував польським партнерам за постійну підтримку у війні. Однак наголосив, що це не дає поліцейським права перешкоджати діяльності українським журналістам.
"Ми будемо відстоювати права наших медійників, у якому би місці їх не порушували", - резюмував Юрчишин.
Затримання журналіста Ткача у Польщі
Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.
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Він хлопець розумний- може послати лісом, але жде влучного момента.
Він не чім не вдячний Ермаку. Він іграе не коли команда «фас», а коли бажае. Це як статус «незалежний».
Що до затримання поліцій Ткача, то тут усе зрозуміло. Це порушення прав та норм журналістики.
Украіна повинна захищати своїх громадян за кордоном-це нормально.
А ось коли журналіст викривае торгівлю Польщи з ху&лом, а його пресують польски силовики- це не нормально.
Де підтвердження про Ткача та Юрчишіни?
ВОЛОДАР УП ОПУшний вилизуивач сраки Єрмака -олігарх ФІАЛА
«Голос» Вакарчука - американский ОППОБЛОК
https://hvylya.net/uk/interview/177682-golos-vakarchuka-amerikanskij-oppoblok
хто спонсори партії Голос , Потім вони розкололися на рабів ПІНЧУКА-ФІАЛИ й вільних .
1 КШЕ -Кіївська школа економіки -ФІАЛА, фонд ПІНЧУКА
2Центр Экономической Стратегии(ЦЭС). Томаш Фиала самый крупный спонсор и глава наблюдательного совета.
3Центр противодействия коррупции. Крупнейший «инвестор» - фонд Сороса Видродження, меньше 3% спонсируется украинскими гражданами, Пинчук в т ч
4«Трансперенси Интернешнл Украина»(ЮРЧИШИШ звідти) - спонсор Фіала
З цієї ж богодєльні партії ПІнчука-Фіали ГОЛОС вийшов й Умєров - до того 10 річний раб Ахмєтова .
https://republic.com.ua/article/lyalki-%D1%94rmaka-sergij-pritula-ta-mihajlo-tkach.html https://republic.com.ua/article/lyalki-єrmaka-sergij-pritula-ta-mihajlo-tkach.html
Біженці, здається, через ті кордони проривались?
В нас такого матеріалу хоть греблю гати. Польщі це ні чого не дає.
Агро продукція не входить в перелік обмежень для торгівлі.
Те, що фермерам гірше збувати свою продукцію не заважає сваритись з сусідами.
Тим паче, є за що.
Тож не треба любити мізки, а на дозволи - це міжнародні правила.
Це доводить що ви в бульбашці обмеженої пропаганди.
Якщо дозволяєте собі невідомо як сумніватись в думці інших.
Дорога, чи фура. Там не має бажання панькатися.
Дитячий садок.