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Новини
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Комітет ВР звернувся до польського парламенту щодо затримання журналіста Ткача

ткач

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі, з проханням з’ясувати причину затримання журналістів УП, та взяти це питання під контроль парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці написав очільник комітету, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він нагадав деталі затримання журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка під час зйомок репортажу, зауваживши, що у них вилучили карти пам’яті з відзнятим матеріалом і телефони, погрожували тривалим затриманням та не давали можливості вийти на зв’язок.

"Це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини. Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає. Тому, за рішенням Комітет з питань свободи слова як його голова, направив офіційний лист до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі, аби дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських", - написав він.

Він додав, що в Польщі мають взяти це питання на парламентський контроль, "адже погрози журналістам та допити - це не нормальна практика для європейської держави, що підтримує свободу слова".

Також голова комітету подякував польським партнерам за постійну підтримку у війні. Однак наголосив, що це не дає поліцейським права перешкоджати діяльності українським журналістам.

"Ми будемо відстоювати права наших медійників, у якому би місці їх не порушували", - резюмував Юрчишин.

Читайте також: "Репортери без кордонів" засудили затримання журналіста Ткача у Польщі

Затримання журналіста Ткача у Польщі

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрчишин просить перевірити ефективність використання коштів на інформполітику

Автор: 

затримання (4344) Польща (8540) Юрчишин Ярослав (153) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+16
А до свого голови-хряка не зверталися з приводу заборони опозиційним депутатам їздити за кордон??
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06.03.2024 23:01
+13
В нас купа проблем зі свободою слова і це їх у ВР не хвилює. Як Тквч виїхав, на якій підставі? Він же військовозабов'язаний!
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06.03.2024 22:43
+12
Все чисто.. Коли Ткача біля "псевдоелітної" ригалівки неправоохоронний оргай нагинав всім депутатам було срати, а зараз різко збудились. гівно своє підбиріть, гниди!
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06.03.2024 22:44
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Правильно! Молодці!
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06.03.2024 22:38 Відповісти
Юрчишин , шавка дерьмака, роздуває з мухи слона ! В Україні , журналістів переслідує СБУ , 30 здоровенних амбалів підглядали за жінками в сауні, закриті ТЕЛЕКАНАЛИ 5-й , Еспресо , Прямий , незаконно не випускають депутатів від ОППОЗИЦІІ ,а ЮРЧИШИН в упор не бачить⁉️Тільки по команді :ФАС
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06.03.2024 23:28 Відповісти
Юрчішин не шавка Ермака.
Він хлопець розумний- може послати лісом, але жде влучного момента.

Він не чім не вдячний Ермаку. Він іграе не коли команда «фас», а коли бажае. Це як статус «незалежний».

Що до затримання поліцій Ткача, то тут усе зрозуміло. Це порушення прав та норм журналістики.

Украіна повинна захищати своїх громадян за кордоном-це нормально.

А ось коли журналіст викривае торгівлю Польщи з ху&лом, а його пресують польски силовики- це не нормально.
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07.03.2024 02:01 Відповісти
правильно! нужно немедленно разорвать с Польшей дипломатические и торговые отношения, перекрыть границу
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06.03.2024 23:35 Відповісти
А який сенс у торгівельних відносинах з поьщею? Україна втрачає значно більше, а ніж отримує.
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07.03.2024 08:50 Відповісти
В нас купа проблем зі свободою слова і це їх у ВР не хвилює. Як Тквч виїхав, на якій підставі? Він же військовозабов'язаний!
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06.03.2024 22:43 Відповісти
він утік? Не повернувся? То чого заздриш?
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06.03.2024 23:09 Відповісти
Фу, який ти гидотний зелений троль
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06.03.2024 23:13 Відповісти
якщо я зелений то ти із ваВою в розвитку.
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06.03.2024 23:16 Відповісти
Те що ти не здатен писати по темі, а пишешь про те як я заздрю, то немає жодного сумніву, що ти і чому тут.
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07.03.2024 00:00 Відповісти
ще, зверни увагу з котрого року моя друга реєстрація, а потім на список тих, котрих читаю я та інший... Мордує тебе сумління- це добре, значить щось і усвідомив.
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07.03.2024 00:38 Відповісти
Ти ще і значення слов українських не розуміешь, гуглперекладачем користуєшся?
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07.03.2024 08:47 Відповісти
вітаю дебільне, норму зранку вже вдзюрив? слів розумієш
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07.03.2024 13:07 Відповісти
Все чисто.. Коли Ткача біля "псевдоелітної" ригалівки неправоохоронний оргай нагинав всім депутатам було срати, а зараз різко збудились. гівно своє підбиріть, гниди!
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06.03.2024 22:44 Відповісти
А до свого голови-хряка не зверталися з приводу заборони опозиційним депутатам їздити за кордон??
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06.03.2024 23:01 Відповісти
Звернення правильне. Польська журналістика, в Україні поліцією не затримується…
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06.03.2024 23:22 Відповісти
с того момента, когда НАТО зайдет в Украину, гниды потеряют власть - вот и зашевелились
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06.03.2024 23:40 Відповісти
Просять посадити, і надовго.
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06.03.2024 23:58 Відповісти
Юрчишин Пінчука піарить Ткача Фіали- разом усі сраколизи ОПУ
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07.03.2024 00:02 Відповісти
Фак - ти… ?

Де підтвердження про Ткача та Юрчишіни?
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07.03.2024 02:05 Відповісти
Трохи схибила й Юрчишин прийшов у ГОЛОС від споносра Фіали (транспересі) , а Ткач перейшов з демократичного вільного РС до УП

ВОЛОДАР УП ОПУшний вилизуивач сраки Єрмака -олігарх ФІАЛА

«Голос» Вакарчука - американский ОППОБЛОК
https://hvylya.net/uk/interview/177682-golos-vakarchuka-amerikanskij-oppoblok
хто спонсори партії Голос , Потім вони розкололися на рабів ПІНЧУКА-ФІАЛИ й вільних .

1 КШЕ -Кіївська школа економіки -ФІАЛА, фонд ПІНЧУКА
2Центр Экономической Стратегии(ЦЭС). Томаш Фиала самый крупный спонсор и глава наблюдательного совета.
3Центр противодействия коррупции. Крупнейший «инвестор» - фонд Сороса Видродження, меньше 3% спонсируется украинскими гражданами, Пинчук в т ч
4«Трансперенси Интернешнл Украина»(ЮРЧИШИШ звідти) - спонсор Фіала
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07.03.2024 04:19 Відповісти
ЯКЩО КОРОТШЕ ОБОЄ й ткач й юрчишин ФІАЛІВСЬКО-ЄРМАКІВСЬКІ ЖОПОЛИЗИ(ПІНЧУК ТАМ ПОРЯД- "ВІДРОДЖЕННЯ" фонд СОРОСА в Україні,)
З цієї ж богодєльні партії ПІнчука-Фіали ГОЛОС вийшов й Умєров - до того 10 річний раб Ахмєтова .
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07.03.2024 04:22 Відповісти
Ляльки Єрмака: Сергій Притула та Михайло Ткач
https://republic.com.ua/article/lyalki-%D1%94rmaka-sergij-pritula-ta-mihajlo-tkach.html https://republic.com.ua/article/lyalki-єrmaka-sergij-pritula-ta-mihajlo-tkach.html
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07.03.2024 04:27 Відповісти
З зерном попустились, давай Ткачом тернбонькати.
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07.03.2024 03:25 Відповісти
А де звернення на незаконні дії влади по вимкненню із пакета три опозиційні телеканали "5-го", "прямого" і експрессо?
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07.03.2024 07:21 Відповісти
Чому Ткач не засудив затримання на кордоні Пороха , а тролив його і висміював ?
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07.03.2024 07:50 Відповісти
Не варто знімати прикордоння, особливо іншої країни. Яка межує з потенційною загрозою.
Біженці, здається, через ті кордони проривались?
В нас такого матеріалу хоть греблю гати. Польщі це ні чого не дає.
Агро продукція не входить в перелік обмежень для торгівлі.
Те, що фермерам гірше збувати свою продукцію не заважає сваритись з сусідами.
Тим паче, є за що.
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07.03.2024 07:54 Відповісти
По коментарю видно, що ти навіть не дивився відос Ткача. По-перше, у польщі немає заборон знімати прикордонні села. по-друге, Ткач знімав автодорогу, а не сам кордон через який твої біженці проривалися. По-третє, цей відос довів, що українська агропродукція абсолютно не шкодить польським фермерам як нас преконує польська влада, бо російська чомусь постачається без проблем.
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07.03.2024 08:48 Відповісти
Дивлюсь.І не тільки це. Тижневі теж.
Тож не треба любити мізки, а на дозволи - це міжнародні правила.
Це доводить що ви в бульбашці обмеженої пропаганди.
Якщо дозволяєте собі невідомо як сумніватись в думці інших.
Дорога, чи фура. Там не має бажання панькатися.
Дитячий садок.
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07.03.2024 14:53 Відповісти
Ця польська антиукраїнська істерія на кордоні з Україною відкрила очі на реальний стан речей у польщі 1. польське сільське господарство абсолютно не ефективне без дотацій від ЄС у порівнянні з українським. 2 польське економічне диво базується виключно на багатомільярдних грошах від ЄС в купі з тотальною забороною будь-яких іноземних конкурентів на місцевому ринку 3.польська поліція - це як наші мусора. Норми права цивілізованих країн на них не поширюються
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07.03.2024 09:06 Відповісти
Міша, тебе Верховна Рада "здала".
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07.03.2024 09:58 Відповісти
 
 