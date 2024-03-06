Комітет ВР звернувся до польського парламенту щодо затримання журналіста Ткача

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі, з проханням з’ясувати причину затримання журналістів УП, та взяти це питання під контроль парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму фейсбуці написав очільник комітету, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Він нагадав деталі затримання журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка під час зйомок репортажу, зауваживши, що у них вилучили карти пам’яті з відзнятим матеріалом і телефони, погрожували тривалим затриманням та не давали можливості вийти на зв’язок.

"Це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини. Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає. Тому, за рішенням Комітет з питань свободи слова як його голова, направив офіційний лист до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі, аби дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських", - написав він.

Він додав, що в Польщі мають взяти це питання на парламентський контроль, "адже погрози журналістам та допити - це не нормальна практика для європейської держави, що підтримує свободу слова".

Також голова комітету подякував польським партнерам за постійну підтримку у війні. Однак наголосив, що це не дає поліцейським права перешкоджати діяльності українським журналістам.

"Ми будемо відстоювати права наших медійників, у якому би місці їх не порушували", - резюмував Юрчишин.

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Затримання журналіста Ткача у Польщі

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.

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