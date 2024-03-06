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Новини Війна
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Після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку в районі Новомихайлівки, - ОСУВ "Таврія"

марїнка

Після Авдіївки в Донецькій області ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку, в районі села Новомихайлівка.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Робимо висновок, що наразі росіяни зосереджують основні зусилля саме після Авдіївки на новопавлівському напрямку, це колишній мар'їнський напрямок за назвою. Зокрема, в районі села Новомихайлівка. Там противник б'ється лобом об східну околицю, має на меті просування вперед, докладає великих зусиль, справді підтягує туди резерви і для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом ситуація на фронті стабілізується, будемо готувати контрударні дії, - командувач Сухопутних військ Павлюк

Автор: 

Донецька область (8603) Лиховій Дмитро (75)


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Поки конгрес роздуплиться, скільки ще ми втратимо нашою святої землі?
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06.03.2024 23:13 Відповісти
мняснік з бункєрною мівіною всьо парішаєт....
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06.03.2024 23:26 Відповісти
BBC

Після захоплення Авдіївки командування російського угруповання військ "Центр" намагається розвинути свій успіх і просунутися далі на захід. Зараз лінія фронту проходить по лінії сіл Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке, на околицях і в межах цих населених пунктів йдуть бої з перемінним успіхом.

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07.03.2024 00:21 Відповісти
Рашисти скаржаться, що їх власний РЕБ глушить на нулі їх же fpv-дрони:

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07.03.2024 00:23 Відповісти
 
 