У зверненні до Конгресу Байден закличе схвалити законопроєкт про допомогу Україні, - Білий дім

Президент США Джо Байден звернеться до обох палат Конгресу з доповіддю "Про стан справ у країні" та порушить питання допомоги Україні.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно України, безумовно, президент продовжить наполягати на тому, що республіканці в Палаті представників повинні просуватися далі, спікер має винести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки", - сказала вона.

Жан-П’єр впевнена в тому, що в разі винесення на голосування цей законопроєкт здобув би переважну підтримку законодавців.

"Це також стосується нашої власної національної безпеки. Тож ми не можемо дозволити, щоби політика стала на заваді нашій нацбезпеці", - підкреслила речниця.

Президент США 7 березня виступить зі щорічним зверненням "Про стан справ у країні" на об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Подія розпочнеться о 20:00 (03:00) за Києвом.

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