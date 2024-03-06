Конгрес США цього тижня може розпочати процедуру голосування за законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в Палаті представників Конгресу США в обхід спікера, може розпочатись вже цього тижня.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", - сказав Фіцпатрік.

Конгресмен додав: "Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося".

Останнім часом Білий дім та низка законодавців у Палаті представників активізували свої заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт із допомоги Україні та іншим партнерам.

Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники законопроєкту вже в п’ятницю цього тижня почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера.

Конгресмен додав, що він "дуже впевнений", що вона може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

