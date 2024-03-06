УКР
Конгрес США цього тижня може розпочати процедуру голосування за законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

сша,конгрес,палата,представників

Збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в Палаті представників Конгресу США в обхід спікера, може розпочатись вже цього тижня.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", - сказав Фіцпатрік.

Конгресмен додав: "Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося".

Останнім часом Білий дім та низка законодавців у Палаті представників активізували свої заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт із допомоги Україні та іншим партнерам.

Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники законопроєкту вже в п’ятницю цього тижня почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера.

Конгресмен додав, що він "дуже впевнений", що вона може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США в середині березня або навіть у квітні, - CNN

Велика Британія готова передати Україні всі заморожені в країні активи Центробанку РФ у вигляді кредиту з урахуванням того, що після закінчення війни Росії доведеться виплатити репарації, повідомила в середу, 6 березня, британська газета The Guardian з посиланням на міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона.

У Великій Британії після початку війни Росії проти України активи Центробанку РФ заморозили майже на 25 млрд фунтів стерлінгів ($32 млрд), але офіційно про це не повідомлялося, пише The Guardian.
За планом Кемерона, коли Росія виплатить репарації, кредит буде погашений, і в результаті Москва отримає доступ до своїх коштів. "Існує можливість використання чогось на кшталт синдикованого кредиту або боргового зобов'язання, яке, по суті, використовує заморожені російські активи як заставу, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації", - пояснив Кемерон.
Може почнуть збір підписів, а може не почнуть. Може зберуть, а може не зберуть. Точно лише, що будуть закликати, занепокоюватись і застерігати.
За планом Кемерона, коли Росія виплатить репарації, кредит буде погашений, і в результаті Москва отримає доступ до своїх коштів. "Існує можливість використання чогось на кшталт синдикованого кредиту або боргового зобов'язання, яке, по суті, використовує заморожені російські активи як заставу, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації", - пояснив Кемерон.
Усі розумні коли не їм приймати рішення.
Це виглядає так шо теперка "фанати" маніяків можуть відкупити своїх "кумирів" - ну а шо якшо ціла країна - маніяк може відкупитися то чого би не відкупитися маніяку на рахунку якого неспіврозмірна порівнянно з країною- маняком кількість жертв .
Так вже ж зібрали 214, лише 4 залишилось? Чи то було щось інше?
На жаль, %$діти без діла ніхто не забороняє. У цивілізованих країнах, принаймні.

Основа політики вже 10000 років.....
На жаль в даному випадку це не політика. а чистий 3,14здьож. Політика це управлінська діяльність направлена на реалізацію якихось суспільних інтересів з прийняттям відповідальних рішень. Нема рішень - нема політики.
Действуйте уже, хватит трындеть...
ПЗДЦ одни продажний політик заблокував роботу ..... щось не так у цій системі.... щось не так.
Там все домовлено. Той політик просто грає роль "поганого поліцейського". Як Орбан в ЄС. Інакше того б політика давно б прибрали або нейтралізували.
Він вже пів року щось може
Досить балачок, пора діяти. 218 підписів продемонструють Трампу що його місце в питанні безпеки - біля параші. А Трамп у минулу каденцію продемонстрував свій оппортунізм більш ніж достатньо.
