Держдеп США про удар по Одесі: Україні потрібно чимшвидше надати засоби повітряного захисту

У Державному департаменті США прокоментували напад Росії на Одеський порт, який відвідували президент Володимир Зеленський та прем’єр Греції Міцотакіс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Це нагадування про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, до яких ми їх закликали, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Там у той час перебували президент України Зеленський і прем’єр-міністра Греції Міцотакіс. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.