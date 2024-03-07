УКР
Держдеп США про удар по Одесі: Україні потрібно чимшвидше надати засоби повітряного захисту

У Державному департаменті США прокоментували напад Росії на Одеський порт, який відвідували президент Володимир Зеленський та прем’єр Греції Міцотакіс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Це нагадування про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, до яких ми їх закликали, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

Нагадаємо,  6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі.  Там у той час перебували президент України Зеленський і прем’єр-міністра Греції Міцотакіс. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.

Держдепартамент США (1673) Міллер Метью (157) Одеса (5596) США (24064)
+3
а хто вам заважав\заважає надати для чорноморського узбережжя пару десятків MIM-23 Hawk Фаза ІІІ з тих понад трьох сотень, які у вас зняті з озброєння та покриваться пилом на зберіганні?
показати весь коментар
07.03.2024 06:24 Відповісти
+2
Пи₴дун ти Метью. Всі ви пи₴дуни.
показати весь коментар
07.03.2024 06:29 Відповісти
+2
Спочатку, коли були гроші від Конгресу і можливість запустити лендліз, байден відмовлявся надавати петріоти. Потім з величезним запізненням і нехоча таки надав. Але мало. А до того у нас вже був знищений великий відсоток інфраструктури.

Ну так де логіка? Коли треба і є гроші вони не дають або дають мало і з величезним запізненням. А потім, коли грошей немає, починають волати, що Україні потрібні системи ППО.
показати весь коментар
07.03.2024 07:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Хитрожопість заважає.
показати весь коментар
07.03.2024 06:30 Відповісти
Плани не тi. Це в принципi було видно спочатку, але тепер це видно навiть альтернативно-обдарованим.

В 2022 р. був офiгений шанс розвалити РФiю, такий бувае раз на 100 рокiв. На останньому потязi цього шансу iхав Пригожин. I це теж було зрозумiло всiм.

"Прогавити" такий шанс неможливо, його можна тiльки свiдомо похоронити, що й вiдбулося.
Попiнати РФiю - так. Скоротити наступальний потенцiал двух схiднослов'янських краiн - цiлком вирогiдно. Потестити новi та старi види зброi об технологiчного суперника (а не бабуiнiв) - так. Подстегнути свiй ВПК та збити РФ з паливного ринку ЕС - теж можливо. Що завгодно було в планах, тiльки не поразка РФii. Тепер це вже видно остаточно.

Але якщо припустити що цього всього немае, я помилився - тодi грош цiна цiй "демократii" i нехай краще буде гетьман на авторитарному тронi.
показати весь коментар
07.03.2024 06:55 Відповісти
",,чимшвидше,," --- Це вже звучить як знущання!(,
показати весь коментар
07.03.2024 06:40 Відповісти
Мир потихоньку делает выводы что с Сев. Кореи и Ирана союзники получше будут.
показати весь коментар
07.03.2024 06:43 Відповісти
С..ка, цинізм 100500 левела!
показати весь коментар
07.03.2024 06:51 Відповісти
Интервью четырехзвездного генерала США, Кларка,чьи предки из Белоруссии, правда о войне в Украине.
Благодаря ИИ, интервью можно видеть и слышать на русском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s
показати весь коментар
07.03.2024 07:23 Відповісти
Це аж тепер до них дійшло, чи потрібно ще трохи почекати? Може, коли на Джуно щось "впаде"?
показати весь коментар
07.03.2024 07:29 Відповісти
Ні, це не Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, це Держдеп повинен припинити блокувати допомогу Україні. Нихто не заважае Байдену передати Україні 4 млн касетних снарядів, які лежать на складах і повинні бути все одно утилізовані. Ніхто не заважає передати системи ППО та ракети далекого радіусу дії. Якщо в грошах, то Байден має на руках 12,3 млрд доларів - залишок суми, за яку проголосував Конгрес у 2022 році плюс 4,2 млрд, не передані Україні в 2023 році.
показати весь коментар
07.03.2024 09:28 Відповісти
Лапоть! Твою кремлівську методичку вже тут друкували інші.
показати весь коментар
07.03.2024 10:17 Відповісти
Ничего личного просто надо выполнять договорняк с парашей.
показати весь коментар
07.03.2024 09:45 Відповісти
 
 