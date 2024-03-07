Держдеп США про удар по Одесі: Україні потрібно чимшвидше надати засоби повітряного захисту
У Державному департаменті США прокоментували напад Росії на Одеський порт, який відвідували президент Володимир Зеленський та прем’єр Греції Міцотакіс
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Це нагадування про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, до яких ми їх закликали, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав Міллер.
Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Там у той час перебували президент України Зеленський і прем’єр-міністра Греції Міцотакіс. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.
"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.
В 2022 р. був офiгений шанс розвалити РФiю, такий бувае раз на 100 рокiв. На останньому потязi цього шансу iхав Пригожин. I це теж було зрозумiло всiм.
"Прогавити" такий шанс неможливо, його можна тiльки свiдомо похоронити, що й вiдбулося.
Попiнати РФiю - так. Скоротити наступальний потенцiал двух схiднослов'янських краiн - цiлком вирогiдно. Потестити новi та старi види зброi об технологiчного суперника (а не бабуiнiв) - так. Подстегнути свiй ВПК та збити РФ з паливного ринку ЕС - теж можливо. Що завгодно було в планах, тiльки не поразка РФii. Тепер це вже видно остаточно.
Але якщо припустити що цього всього немае, я помилився - тодi грош цiна цiй "демократii" i нехай краще буде гетьман на авторитарному тронi.
Ну так де логіка? Коли треба і є гроші вони не дають або дають мало і з величезним запізненням. А потім, коли грошей немає, починають волати, що Україні потрібні системи ППО.
