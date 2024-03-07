Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн про удар по Одесі: Залякати нікого не вдасться

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала російську атаку на Одесу, під час візиту до міста грецької делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у X (Twitter).

"Я рішуче засуджую підлий напад Росії на Одесу під час візиту Президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Нікого не лякає ця нова спроба терору - точно ні двох лідерів на місцях, ні хоробрий народ України. Як ніколи ми стоїмо на боці України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Там у той час перебували президент України Зеленський і прем’єр-міністра Греції Міцотакіс. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.

У Силах оборони Півдня зазначили, що ворожий ракетний удар по Одесі 6 березня не пов’язаний з візитом президента України Зеленського і прем’єр-міністра Греції Міцотакіса.