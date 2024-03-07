УКР
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн про удар по Одесі: Залякати нікого не вдасться

фон,урсула,ляєн,дєр

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала російську атаку на Одесу, під час візиту до міста грецької делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі  у X (Twitter).

"Я рішуче засуджую підлий напад Росії на Одесу під час візиту Президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Нікого не лякає ця нова спроба терору - точно ні двох лідерів на місцях, ні хоробрий народ України. Як ніколи ми стоїмо на боці України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Там у той час перебували президент України Зеленський і прем’єр-міністра Греції Міцотакіс. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про удар по Одесі: Україні потрібно чимшвидше надати засоби повітряного захисту

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.

У  Силах оборони Півдня зазначили, що ворожий ракетний удар по Одесі 6 березня не пов’язаний з візитом президента України Зеленського і прем’єр-міністра Греції Міцотакіса.

обстріл (30361) Одеса (5596) фон дер Ляєн Урсула (839)
Топ коментарі
+3
Нікого - це кого?
Шольца що ссить надати пiвтори ракети? Чи 5 загиблих? Ну звiсно, це ж вкраiнчики, нехай гинуть.

От чесно, хочеться iнодi тупо пропустити РФськi вiйська скрiзь Украiну. Я б щиро хотiв подивитись як ви куколди будете роздвигати дольки перед бурятами, безстрашнi ви нашi.
показати весь коментар
07.03.2024 07:00 Відповісти
+2
Нащо їх залякувати,вони й так усу залякані.
показати весь коментар
07.03.2024 06:53 Відповісти
+2
лякані, перелякані, стурбовані, озабочені....
показати весь коментар
07.03.2024 07:00 Відповісти
Нащо їх залякувати,вони й так усу залякані.
показати весь коментар
07.03.2024 06:53 Відповісти
она про сябя
показати весь коментар
07.03.2024 08:21 Відповісти
лякані, перелякані, стурбовані, озабочені....
показати весь коментар
07.03.2024 07:00 Відповісти
Нікого - це кого?
Шольца що ссить надати пiвтори ракети? Чи 5 загиблих? Ну звiсно, це ж вкраiнчики, нехай гинуть.

От чесно, хочеться iнодi тупо пропустити РФськi вiйська скрiзь Украiну. Я б щиро хотiв подивитись як ви куколди будете роздвигати дольки перед бурятами, безстрашнi ви нашi.
показати весь коментар
07.03.2024 07:00 Відповісти
Давайте. Кацапи доїдуть до кордону Польщі, Угорщини, Румунії та скажуть Заходу - давайте дружити, так добре раніше було.
показати весь коментар
07.03.2024 07:23 Відповісти
Вряд ли. Похоже там идея-фикс - утереть нос западу в целом и НАТЕ лично.
показати весь коментар
07.03.2024 07:47 Відповісти
Утереть нос это как раз Украина. А нападение на НАТО это самоубийство.
показати весь коментар
07.03.2024 08:05 Відповісти
Вы упрощаете геополитику до уровня мордобоя с примитивными целями.
Такие планы у РФ есть, и о них уже не говорит только ленивый (как собственно и о планах до 24.02).

У любой войны есть конкретная цель, и собственно война ведется с оглядкой на такую цель.
Захват Брюсселя и присоединение его к РФ (как они хотят сделать с Киевом) - да, самоубийство.

А вот захват Литвы с целью окошка в Калининградскую область - вполне себе.
А вот какая-нибудь спецоперация против Болгарии или Польши с целью показать что НАТО кроме озабоченостей и доз оружия больше ни на что не способно - почему бы и нет.

Вот представим себе что завтра в Польшу прилетает 50 Калибров (уже прилетали - глотнули) по заводам или базам - что дальше? НАТО начинает войну против РФ? Цели войны какие? Польша в ответ шлет 50 ракет? Возможно. А скорее всего будет просто вскукарек.

У РФ есть одно преимущество, которое в принципе есть лишь у немногих стран мира - габариты. Они могут нападать на любую страну, и даже получать в ней по щщам - но самим РФ никогда ничего не будет, потому что для ведения полноценной войны на их территории - ни у кого не хватит сил. Это понимают и те и другие.
показати весь коментар
07.03.2024 08:31 Відповісти
Така і до мовленістт в 80х і була ,.....основоюю безпеки....це було основою закінчення холодної війни....а далі хтось вирішив ,що може вирішувати уже сам....а далі ми бачимо що сталось....
показати весь коментар
07.03.2024 08:23 Відповісти
Щольц на вічному шпагаті
показати весь коментар
07.03.2024 08:22 Відповісти
З усією повагою до Урсули, але її "рішуче засуджую" як п'яте колесо до воза - нафіг воно потрібне, тим паче для москалів. Словами кацапів не добити...
показати весь коментар
07.03.2024 07:17 Відповісти
Вибори в урсули))))) просто вибори....і вона хоче переобратись ....хтось переобирається на антивоєнній риториці...це коли люди ,а коли коаїни то навпаки на риториці яструба....але тільки на словах і тільки з українськими жертвами яких їм не шкода...
показати весь коментар
07.03.2024 08:25 Відповісти
Ваші озабочення та «рішуче засуджую» вже не має куди складати.
показати весь коментар
07.03.2024 08:12 Відповісти
Удар по Одесі Європу зовсім не лякає.
показати весь коментар
07.03.2024 08:17 Відповісти
не у Європи ж шибки летять і трупи розкидає
показати весь коментар
07.03.2024 08:25 Відповісти
А почему ***** ни чего не боится. Может потому что вы там способны только трындеть.
показати весь коментар
07.03.2024 09:51 Відповісти
 
 