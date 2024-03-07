Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн про удар по Одесі: Залякати нікого не вдасться
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала російську атаку на Одесу, під час візиту до міста грецької делегації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у X (Twitter).
"Я рішуче засуджую підлий напад Росії на Одесу під час візиту Президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Нікого не лякає ця нова спроба терору - точно ні двох лідерів на місцях, ні хоробрий народ України. Як ніколи ми стоїмо на боці України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Там у той час перебували президент України Зеленський і прем’єр-міністра Греції Міцотакіс. Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.
"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.
У Силах оборони Півдня зазначили, що ворожий ракетний удар по Одесі 6 березня не пов’язаний з візитом президента України Зеленського і прем’єр-міністра Греції Міцотакіса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шольца що ссить надати пiвтори ракети? Чи 5 загиблих? Ну звiсно, це ж вкраiнчики, нехай гинуть.
От чесно, хочеться iнодi тупо пропустити РФськi вiйська скрiзь Украiну. Я б щиро хотiв подивитись як ви куколди будете роздвигати дольки перед бурятами, безстрашнi ви нашi.
Такие планы у РФ есть, и о них уже не говорит только ленивый (как собственно и о планах до 24.02).
У любой войны есть конкретная цель, и собственно война ведется с оглядкой на такую цель.
Захват Брюсселя и присоединение его к РФ (как они хотят сделать с Киевом) - да, самоубийство.
А вот захват Литвы с целью окошка в Калининградскую область - вполне себе.
А вот какая-нибудь спецоперация против Болгарии или Польши с целью показать что НАТО кроме озабоченостей и доз оружия больше ни на что не способно - почему бы и нет.
Вот представим себе что завтра в Польшу прилетает 50 Калибров (уже прилетали - глотнули) по заводам или базам - что дальше? НАТО начинает войну против РФ? Цели войны какие? Польша в ответ шлет 50 ракет? Возможно. А скорее всего будет просто вскукарек.
У РФ есть одно преимущество, которое в принципе есть лишь у немногих стран мира - габариты. Они могут нападать на любую страну, и даже получать в ней по щщам - но самим РФ никогда ничего не будет, потому что для ведения полноценной войны на их территории - ни у кого не хватит сил. Это понимают и те и другие.