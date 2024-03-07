УКР
У США зважують можливість використання армійських коштів для допомоги Україні, - Bloomberg

В адміністрації президента США Джо Байдена зосереджені на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт щодо національної безпеки. Проте зважують, чи зможуть залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, фінансування може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних успіхів.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування мізерне порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив санкціонувати Конгрес, а чиновники Білого дому раніше недооцінювали свою здатність використовувати додаткові ресурси на благо України", - йдеться в матеріалі.

Остаточного рішення поки не ухвалено, сказав один зі співрозмовників видання.

Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає

Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт із національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що, якщо спікер поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів, повідомив представник Ради національної безпеки.

Украине нужны не деньги, нужно , срочно, оружие сказал четырехзвездный генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи танков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, дайте их ВСУ ....
07.03.2024 07:13 Відповісти
Так, нам дуже потрібна зброя, якої у США дуже багато і у зв'язку з передвиборчими гонками у США всі програми по наданню зброї, ********** і грошей заблоковані. Невжде наші керівники держави не могли цього передбачити і за 5 років налагодити випуск своєї зброї, яку може виготовляти любий звод - снарядів, мін, дронів, мінометів, гармат, бронетехніки? Я вже не пишу про ракети. Ми готувалися під час війни поржать і на шашлики всі 5 років правління Херпіду? То як перемагати коварного і забезпеченого ворога?
07.03.2024 07:37 Відповісти
Ви з Місяця звалились? Мінімум 90% усіх заводів були розграбовані ще на початку 90-х. Верстатники вимерли як клас, молоде покоління - або з вишами, або наркомани.
07.03.2024 08:15 Відповісти
Якщо віддати зброю зі складів ВПК нічого не заробит.
07.03.2024 07:58 Відповісти
І шо переважує? -- здоровии глузд - чи вибори?
07.03.2024 07:14 Відповісти
Так, нам дуже потрібна зброя, якої у США дуже багато і у зв'язку з передвиборчими гонками у США всі програми по наданню зброї, ********** і грошей заблоковані. Невжде наші керівники держави не могли цього передбачити і за 5 років налагодити випуск своєї зброї, яку може виготовляти любий звод - снарядів, мін, дронів, мінометів, гармат, бронетехніки? Я вже не пишу про ракети. Ми готувалися під час війни поржать і на шашлики всі 5 років правління Херпіду? То як перемагати коварного і забезпеченого ворога?
07.03.2024 07:37 Відповісти
Цілком поділяю Вашу думку, проте зауважу, що під час попередніх 5 оокіа правління порохна теж нічого не було зроблено.
07.03.2024 08:04 Відповісти
А ракети, а Стугна, а ******* броньовики, самі створилися? То треба так д'єрмака любити щоб самому в зелене лайно вимащуватися!
07.03.2024 08:36 Відповісти
Ви з Місяця звалились? Мінімум 90% усіх заводів були розграбовані ще на початку 90-х. Верстатники вимерли як клас, молоде покоління - або з вишами, або наркомани.
07.03.2024 08:15 Відповісти
Переіразую українське прислів'я: "Той, хто хоче робити - шукає можливості для роботи, а злодій шукає можливості вкрасти".
А щодо неба і розграбованого - розграбований львівський телевізорний завод "Електрон" знайшов можливість розробляти ц виробляти ******* трамваї, тролейбуси, електробуси, спецтехніку.
07.03.2024 08:40 Відповісти
США "зважують, чи зможуть залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку". А в цей час "національно свідомі" зелені почвари закатують в асвальт 430 млн. $ (еквівалегт 17 млрд. грн.).
07.03.2024 08:01 Відповісти
Ну то вже важте там швидше, бо затркмка для України дуже дорого коштує!
07.03.2024 08:40 Відповісти
А «зважує можливості» це вже краще ніж «розглядає варіанти» ? Це вже серйозний прогрес , чи віз і нині там де був у грудні минулого року ?
07.03.2024 08:49 Відповісти
Для надання допомоги Україні в адміністрації Байдена насправді є ресурси. У розпорядженні Білого дому ще з 27 грудня 2023 року є щонайменш 4,2 млрд.дол.

А ось як офіційний представник держдепу сабріна сінгх прокоментувала це під час брифінгу для журналістів:

Журналіст: Здається, у Пентагону все ще є повноваження на виділення допомоги у розмірі 4 мільярди доларів...

СІНГХ: Вірно.

Журналіст: ... [тобто] ви можете передати військову допомогу Україні, але у вас немає фінансування на поповнення складів. А чому ж організація з бюджетом 800 мільярдів доларів [Пентагон] не може просто ризикнути і передати ці 4 мільярди доларів Україні, виходячи з припущення, що потім вони їх отримають від Конгресу? Чи обговорюється взагалі в міністерстві такий варіант?

СІНГХ: ...Це страшений ризик для нас. У нас немає фінансування, необхідного для поповнення наших запасів. Тож, якщо ми не отримаємо цих коштів, то ми не почуватимемося достатньо комфортно, щоб передати допомогу в рамках каналу ПДА або надати новий пакет доти, поки ми не отримаємо гроші на поповнення запасів.

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/

07.03.2024 09:20 Відповісти
І досить вже писати скрізь про ці міфічні 60 мільярдів допомоги! Максимум, що нам світить у 2024 році, це 4-5 мільярдів. Тобто, по суті, ті ж самі гроші, що у байдена вже є. І для надання цієї допомоги дозвіл Конгресу не потрібен.
07.03.2024 09:25 Відповісти
Хочеш сказати, що Президент США Байден і Міністр Остін мусять ризикнути можливим майбутнім своїм кримінальним чи адміністративним переслідуванням і порушити встановлені не ними складські норми зберігання резервної зброї?

Та зрозуміло, що саме на це ви, трампісти, їх заганяєте...
07.03.2024 10:02 Відповісти
Так все просто, бідоніст: без цих грошей війна дуже швидко закінчиться. Еуропа їїпросто не витягне.
07.03.2024 17:07 Відповісти
тобто, ти готовий заради України сісти навіть до американської тюрми, але на років десь так зо сто (скільки там Манафорту відміряли?)... І будеш звинувачувати Байдена з Остіним, що не хочуть разом з тобою посидіти.
Ну, це також позиція.
07.03.2024 18:39 Відповісти
Ти країною помилився. Так вболіваєш за цих покидьків лицемірних, що можеш вже зараз подаватися на громадянство сша. А паспорт з тризубом здавай поки не пізно. Тут ти з такими розмовами не потрібен. Окрім шкоди ти нічого не робиш...
07.03.2024 20:04 Відповісти
хто би що брехав за лицемірство, як не екстремісти авантюристи демагоги штибу тебе та трампа, кого би я ще за це ***** не посилав
07.03.2024 20:21 Відповісти
Меле як з гарячки. Аби тілько ляпнути шось у відповідь. Йди вже звідси. Коментуй таких як ти сам.
07.03.2024 22:35 Відповісти
якщо тобі досі незрозуміло, що заради прикриття сраки України (твоєї, моєї) Байден з Остіним і той самий тввій гуру трамп з джонсоном ніколи не будуть прикривати своєю - то можеш йти сам. *****.
07.03.2024 23:42 Відповісти
Это что когда кацапы дойдут до Днепра...
07.03.2024 09:49 Відповісти
Як тільки ранок - вилазять боти ферми маска...
Довелося на них заводити спеціальний кондуїт
07.03.2024 10:05 Відповісти
І це ще не вечір.
07.03.2024 10:11 Відповісти
 
 