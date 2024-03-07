У США зважують можливість використання армійських коштів для допомоги Україні, - Bloomberg
В адміністрації президента США Джо Байдена зосереджені на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт щодо національної безпеки. Проте зважують, чи зможуть залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зазначається, фінансування може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних успіхів.
"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування мізерне порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив санкціонувати Конгрес, а чиновники Білого дому раніше недооцінювали свою здатність використовувати додаткові ресурси на благо України", - йдеться в матеріалі.
Остаточного рішення поки не ухвалено, сказав один зі співрозмовників видання.
Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт із національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що, якщо спікер поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів, повідомив представник Ради національної безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В США на складах-законсированные тысячи танков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, дайте их ВСУ ....
А щодо неба і розграбованого - розграбований львівський телевізорний завод "Електрон" знайшов можливість розробляти ц виробляти ******* трамваї, тролейбуси, електробуси, спецтехніку.
А ось як офіційний представник держдепу сабріна сінгх прокоментувала це під час брифінгу для журналістів:
Журналіст: Здається, у Пентагону все ще є повноваження на виділення допомоги у розмірі 4 мільярди доларів...
СІНГХ: Вірно.
Журналіст: ... [тобто] ви можете передати військову допомогу Україні, але у вас немає фінансування на поповнення складів. А чому ж організація з бюджетом 800 мільярдів доларів [Пентагон] не може просто ризикнути і передати ці 4 мільярди доларів Україні, виходячи з припущення, що потім вони їх отримають від Конгресу? Чи обговорюється взагалі в міністерстві такий варіант?
СІНГХ: ...Це страшений ризик для нас. У нас немає фінансування, необхідного для поповнення наших запасів. Тож, якщо ми не отримаємо цих коштів, то ми не почуватимемося достатньо комфортно, щоб передати допомогу в рамках каналу ПДА або надати новий пакет доти, поки ми не отримаємо гроші на поповнення запасів.
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/
Та зрозуміло, що саме на це ви, трампісти, їх заганяєте...
Ну, це також позиція.
Довелося на них заводити спеціальний кондуїт