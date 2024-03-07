У США зважують можливість використання армійських коштів для допомоги Україні, - Bloomberg

В адміністрації президента США Джо Байдена зосереджені на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт щодо національної безпеки. Проте зважують, чи зможуть залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, фінансування може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних успіхів.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування мізерне порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив санкціонувати Конгрес, а чиновники Білого дому раніше недооцінювали свою здатність використовувати додаткові ресурси на благо України", - йдеться в матеріалі.

Остаточного рішення поки не ухвалено, сказав один зі співрозмовників видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає

Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт із національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що, якщо спікер поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів, повідомив представник Ради національної безпеки.