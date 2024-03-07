У Росії заявили про атаку на три регіони: нібито збили 6 українських безпілотників

Міноборони РФ заявило про знищення і перехоплення шести безпілотників над російськими регіонами. У трьох областях працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням військового відомства РФ, три БПЛА збили над Брянською областю, ще два - над Тульською. Один безпілотник перехопили над Курською областю.

Влада Тульської та Брянської областей повідомляла про відсутність постраждалих і руйнувань. У Курській області двічі за ніч оголошували ракетну небезпеку.

