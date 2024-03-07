УКР
У Росії заявили про атаку на три регіони: нібито збили 6 українських безпілотників

Міноборони РФ заявило про знищення і перехоплення шести безпілотників над російськими регіонами. У трьох областях працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням військового відомства РФ, три БПЛА збили над Брянською областю, ще два - над Тульською. Один безпілотник перехопили над Курською областю.

Влада Тульської та Брянської областей повідомляла про відсутність постраждалих і руйнувань. У Курській області двічі за ніч оголошували ракетну небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про атаку на Крим: нібито збили 38 безпілотників

такі дрони давно існують. Називаються крилаті ракети.
значит кудись таки долетіло.
А какая разница между этими понятиями? Большинство граждан РФ поддерживает "московский режим" и все что он делает.
значит кудись таки долетіло.
Коли закінчиться оце "у росії" і почнеться "московський режим"?
А какая разница между этими понятиями? Большинство граждан РФ поддерживает "московский режим" и все что он делает.
Кащеевы иглы спрятаны в пороховых заводах, их всего четыре.
взагалі то три - ФКП ТПЗ, КГПЗ і ППЗ.
На ТПЗ вже прилітало три рази - два раза в минулому році і один раз в цьому. Два інших поза зоною нашої досяжності.
Нужны дроны со скоростью у земли 600-700км/ч и полезной нагрузкой хотя бы в четверть тонны, а не вот эти распильные свистоперделки с пропеллером
такі дрони давно існують. Називаються крилаті ракети.
как погода в Тамбове?
Вот из-за этого "какая разница" и война теперь. В борьбе с кацапнёй всё нюансы важны. Они же считают нужным обзывать нас на весь мир "киевским режимом".
Х**лостан.
Вам пояснити різницю між власною назвою и жаргонними прозвищем?
Краще проясніть для себе що таке психологія сприйняття.
А шо так слабо,обычно заявляют о 36?
Оце і є міліон дронів зеленського?
Да
