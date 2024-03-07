У Росії заявили про атаку на три регіони: нібито збили 6 українських безпілотників
Міноборони РФ заявило про знищення і перехоплення шести безпілотників над російськими регіонами. У трьох областях працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
За повідомленням військового відомства РФ, три БПЛА збили над Брянською областю, ще два - над Тульською. Один безпілотник перехопили над Курською областю.
Влада Тульської та Брянської областей повідомляла про відсутність постраждалих і руйнувань. У Курській області двічі за ніч оголошували ракетну небезпеку.
Топ коментарі
+3 Urs
показати весь коментар07.03.2024 09:00 Відповісти Посилання
+1 Urs
показати весь коментар07.03.2024 08:05 Відповісти Посилання
+1 Виталий #548501
показати весь коментар07.03.2024 08:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На ТПЗ вже прилітало три рази - два раза в минулому році і один раз в цьому. Два інших поза зоною нашої досяжності.