Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 421 430 осіб (+1160 за добу), 6695 танків, 10 350 артсистем, 12 779 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 421 430 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 421430 (+1160) осіб,
танків ‒ 6695 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51) од,
артилерійських систем – 10350 (+42) од,
РСЗВ – 1009 (+1) од,
засоби ППО ‒ 701 (+0) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),
крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 1647 (+5)
На поточний момент осінтери, які рахують "рух" коробочок на базах зберігання, дають оцінку "на скільки місяців на базах вистачить танків, по Т-54 включно, при нинішніх темпах втрат та нинішніх темпах відновлення зі зберігання" досить неприємну для засрашки.
11 місяців.
Далі - тільки ремонт того, що витягли з поля бою, та десь біля 10-20 танків Т-90 на місяць "нових".
З ББМ ситуація аналогічна. Нових виробляють децл, запаси коробочок на базах зберігання, придатних для реанімації - стрімко зменшується. Після початку масового застосування дронів ЗСУ з термобаричними скидами для остаточного забиття пошкодженої техніки на полі бою - і можливості "ремонту" вже рік як кардинально знизились.
1 д. ·
Є особисте відчуття, що снаряди нарешті зʼявилися. За цю добу лінія під Донецьком перетворилася в черговий ад, артилерія, авіація з обох боків, танчики, працювало все.
Але якщо раніше це все прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз херячить все, Цезарі, гаубиці, тупо день та ніч.
На поле бою повернулась богиня війни артилерія.
Славимо ії!