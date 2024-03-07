Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 421 430 осіб (+1160 за добу), 6695 танків, 10 350 артсистем, 12 779 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 421 430 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 421430 (+1160) осіб,

танків ‒ 6695 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51) од,

артилерійських систем – 10350 (+42) од,

РСЗВ – 1009 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),

крилаті ракети ‒ 1919 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1647 (+5)

