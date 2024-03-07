УКР
Новини
8 733 17

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 421 430 осіб (+1160 за добу), 6695 танків, 10 350 артсистем, 12 779 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 421 430 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 421430 (+1160) осіб,

танків ‒ 6695 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 12779 (+51) од,

артилерійських систем – 10350 (+42) од,

РСЗВ – 1009 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+0) од,

літаків  – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),

крилаті ракети ‒ 1919 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13532 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1647 (+5)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили російську САУ "Мста-С" на Харківському напрямку. ВIДЕО

Втрати армії РФ

Автор: 

армія рф (18477) Генштаб ЗС (7114) ліквідація (4356) знищення (7992)
+25
Serg Marco
1 д. ·
Є особисте відчуття, що снаряди нарешті зʼявилися. За цю добу лінія під Донецьком перетворилася в черговий ад, артилерія, авіація з обох боків, танчики, працювало все.
Але якщо раніше це все прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз херячить все, Цезарі, гаубиці, тупо день та ніч.
На поле бою повернулась богиня війни артилерія.
Славимо ії!
показати весь коментар
07.03.2024 08:42 Відповісти
+20
Мабуть таки щось підвезли,що так колошматять цапів.
показати весь коментар
07.03.2024 08:12 Відповісти
+16
показати весь коментар
07.03.2024 08:14 Відповісти
Мабуть таки щось підвезли,що так колошматять цапів.
показати весь коментар
07.03.2024 08:12 Відповісти
почався підвоз б\к для арти.
показати весь коментар
07.03.2024 08:30 Відповісти
Точно, правда еще не вечер, он с БОНЕВАТИКОМ Кокса нюхнут - и пойдут по 2000 каждый день показывать.
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 08:14 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/7/7445342/ 1 160 оккупантов и 51 ББМ обезвредили ВСУ за минувшие сутки
показати весь коментар
07.03.2024 08:22 Відповісти
схоже що в цьому місяці будуть рекордна кількість по забараненим кацапам, арті, ББМ і автотехниці.
показати весь коментар
07.03.2024 08:29 Відповісти
Так друже.А ще схоже путін,на вибори-без війська,прийде.
показати весь коментар
07.03.2024 08:38 Відповісти
На разі середньодобовий показник за березень 1125 чумардосів, такого ще не було і це дуже багато. На скільки ще хвате кацапів важко сказати, одне безсумнівно до 17 березня стадо будуть гнать уперед за сцаря-дедушку
показати весь коментар
07.03.2024 09:04 Відповісти
35 тисяч в цьому місяі кацапи навіть не помітять. Щоби ставало боляче, то треба виносить дві тисячі на добу на весь фронт сумарно. Тоді вони на кацапстані щось запідозрять. Але це можливо тільки із застосуванням авіації щонайменше хоча б по ЛБЗ і у глибину на 30-40 км, і з відповідним озброєнням.
показати весь коментар
07.03.2024 09:19 Відповісти
Над цим і працюють. Що, не бачите, що вже порізали літаки ДРЛО засрашки, які контролювали тактичну авіацію ЗСУ. Продовжується полювання над винищувачами. Продовжується вирізання радарів та ППО засрашки. Вже пішли відоси роботи гвинтокрилів ЗСУ на ЛБЗ... А значить будуть рясніше користуватись JADAM-бомбами тощо.
показати весь коментар
08.03.2024 00:22 Відповісти
Та дідів там неміряно,з цим в кацапів ніколи нестачі не було.Техніка,от що важливо.А цього в них теж немало,але воно теж рано чи пізно закінчиться!
показати весь коментар
07.03.2024 09:20 Відповісти
вони пересядуть на Т-55, цивільні вантажівки та китайські "десерти", на яких будуть підвозити дідів. Але збільшення швидкі\ості падіння поголів'я вдвічі може перейти у несподівану якість, і рвати почне далеко від москви.
показати весь коментар
07.03.2024 09:36 Відповісти
Китай танків їм не дасть. А своїх в них залишилось насправді дуже обмаль. "Бескінечні ресурси" засрашки ніколи, ні при яких сценаріях не були розраховані на на РОКИ безперервних втрат.

На поточний момент осінтери, які рахують "рух" коробочок на базах зберігання, дають оцінку "на скільки місяців на базах вистачить танків, по Т-54 включно, при нинішніх темпах втрат та нинішніх темпах відновлення зі зберігання" досить неприємну для засрашки.

11 місяців.

Далі - тільки ремонт того, що витягли з поля бою, та десь біля 10-20 танків Т-90 на місяць "нових".

З ББМ ситуація аналогічна. Нових виробляють децл, запаси коробочок на базах зберігання, придатних для реанімації - стрімко зменшується. Після початку масового застосування дронів ЗСУ з термобаричними скидами для остаточного забиття пошкодженої техніки на полі бою - і можливості "ремонту" вже рік як кардинально знизились.
показати весь коментар
08.03.2024 00:32 Відповісти
Це супер.Декілька місяців протримаємось,а там може і США підтягнуться
показати весь коментар
07.03.2024 11:06 Відповісти
 
 