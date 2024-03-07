Ворог продовжує активно наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, - ЗСУ
На Бахмутському напрямку ворог зібрав підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников.
"Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює вдень та вночі. І, звичайно, авіаційна складова – ФАБи", – зазначив офіцер.
На Бахмутському напрямку ворог задіяв підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс. На Іванівське ворог додав підрозділи 11 окремої десантно-штурмової бригади.
Росія продовжує здійснювати наступ на Кліщіївку та Андріївку, там зафіксований підрозділ 3-го армійського корпусу, 11 та 94 мотострілецькі полки.
Який комплекс? Корпус!!!