УКР
Новини Війна
2 242 15

Ворог продовжує активно наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, - ЗСУ

зсу

На Бахмутському напрямку ворог зібрав підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив  офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює вдень та вночі. І, звичайно, авіаційна складова – ФАБи", – зазначив офіцер.

На Бахмутському напрямку ворог задіяв підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс. На Іванівське ворог додав підрозділи 11 окремої десантно-штурмової бригади.

Росія продовжує здійснювати наступ на Кліщіївку та Андріївку, там  зафіксований підрозділ 3-го армійського корпусу, 11 та 94 мотострілецькі полки. 

Автор: 

бойові дії (4488) Бахмут (1566)
+3
які ж вони намахані - до сих пір сересер хочуть. І це всі ті, що чули про нього лише з розповідей. **** б постояла в черзі за моллоком о шостій ранку, та прочекала ніби безплатну квартиру років тридцять... Воно то колись і краще було - і жінка молода, і я - молодець
07.03.2024 08:49 Відповісти
+2
07.03.2024 08:51 Відповісти
+2
Додам, що черги були постійно й усюди, а більшісь взагалі до кінця життя так і не отримували свою власну квартиру вмираючи у гуртожитках. Я вже не кажу про брехню о "якості" того що вироблялось у СРСР, про холодильники та іншу побутову техніку котрою "не було зносу", а насправді черги на її ремонт і його терміни були нескінченними, як і "якість" одежи та взуття! Ну а дефіцит був тотальним, окрім, звісно, Москви на котру працювали усією країною!!!
07.03.2024 09:09 Відповісти
Добре так побудували укріплення егеж президент?
07.03.2024 08:36 Відповісти
"комплекс" із "корпусом" переплутали.
07.03.2024 08:39 Відповісти
07.03.2024 08:40 Відповісти
Що це за свино-собаче звалище?
07.03.2024 09:19 Відповісти
Не треба ганьбити свинок та песиків порівняннями з тими покидьками Людства.
07.03.2024 09:35 Відповісти
це доказ того що жгут це лайно
07.03.2024 10:01 Відповісти
А вчора хтось голосно заявляв про те, що російський наступ провалився. Як й завжди, зелена лапша.
07.03.2024 08:47 Відповісти
07.03.2024 08:51 Відповісти
Цензор, уважно читайте , що ви публікуєте:На Бахмутському напрямку ворог зібрав підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс Джерело:
Який комплекс? Корпус!!!
07.03.2024 09:02 Відповісти
цей 3 ак вже 2 го складу чи то 3го
07.03.2024 10:02 Відповісти
https://youtu.be/dFqydB51Kag?t=523 Фронт. Фортифікації.
07.03.2024 09:10 Відповісти
 
 