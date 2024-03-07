Росіяни відслідковують ситуацію з акваторії Чорного моря і час від часу завдають точкових ракетних ударів - перевіряють готовність української ППО, - ОК "Південь"

На Херсонщині зараз не спостерігається підвищена активність навіть тактичної авіації ворога, хоча іноді вони здійснюють вильоти та надають перевагу триманню над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Також росіяни припинили використовувати керовані авіабомби на Херсонському напрямку та вздовж лінії фронту,

"Ми вже тиждень не фіксуємо подібних випадків. Крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба, фактично одночасно із черговим збиттям Су на східному напрямку", - розповіла речниця.

За її словами, нині також не спостерігається підвищена активність навіть тактичної авіації ворога, однак іноді вони здійснюють вильоти та надають перевагу триманню над акваторіями Азовського та Чорного морів.

"Росіяни відслідковують ситуацію з акваторії Чорного моря і час від часу здійснюють точкові ракетні удари, використовуючи керовані Х-59 та протирадіолкаційні Х-31П. Вони перевіряють готовність систем нашої протиповітряної оборони для ведення відповідної розвідки", - зазначила Гуменюк.