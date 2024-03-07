Окупанти не припиняють спроб штурмувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини, ЗСУ за добу ліквідували 74 окупантів, 50 з яких - у районі села Кринки, - ОК "Південь"
Російська армія не полишає спроб штурмувати лівий берег Херсонської області.. В атаку ворожі підрозділи йдуть навіть за умов нестачі ресурсу та браку мотивації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
"Якщо минулу добу не спостерігали жодного штурму, то ввечері ворог все ж наважився на одну штурмову дію, де зазнавши потужних втрат, повернувся на вихідні позиції. Підтверджений загальний показник втрат ворога в нашій зоні відповідальності за минулу бойову добу - це 74 окупанти, близько 50 - це навколо Кринків. Це говорить про те, що вони продовжують штурмові дії в "м'ясний" спосіб без підтримки бронетехніки й, відповідною, потерпають", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кому вірити?