Необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану Україною та РФ, для врегулювання війни, - глава МЗС Китаю Ван Ї
Китай вважає, що для врегулювання війни в Україні необхідно провести міжнародну мирну конференцію, на яку погодилися б і Україна, і Росія. На думку китайського МЗС, під час неї країни мали б можливість неупереджено і чесно висловити свої позиції.
Про це на пресконференції в кулуарах сесії законодавчого органу КНР заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і Росія, в якій усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть можливість неупереджено та чесно обговорити всі мирні плани", - сказав Ван Ї.
Міністр нагадав оприлюднений минулого року "мирний план Китаю з 12 пунктів" та місії спецпредставника уряду КНР Лі Хуея з "човникової дипломатії" для сприяння врегулюванню в Україні.
Ван Ї знову наголосив на незмінній позиції Китаю щодо якнайшвидшого припинення бойових дій та повернення до дипломатії в "українській кризі" (так у Пекіні називають війну в Україні - ред.).
"Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети – прокласти шлях до припинення збройного конфлікту та початку мирних переговорів", - зазначив він.
Глава МЗС Китаю додав, що його країна продовжить відігравати конструктивну роль для пошуку політичного врегулювання конфлікту.
але китайці "добрі", їм РоZZію шкода і різати її вони хочуть по-шматочку, потихеньку, щоб вона була "свіжою" якнайдовше і Китаю байдуже, що увесь Світ від цього потерпає, бо, натепер, йому поки що так вигідніше...
Воно шо недосмажених кажанів обжерлося?
Гм... у китайців ті човники, схоже, лізуть з найнеочікуваніших місць. Рукі-то помнят!
тогда война быстро закончится.
сейчас переговоры невозможны, потому что кацапы упёрлись рогами, они не хотят мира, а только заморозки конфликта.
Звідки такі Ї беруться, із пукінської задниці?!
- виведіть війська
- скиньте 1 трлн на рахунок
- відпустіть всіх полонених
а тоді можна поговорити
Ну прийшли на конференцію. Україна така: "виведіть війська, виплатіть репарації". мразія: "украіни нєт, єто тєріторія расії". Ну, і що тут далі можна обговорювати, ******** жовте чмо?