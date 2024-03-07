УКР
Необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану Україною та РФ, для врегулювання війни, - глава МЗС Китаю Ван Ї

ван

Китай вважає, що для врегулювання війни в Україні необхідно провести міжнародну мирну конференцію, на яку погодилися б і Україна, і Росія. На думку китайського МЗС, під час неї країни мали б можливість неупереджено і чесно висловити свої позиції.

Про це на пресконференції в кулуарах сесії законодавчого органу КНР заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і Росія, в якій усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть можливість неупереджено та чесно обговорити всі мирні плани", - сказав Ван Ї.

Міністр нагадав оприлюднений минулого року "мирний план Китаю з 12 пунктів" та місії спецпредставника уряду КНР Лі Хуея з "човникової дипломатії" для сприяння врегулюванню в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, - МЗС Китаю

Ван Ї знову наголосив на незмінній позиції Китаю щодо якнайшвидшого припинення бойових дій та повернення до дипломатії в "українській кризі" (так у Пекіні називають війну в Україні - ред.).

"Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети – прокласти шлях до припинення збройного конфлікту та початку мирних переговорів", - зазначив він.

Глава МЗС Китаю додав, що його країна продовжить відігравати конструктивну роль для пошуку політичного врегулювання конфлікту.

Читайте також: Історія розсудить, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість, - МЗС Китаю про війну в Україні

Китай (4818) Ван Ї (85)
Топ коментарі
+15
глава МЗС Китаю Ван Їбанько
показати весь коментар
07.03.2024 09:30 Відповісти
+13
А ці все не угомоняться косорилі з тим своїм баченням миру. Походу колос на глиняних ногах (економіка) і в правду ************ іде в там тарари.
показати весь коментар
07.03.2024 09:28 Відповісти
+12
Китайці так зацікавлені, бо це модель приєднання Тайваню до Китаю. Як що ці "мирні" ініціативи вдадуться- наступним буде Тайвань.
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ці все не угомоняться косорилі з тим своїм баченням миру. Походу колос на глиняних ногах (економіка) і в правду ************ іде в там тарари.
показати весь коментар
07.03.2024 09:28 Відповісти
рускій кітай, іді ...
показати весь коментар
07.03.2024 10:47 Відповісти
Врахуйте інтереси загарбника. Визнайте його право на те, що він відібрав.
показати весь коментар
07.03.2024 09:28 Відповісти
глава МЗС Китаю Ван Їбанько
показати весь коментар
07.03.2024 09:30 Відповісти
Хто там ближче - пошліть на×уй рисоїда.
показати весь коментар
07.03.2024 09:30 Відповісти
Та ми знаємо інтереси парашії і ми не згідні бути знищеними за їхнім планом.
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
..а можно зекономити купу бабла для Цивілізації, якщо капапи просто покинуть усІ території України..
але китайці "добрі", їм РоZZію шкода і різати її вони хочуть по-шматочку, потихеньку, щоб вона була "свіжою" якнайдовше і Китаю байдуже, що увесь Світ від цього потерпає, бо, натепер, йому поки що так вигідніше...
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
Китайці так зацікавлені, бо це модель приєднання Тайваню до Китаю. Як що ці "мирні" ініціативи вдадуться- наступним буде Тайвань.
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
в яблочко
показати весь коментар
07.03.2024 13:19 Відповісти
Міру мір во всьом Мірє! Сіські-масіські. (всі дружно хлопають в ладошкі , встають , махають фонаріками і співають ''аіст на крише'')
Воно шо недосмажених кажанів обжерлося?
показати весь коментар
07.03.2024 09:33 Відповісти
Чьому не чую від дурбецелків призиву "не купуй кітайське".Він же пропонує "мир" на умовах рашки.Чи ЭТА ДРУГОЕ.
показати весь коментар
07.03.2024 09:35 Відповісти
які сторони, він про що? на думку Китаю в Україні просто криза..., ось на рівному місті - раз й виникла криза, а рашка типу допомагає нам її вирішити, а ми не хочемо..., тому з цієї точки зору навіть не знаю, що можна обговорювати...
показати весь коментар
07.03.2024 09:35 Відповісти
Точно, але почнемо з питання окупації Тибету, проведемо мирну конференцію з представниками Китаю і Тибету, послухаємо сторони - поневолених і окупантів....
показати весь коментар
07.03.2024 09:35 Відповісти
"човникова дипломатія"?

Гм... у китайців ті човники, схоже, лізуть з найнеочікуваніших місць. Рукі-то помнят!
показати весь коментар
07.03.2024 09:36 Відповісти
А хіба на протязі всієї війни країни не висловлюють свої позиції? І в ООН, хоч би яким воно не було. Ще конференції у нас не було з ху..лом, ручкатися з ним будуть і слухати.
показати весь коментар
07.03.2024 09:39 Відповісти
китайцы у вас есть хорошая возможность выманить кацапского фюхрера и передать его в международный суд.
тогда война быстро закончится.
сейчас переговоры невозможны, потому что кацапы упёрлись рогами, они не хотят мира, а только заморозки конфликта.
показати весь коментар
07.03.2024 09:42 Відповісти
Вонь Ї, від тебе одна вонь і нічого більше!
Звідки такі Ї беруться, із пукінської задниці?!
показати весь коментар
07.03.2024 09:45 Відповісти
Китаєць не тупий - ВІН ДУМАЄ ВСІ ІНШІ ТУПІ.

- виведіть війська

- скиньте 1 трлн на рахунок

- відпустіть всіх полонених

а тоді можна поговорити
показати весь коментар
07.03.2024 09:46 Відповісти
хай їбаний китай спочатку за ковід відповість
показати весь коментар
07.03.2024 09:55 Відповісти
Я угараю з цих дебілів.
Ну прийшли на конференцію. Україна така: "виведіть війська, виплатіть репарації". мразія: "украіни нєт, єто тєріторія расії". Ну, і що тут далі можна обговорювати, ******** жовте чмо?
показати весь коментар
07.03.2024 09:58 Відповісти
Всё людоедам сходит с рук. В результате они наглеют.
показати весь коментар
07.03.2024 09:58 Відповісти
Необхідно провести міжнародну мирну конференцію члЬЄнами якої буду ****** та фіцики з американськими майка-джонсонами, тоді кацапів це влаштує.
показати весь коментар
07.03.2024 09:58 Відповісти
И Украина, и россия уже беспристрастно и честно высказали свои позиции - безо всякой конференции.
показати весь коментар
07.03.2024 10:17 Відповісти
на 辉! лицемірні китайські мавпи! На 辉!
показати весь коментар
07.03.2024 10:19 Відповісти
На думку китайського МЗС, під час неї країни мали б можливість неупереджено і чесно висловити свої позиції. "дебіляка китайська ".а накуя Вам ООН???
показати весь коментар
07.03.2024 10:21 Відповісти
Ну так проводь, як вважаєш це за необхідне. Хто ж заважає?
показати весь коментар
07.03.2024 10:41 Відповісти
Ну що ти зробиш, комуніст...
показати весь коментар
07.03.2024 11:31 Відповісти
Ой Ван, гляді, какі ви кловани!
показати весь коментар
07.03.2024 11:33 Відповісти
Китайська макака все ніяк не вгомониться
показати весь коментар
07.03.2024 16:52 Відповісти
 
 