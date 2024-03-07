Необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану Україною та РФ, для врегулювання війни, - глава МЗС Китаю Ван Ї

Китай вважає, що для врегулювання війни в Україні необхідно провести міжнародну мирну конференцію, на яку погодилися б і Україна, і Росія. На думку китайського МЗС, під час неї країни мали б можливість неупереджено і чесно висловити свої позиції.

Про це на пресконференції в кулуарах сесії законодавчого органу КНР заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і Росія, в якій усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть можливість неупереджено та чесно обговорити всі мирні плани", - сказав Ван Ї.

Міністр нагадав оприлюднений минулого року "мирний план Китаю з 12 пунктів" та місії спецпредставника уряду КНР Лі Хуея з "човникової дипломатії" для сприяння врегулюванню в Україні.

Ван Ї знову наголосив на незмінній позиції Китаю щодо якнайшвидшого припинення бойових дій та повернення до дипломатії в "українській кризі" (так у Пекіні називають війну в Україні - ред.).

"Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети – прокласти шлях до припинення збройного конфлікту та початку мирних переговорів", - зазначив він.

Глава МЗС Китаю додав, що його країна продовжить відігравати конструктивну роль для пошуку політичного врегулювання конфлікту.

