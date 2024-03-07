УКР
Російська ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського в Одесі, - CNN

зеленський

Росія завдала ракетного удару по Одесу, коли там із візитом перебував президент Зеленський та прем’єр Греції Міцотакіс. Вибух пролунав за 500 метрів від кортежу глави держави.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами джерела, колона, яка везла лідерів із візитом до міста, відчула на собі вплив удару, і група побачила грибоподібну хмару диму", - пише видання.

Грецький прем'єр Міцотакіс сказав, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, яка постраждала від російської агресії.

"Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. ... Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кожен день йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших ні в чому не винних співгромадян", - зазначив прем'єр Греції.

Читайте: Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем’єра Греції Міцотакіса: Ще одне свідчення боягузливої тактики РФ

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про надання Україні далекобійної зброї: Тут не може бути дефіциту сміливості, партнерам треба робити відповідні кроки

Зеленський Володимир (25133) обстріл (30361) Одеса (5596)
+22
Є й така думка. З сайту "Хроніка одного президента" - "Перший в цьому році реальний виїзд Зеленського в прифронтову зону закінчився ракетним ударом по вірогідному місцеперебуванню і істеричними запевненнями штатних newsmaker'ів що удар по Одесі не пов'язаний з візитом Зеленського. Два характерних моменти - під час удару Єрмак не супроводжував Зеленського і група російських БПЛА змінила напрямок і почала рух в сторону Одеського порту, де перебував Зеленський". Мабуть, щось Зеля не виконав, і Єрмак нагадав, хто в домі хазяїн. Недарма на зустріч із кремлем їздили.
07.03.2024 09:32 Відповісти
+20
Додік вовік яневтік подумав напевно в цей момент, щось я не так зробив чи роблю… патрон ***** шото не хороші знаки дає…
07.03.2024 09:26 Відповісти
+20
хоч запасні штани були в лідора?
07.03.2024 09:32 Відповісти
Згадалось, як десь на дачі зеленського впав уламок ракети, і він пафосно казав "мімо" .

А тут за 500 метрів приліт, а зе хвоста піджав . І ніякого пафосу й потужного слівця, хоча він же весь фронт об'їздив .

Й рілі дивно, що Гуменюк побігла заспокоювати зе, що то не в нього цілились ( знайшла логіку в діях параші ) .
07.03.2024 10:18 Відповісти
у нево до сих пор руки трусяцца, или то ломки
07.03.2024 10:30 Відповісти
А воно ж серливе. Звичайно, всі люди лякаються такого, та у верховного якась патологія з цього приводу. Там, мабуть, закінчилось не тільки руками, що трясуться.
07.03.2024 10:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m3lqVJB1COo&ab_channel=Iskantim Президент ЗЕЛЕНСКИЙ ИСПУГАЛСЯ громкого звука
07.03.2024 10:35 Відповісти
Пам'ятаємо. А вуха чому закрив, краще б голову в пісок. Або в асфальт.
07.03.2024 10:43 Відповісти
Тут воно згадало своє "Кортежі *****"..
07.03.2024 10:45 Відповісти
Написали- що грінпоц та його обслуга знаходться в гарній фізичній формі-дуже спритно та швидко тікали від обстрілу
07.03.2024 10:52 Відповісти
500 метрів? Нехай не звиздить.
07.03.2024 10:31 Відповісти
Фото дыма от взрыва было, с местностью. Где был Зеленский тоже. Легко проверить всех на вшивость.
07.03.2024 09:31 Відповісти
Сповіщати про те що цей удар був саме "по Зеленському", все одно що коли були удари по сусідніх з моїм домах, за 200 - 300 - 500 метрів це були удари саме "по мені". Тож прошу, не намагатися займатися притяганням чогось за вухи аби видавати ПРИПУЩЕННЯ за "істину". Ну а вибух був дійсно потужним і його відчули по УСЬОМУ місту і навіть за його межами, але ж жоден одесит не вирішив, що цілили саме в нього!!!
07.03.2024 09:31 Відповісти
Если с ним был Андрей Елдак, то по зеленскому они точно стрелять не собирались. А если Елдак взял за свой счет, то хз
07.03.2024 09:33 Відповісти
Та так намагалися вбити бубачку, що на півквлометра промазали! І ви в це вірите? Ха-ха!
07.03.2024 09:56 Відповісти
А у Енота и Карабаса Барабаса мог быть просто праздник какой-та. Эх...
07.03.2024 09:31 Відповісти
не свято було б, а вибори президента це точно і згідно з конституцією.
07.03.2024 09:35 Відповісти
Колыван стал бы и.о. предезонта согласно Конституции Украины.
07.03.2024 09:36 Відповісти
Навряд, без Зєрмака тікав би так, що й люстра у ВР зірвалася б.
07.03.2024 10:45 Відповісти
ЗЕчмо завжди одягає бронепамперс
07.03.2024 09:38 Відповісти
Не тільки штани, а і автомобіль замінили.
07.03.2024 09:38 Відповісти
потужно видно не злякався....
07.03.2024 09:42 Відповісти
хімчистка салону - то довго і не дешево
07.03.2024 09:52 Відповісти
Так ще учора ввечорі було 150. Слідкуємо за втечею місця вибуху...
07.03.2024 09:34 Відповісти
Думав буде навпаки - 150 , 100, 50 ,20 , зеленський груддю прикрив грека - чудом оставшись жив ..
07.03.2024 09:50 Відповісти
Медаль Вові!
Та шо там та медаль, ОРДЕН!
07.03.2024 09:38 Відповісти
І званіє найвеличніший хєрой всесвіту
07.03.2024 09:59 Відповісти
Ну, тепер на цілий місяць тільки й розмов буде, як найвеличніший могутніми сциципсами прикрив грека від гірерпупернадзвукової вундервафлі...
07.03.2024 09:38 Відповісти
.. а Портніков "увесь такий рішучій, у білому пОльті" вчора у себе розпинався, доказував, що цілили саме по Найвеличнівшивому, і майже поцілили, і "як би тоді Україна жила без влади дермака і його Зєлі!?"...
07.03.2024 09:39 Відповісти
Теж "прозрів". Вже і докази зібрав, і розслідування провів - годує однозначними "висновками".
А на рахунок "як би жили?" - так само як з 24 лютого до середини березня, поки малорос штанішки чистив і військовим не заважав.
07.03.2024 09:46 Відповісти
Щось останнім часом Портніков усе більше і більше наближається до стадії вилизування боневтікової дупи. Ще відкрито й прямо цього на робить, але тенденція вимальовується. Шкода, непоганий був журналіст.
07.03.2024 11:57 Відповісти
..так отож.. - відписався від нього вже кілька місяців тому, а вчора ютуб-таки порекомендував "сенсацію", з цікавості зайшов і побачив, що правильно ще тодІ зробив і написав у коментах "пару ласкових слів" - не перевіряв і нема бажання чи є зараз, мабуть - "промодерували"
до речі, вони з Зєлєю схожі по нарцисизму, хоча обидва цього не визнають і образяться напевне
07.03.2024 12:23 Відповісти
Там де ты обстрілів нема
Там де ти там завжди ганьба
Там де ти там завжди Єлдак
Там де ти, ****, всьо не так
(с)Повалій - чортопоНелох
07.03.2024 09:44 Відповісти
ось нащо по ному били він же і так вбитий гундосить все більше і більше
07.03.2024 10:04 Відповісти
грекам повезло. Нам ні.
07.03.2024 09:39 Відповісти
Вчора було 150 метрів
07.03.2024 09:42 Відповісти
вдень - 200 м

хто більше?
в кого "яка рулетка"?
07.03.2024 09:48 Відповісти
07.03.2024 09:54 Відповісти
це з Епіцентру?
Герега! Де нормальні рулетки!
07.03.2024 09:56 Відповісти
Есть еще у "мастеров" рулетки, когда 1-2 сантиметра с конца просто обломаны
07.03.2024 09:58 Відповісти
Велике "пакушєніє" на півкілометра. Зелені пропагандони піднімають мертвий рейтинг
07.03.2024 09:42 Відповісти
Да если бы Зеленский пострадал, того кто отдал приказ про пуск ракеты, расстреляли бы на красной площади...
07.03.2024 09:44 Відповісти
а єрмак де був в той час?
07.03.2024 09:47 Відповісти
Координати кацапам передавав!😁
07.03.2024 09:51 Відповісти
Он вызывал огонь на себя
07.03.2024 09:53 Відповісти
Дививсь кіно про "Кортежі *****".
07.03.2024 10:49 Відповісти
ЗЄля з кацапамипідвищує свій рейтинг перед неіснуючими виборами.
07.03.2024 09:54 Відповісти
господи це ж могло лідора вбити і що б ми без нього робили потім , що ?
07.03.2024 09:57 Відповісти
Как что, на шашлыки в маю, как завещал дедушка зеленин
07.03.2024 09:59 Відповісти
У п'ятому слові Ви припустилися грубої помилки. Як солдата і вчителя мене аж шляк трафив від Вашого невігластва
07.03.2024 10:18 Відповісти
Страшно й уявити!
07.03.2024 12:01 Відповісти
Вспомнился анекдот:
- Моня, говорят шо ты в лотерею выиграл Волгу!
- Не, ну во-первых не выиграл, а проиграл! А во-вторых не в лотерею, а в преферанс.
Так и тут. Скоро выяснится шо тот клуб дыма, который таки видели греки был не от взрыва, а от пожара - у Сары Шмуиловки на кухне подгорели биточки из кильки, пока она в окно пялилась в ожидании кортежа Зеленского...
П.С. Улыбайтесь - завтра будет хуже!©️
07.03.2024 09:59 Відповісти
07.03.2024 10:05 Відповісти
https://www.youtube.com/@zorgua1315 @zorgua1315 https://www.youtube.com/watch?v=QwVVy-DnS4A&lc=Ugy-i62X881muTMf2GV4AaABAg 4 часа назад

Якщо українські спортсмени відмовляються стояти поруч з росіянами, то чому дружина Президента має сидіти поруч з невідомо ким???
07.03.2024 10:06 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-ih7yp7tb5f @user-ih7yp7tb5f https://www.youtube.com/watch?v=QwVVy-DnS4A&lc=UgwgeQhmHXTA7-W6QWh4AaABAg 5 часов назад

Пані Навальна,на мій погляд не дарма , вибрала собі образ-імідж російської імператриці. Це і є її чітка позиція
07.03.2024 10:07 Відповісти
Є нюанси. Відмовитися від запрошення Байдена? ну не знаю як це буде сприйнято. можна ж було просто уточнити де буде сидіти наша перша дама, а де Навальна
07.03.2024 10:34 Відповісти
А місцеві кажуть , що десь за 5 км....
07.03.2024 10:05 Відповісти
новий пікз..ож від зелупні
07.03.2024 10:07 Відповісти
о криворукие,ничего нормально сделать не могут
07.03.2024 10:07 Відповісти
Зеленський, схоже, дійсно пересрав на цей раз.
Гадаю, що єрмака скоро замінять.
07.03.2024 10:10 Відповісти
як би Єрмак не звільнив із своєї ОПи недолугого президента
07.03.2024 10:36 Відповісти
Сарказм тут зрозумілий, але буде по іншому: єрмак піде на підвищення, може навіть на прем'єра.
07.03.2024 10:40 Відповісти
воно йому треба? у нього зараз вся влада і ніякої відповідальності. Правда, він не знає що прийде час коли ніхто не буде розбиратися, що він "ніпрічьом.
07.03.2024 10:48 Відповісти
Не для того його після Оману прикріпили до найвеличнішого. Та й Зеля не вирішує це питання
07.03.2024 10:51 Відповісти
@ть, що ж вони такі кривоокі.
07.03.2024 10:15 Відповісти
очень похоже на "последнее напоминание" от Патрушева
07.03.2024 10:18 Відповісти
навряд чи: Зеленський гарно справляється із розвалом України: уряду немає, опозиція добивається, патріоти нищаться або сидять, парламента немає, розісралися із основними союзниками, країною управляють 5-6 проросійських кротів.
07.03.2024 10:41 Відповісти
Може, на щось, дуже важливе, не наважується, бо боїться за дорогоцінне життя.
07.03.2024 10:53 Відповісти
А 4 березня,коли по Одесі прилетіло,-хто кому нагадував ?
07.03.2024 10:55 Відповісти
Пока ермак рядом,клоун на прицеле
07.03.2024 10:30 Відповісти
"За словами джерела".....
Одесити кажуть,-за півтора кілометра,але джерелу з-під Зєлєнского видніше....
07.03.2024 10:54 Відповісти
Сам казав: Кортежі *****.

Згадав свого собутьільніка януковоща?
Кхга-а-а.. В мєня стрьіляли..
07.03.2024 10:55 Відповісти
Зараз тьотки зайдуться в екстазі: наш Бубочка смєлий, не втік, рискував.
07.03.2024 11:19 Відповісти
І ніхто не постраждав?! З кортежу?!
07.03.2024 11:24 Відповісти
"Если это человек со звёзд, пуля бы ему не повредила. Если это человек губернатора - тем более!" (с) Г.Горин.
07.03.2024 12:00 Відповісти
не влучили кацапи. шкода, дуже шкода...
07.03.2024 12:05 Відповісти
 
 