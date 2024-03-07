Російська ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського в Одесі, - CNN

Росія завдала ракетного удару по Одесу, коли там із візитом перебував президент Зеленський та прем’єр Греції Міцотакіс. Вибух пролунав за 500 метрів від кортежу глави держави.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами джерела, колона, яка везла лідерів із візитом до міста, відчула на собі вплив удару, і група побачила грибоподібну хмару диму", - пише видання.

Грецький прем'єр Міцотакіс сказав, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, яка постраждала від російської агресії.

"Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. ... Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кожен день йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших ні в чому не винних співгромадян", - зазначив прем'єр Греції.

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по Одесі. Під час ракетного удару РФ по Одесі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Як зазначив Зеленський, внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.

