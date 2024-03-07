Росія з такою інтенсивністю може воювати з Україною щонайменше ще 2 роки, - розвідка Литви
За оцінками військової розвідки Литви, Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України з нинішньою інтенсивністю щонайменше ще на два роки.
Такі висновки містяться у спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Такі можливості Росія має завдяки високим цінам на нафту, державним інвестиціям та ухиленням від міжнародних санкцій.
У звіті зазначено, що Росія у 2023 році реформувала та зміцнила свою армію. Зараз вона перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.
"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у звіті.
Відкрито Росії при цьому постачають зброю лише Іран та Північна Корея. Але Китай став для неї найбільшим постачальником мікрочипів, а юань - основною валютою для міжнародних операцій РФ.
Також, як зазначено у звіті, Росія продовжує активно будувати в Білорусі інфраструктуру для застосування ядерної зброї.
Помните был такой аналитик?
латвійці - слов'яни, що говорять балтійською мовою
- Киев за три дня
- после 10 тысяч убитых ани астановятся
- 2-ая армия мира
- санкции их задушат за год
- самалёты и ракеты вот-вот закончаться
- еще два года и канец...