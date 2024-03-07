Росія з такою інтенсивністю може воювати з Україною щонайменше ще 2 роки, - розвідка Литви

За оцінками військової розвідки Литви, Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України з нинішньою інтенсивністю щонайменше ще на два роки.

Такі висновки містяться у спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви.

Такі можливості Росія має завдяки високим цінам на нафту, державним інвестиціям та ухиленням від міжнародних санкцій.

У звіті зазначено, що Росія у 2023 році реформувала та зміцнила свою армію. Зараз вона перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у звіті.

Відкрито Росії при цьому постачають зброю лише Іран та Північна Корея. Але Китай став для неї найбільшим постачальником мікрочипів, а юань - основною валютою для міжнародних операцій РФ.

Також, як зазначено у звіті, Росія продовжує активно будувати в Білорусі інфраструктуру для застосування ядерної зброї.

