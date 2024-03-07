УКР
Росія з такою інтенсивністю може воювати з Україною щонайменше ще 2 роки, - розвідка Литви

За оцінками військової розвідки Литви, Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України з нинішньою інтенсивністю щонайменше ще на два роки.

Такі висновки містяться у спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Такі можливості Росія має завдяки високим цінам на нафту, державним інвестиціям та ухиленням від міжнародних санкцій.

Читайте: Україну очікує важкий період. Захід посилить допомогу, коли ситуація на фронті ще погіршиться, - Міноборони Естонії

У звіті зазначено, що Росія у 2023 році реформувала та зміцнила свою армію. Зараз вона перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у звіті.

Також читайте: Наразі Україна здатна вести лише оборонні дії, але швидкі наступальні маневри та удари РФ малоймовірні, - командувач Нацгвардії Латвії Пуданс

Відкрито Росії при цьому постачають зброю лише Іран та Північна Корея. Але Китай став для неї найбільшим постачальником мікрочипів, а юань - основною валютою для міжнародних операцій РФ.

Також, як зазначено у звіті, Росія продовжує активно будувати в Білорусі інфраструктуру для застосування ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це буде довга і складна війна. Найкраща стратегія - допомогти Україні перемогти, - заступник генсека НАТО Джоане

Автор: 

+5
Ха ха ха. Как смешно. Советский наратив о том что эстонцы тормоза. Я был в Эстонии, могу сказать, что тормоза это мы.
показати весь коментар
07.03.2024 10:02 Відповісти
+4
я все ж таки більше довіряю розвідці Естонії.
показати весь коментар
07.03.2024 09:37 Відповісти
+3
Ну дякуємо щоб ми без вас робили. Чекає ще доповіді від інших розвідок.
показати весь коментар
07.03.2024 09:25 Відповісти
Це все аналітика зі стелі. Війна може закінчитися і через 10 років,а може і завтра.
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
Завтра не зможе, це фантазії
показати весь коментар
07.03.2024 09:39 Відповісти
тако під вечір, хіба шо..
показати весь коментар
07.03.2024 10:10 Відповісти
Поки куйло живе й при владі, війна не закінчиться
показати весь коментар
07.03.2024 10:09 Відповісти
а хіба льоха нахальний збирався віддавати бутєр?
показати весь коментар
07.03.2024 10:14 Відповісти
тоді ще 6 років
показати весь коментар
07.03.2024 10:17 Відповісти
Так, може і завтра ! Зеля не дарма з Володіним у Саудовської Арабії зустрічався ! Тільки зброю НАТО треба на Красну Площу відвезти !₴
показати весь коментар
07.03.2024 10:13 Відповісти
3-4 недели...
Помните был такой аналитик?
показати весь коментар
07.03.2024 09:33 Відповісти
Це Литва собі дає 2 роки фори, поки ми тримаємося
показати весь коментар
07.03.2024 09:33 Відповісти
Эээээстооонская разведка через два года сделает вывод. Через два года после окончания войны.
показати весь коментар
07.03.2024 09:52 Відповісти
ну да, ну да... висновки вони роблять з такою швидкістю, що вони у НАТО вже 20 років, а ми ще років п'ять будемо воювати.
показати весь коментар
07.03.2024 10:01 Відповісти
Скорее советский фольклор.
показати весь коментар
07.03.2024 10:49 Відповісти
Ну естонці реально говорять багато того, що збувається. Вважаю, що вони як рупор західних політиків, які соромляться це вимовити
показати весь коментар
07.03.2024 09:55 Відповісти
естонці фінно-угорський етнос
латвійці - слов'яни, що говорять балтійською мовою
показати весь коментар
07.03.2024 10:23 Відповісти
це ніяк не відбилось на їх швидкості вступу в НАТО. Схоже, що ми більш слов'яни, ніж латвійці)
показати весь коментар
07.03.2024 10:47 Відповісти
Прошу определится с "латвйцами". Латишы - балты.
показати весь коментар
07.03.2024 14:13 Відповісти
Два роки тому, говорили те саме. Через два, знову скажуть це ж. Поки рашка стриже мільярди на своїх нафті, газі й інших копалинах, вона може воювати безкінечно.
показати весь коментар
07.03.2024 09:51 Відповісти
Прогноз из серии:
- Киев за три дня
- после 10 тысяч убитых ани астановятся
- 2-ая армия мира
- санкции их задушат за год
- самалёты и ракеты вот-вот закончаться
- еще два года и канец...
показати весь коментар
07.03.2024 09:53 Відповісти
З такою маленькою і позаблоковою країною як Україна , московія може воювати принаймні до смерті ***** , а це може бути і через 10-20 років
показати весь коментар
07.03.2024 09:54 Відповісти
а шо? прийде якийсь нахальний і скаже шо Крим - не буцімброт з ковбасою, і боротиметься з корупцією та розкраданнями в армії, шоп та краще убивала українців
показати весь коментар
07.03.2024 10:08 Відповісти
і 22 роки.. отримуючи нафтодоляри від єс, кацапи не вхлянуть ніколи
показати весь коментар
07.03.2024 10:04 Відповісти
***** дали спасти морду. Перед выборами.
показати весь коментар
07.03.2024 10:06 Відповісти
З Зелею ми 2 роки не протримаємось. В Московії йде мобілізація промисловісті не тільки чоловіків, а ми усіх патріотів в перші дні війни направили на фронт. Залишились прихильники корупції та Зеленського .
показати весь коментар
07.03.2024 10:08 Відповісти
 
 