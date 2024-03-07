УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4954 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 229 14

Одещина потребує специфічних систем ППО, які здатні збивати балістику, - ОК "Південь"

patriot

Одеська область потребує посиленого захисту під російських обстрілів, зокрема потрібні системи ППО, здатні збивати балістику.

Про це заявила речниця "ОК Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - пояснила вона.

За словами речниці, дуже складно забезпечити безпеку судноплавства в тих умовах, яких зараз відбувається.

"Єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі - це потужна підтримка щодо ППО. Думаю, що партнери нас чують", - додала Гуменюк.

"Балістика дуже важка для збиття. Для протидії їй потрібні специфічні системи ППО", - підсумувала речниця ОК "Південь".

Читайте: Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки

Автор: 

Одеська область (3439) ППО (3471) Гуменюк Наталія (804)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Одеса та Миколаїв - вихід до моря. Якщо рашка відріже країну від моря - нам гаплик. Тому мова не про усю країну.
показати весь коментар
07.03.2024 09:50 Відповісти
+2
Шашлично-асфальтних систем пво?
показати весь коментар
07.03.2024 10:08 Відповісти
+2
Треба збільшити виробництво мангалів, і відремонтувати камери в допрах, прийшла весна значить незабаром будуть садити.
показати весь коментар
07.03.2024 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми найбільша країна Европи - неможливо все прикрити - треба ракети шоб бити у відповідь і щоб вони знали що прилетить до них і багато.
показати весь коментар
07.03.2024 09:45 Відповісти
Одеса та Миколаїв - вихід до моря. Якщо рашка відріже країну від моря - нам гаплик. Тому мова не про усю країну.
показати весь коментар
07.03.2024 09:50 Відповісти
Одещина потребує шибениць для вищого політичного і військового керівництва країни, котре не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни і Одеси зокрема.
показати весь коментар
07.03.2024 09:46 Відповісти
Єгеж... там зебилів трохи менше, ніж у Дніпрі було. А може й досі є...
показати весь коментар
07.03.2024 09:51 Відповісти
Це треба в першу чергу Конче-Заспі !
показати весь коментар
07.03.2024 10:02 Відповісти
Не тільки Одещина, а й Запоріжжя, Дніпровщина, Миколаївщина, Херсонщина, прифронтові частини Донбасу, Харкіащина, Сумщина, Київщина, а також, про всяк випадок і Житомирщина, Рівненщина, Волинь...

Зате у них будуть якісні асфальтові дороги...
показати весь коментар
07.03.2024 10:06 Відповісти
Щодо якості я перегнув... Вибачте
показати весь коментар
07.03.2024 10:08 Відповісти
Шашлично-асфальтних систем пво?
показати весь коментар
07.03.2024 10:08 Відповісти
🤫🤔😏🙂😃😆😅😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
показати весь коментар
07.03.2024 10:10 Відповісти
Треба збільшити виробництво мангалів, і відремонтувати камери в допрах, прийшла весна значить незабаром будуть садити.
показати весь коментар
07.03.2024 10:25 Відповісти
Навіщо так наголошувати на весь світ, що ми не захищені від балістики. ***** ж почує та скористається цим.

Треба починати брехати, як це роблять кацапи, наприклад: нам севодня с аказієй прийшла передачка із Азії. Там були АТАКМС та Таурус, тому ми круті.
показати весь коментар
07.03.2024 10:31 Відповісти
Тільки Харків нічого не потребує...

У нас завжди все збс...
показати весь коментар
07.03.2024 10:36 Відповісти
А навіщо в 2019 році Зеленський заблокував виробницьтво різних систем ПВО, в тому числі і спеціфічних.
показати весь коментар
07.03.2024 12:25 Відповісти
то може настав час міняти менеджерів що на самій верхівці?
показати весь коментар
07.03.2024 13:59 Відповісти
 
 