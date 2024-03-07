Одещина потребує специфічних систем ППО, які здатні збивати балістику, - ОК "Південь"

Одеська область потребує посиленого захисту під російських обстрілів, зокрема потрібні системи ППО, здатні збивати балістику.

Про це заявила речниця "ОК Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - пояснила вона.

За словами речниці, дуже складно забезпечити безпеку судноплавства в тих умовах, яких зараз відбувається.

"Єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі - це потужна підтримка щодо ППО. Думаю, що партнери нас чують", - додала Гуменюк.

"Балістика дуже важка для збиття. Для протидії їй потрібні специфічні системи ППО", - підсумувала речниця ОК "Південь".

