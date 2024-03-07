УКР
Інструкторів відправляють на фронт, бо навчати мобілізованих мають люди з бойовим досвідом, - Павлюк

павлюк, ЗСУ, мобілізація

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів, що мобілізованих повинні готувати досвідчені інструктори та офіцери, щоб досягнути максимально позитивного результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Павлюк пояснив, що навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет. Саме тому він стверджує, що підготовкою нових бійців мають займатися бойові офіцери та військовослужбовці, які мають бойовий досвід.

"Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні, й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", – зазначив Павлюк.

Також командувач зазначив, що інструкторів відправляють на фронт, щоб вони набули бойового досвіду і змогли передати його новим мобілізованим.

"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", - додав Павлюк.

Навчання проходитимуть на полігонах, які знаходяться глибоко в тилу, проте, часто і туди "прилітає", тому безпека та обережність під час навчань є пріоритетними.

А в цей час хто буде навчати. Чи вони намагаються і інструкторів знищити. Під час зустрічі з кремлівськими поступила команда на знищення ЗСУ своїми силами?
07.03.2024 10:29 Відповісти
Так в том то и проблема, что в учебках сидят те кто войны не видел, которые сидят там десятки лет, и которым совершенно насрать на результат их обучения. Поскольку они сами ничего не умеют и ни за что не отвечают.
07.03.2024 10:40 Відповісти
А зараз з фронту не можна направляти в інструктори?
07.03.2024 10:36 Відповісти
По колу, якщо інструкторів відпавляти на фронт тимчасово. Одні навчають, інші оримають бойовий досвід, потім навпаки.
показати весь коментар
07.03.2024 10:58 Відповісти
По колу - це й дурень розуміє. Ті, хто отримав бойовий досвід - ще не інструктори.
показати весь коментар
07.03.2024 13:38 Відповісти
А боевых офицеров снимут с командования их подразделениями? И они захотят бросить своих людей с которыми прошли два года войны и перевестись в учебку? Берем сейчас идельную ситуацию когда офицер действительно знающий, потому что большая половина командиров рот это по словам с передовой мудаки
показати весь коментар
07.03.2024 11:02 Відповісти
А зачем инструктором - офицер? Офицер учит офицеров, то есть умелый командир роты должен учить начинающих командиров рот. А стрельбе, фортификации, первой помощи и другому должны учить сержанты, потому что им положено это уметь. Ну как полковник может научить рыть окоп правильно, с перекрытиями, с водостоком, с брустверами и правильно расположенным отхожим местом - если этот полковник лет 30 как лопаты в руки не брал?
показати весь коментар
07.03.2024 11:29 Відповісти
Ну вообщем да, стрелять, уметь оказать первую помощь и как выжить должны учить сержанты.
показати весь коментар
07.03.2024 11:41 Відповісти
Ви їх бачили і оцінили їх роботу? Як же вони навчали тих, хто два роки повномасштабної воює? Це схоже на історію з ТЦК, тепер ще й навчання розвалять.
показати весь коментар
07.03.2024 13:42 Відповісти
Ну я же не сферический конь в вакууме. У меня много друзей служать и воюют. Ни один ничего хорошего про учебку не сказал. В лучшем случае давали азы, в худшем чистили картошку, ходили в наряды, топили печку в палатке и учились на Ютубе.
показати весь коментар
07.03.2024 14:32 Відповісти
Боже, як дотепно, аж самому сподобалось. Їм не пощастило, чому ж мовчали, не боялися за своє життя? Тепер вони навчатимуть? Питання риторичні. Чи "хуже не будет". Вже добралися до навчання.
показати весь коментар
07.03.2024 14:45 Відповісти
В смысле? Естественно это никому не нравилось. А что делать, митинг объявлять, забастовку? Это армия, там положено выполнять приказы, даже если командир - дебил.
показати весь коментар
07.03.2024 15:16 Відповісти
В смысле зачем? Ну чтобы не быть покойником или калекой в бою или при обстреле. Понятно все зависит от морального настроя мобилизованного, но как бы инстинкт самосохранения должен же работать
показати весь коментар
07.03.2024 11:43 Відповісти
в 50 уже как-то рассчитываешь на авось.. а не на то как пробежать 100 метровку в полной амуниции)
показати весь коментар
07.03.2024 12:16 Відповісти
Одне з другим не ліпеться - ЗЄля підбирає таких як він ?

"Он над нами издевался!
Ну просто ЗЄлік,
Что возьмьошь...?"

А ще недавно у нас були Генерали, через яких задрили
показати весь коментар
07.03.2024 10:35 Відповісти
І це буде як звоєнкомами
показати весь коментар
07.03.2024 10:42 Відповісти
Можна залучити закордонних стрільців-спортсменів , фанатів зброї навіть топ блогерів до вогневої підготовки наших воїнів в Україні чи за кордоном, співпрацювати із стрілецькими спілками, федераціям - хай допомагають масово навчати наших воїнів влучній стрільбі - у навчання, набоями, стрільбищами, навіть проживанням під час навчання. Підготовка марксменів та снайперів дуже важлива проти м'ясної тактики ворога і потрібно творчо та згртовано підійти до того щоб якомога більше людей пройшло підготовку. І як якщо підготовка буде на високому рівні це стане додатковим стимулом молоді вступати до війська.
показати весь коментар
07.03.2024 10:45 Відповісти
Так зарубежный инструктор не очень то хочет к нам ехать, да и платить ему как? Официально нельзя, либо копейки. А отправлять на учебу за кордон не очень и хотят - бусифицированные разбегаются.
показати весь коментар
07.03.2024 11:32 Відповісти
Навчати стрільбі у тилу - не воювати на фронті. Іноземні добровольці навіть ризикують життям на фронті і їх все влаштовує, інакше їх би там не було - куди легше погодитись навчати в тилу. А інструктор навчить багато воїнів, які завдяки влучній стрільбі знищать більше рашистів ніж іноземний доброволець. Потрібно спочатку запропонувати збройній спільноті працювати інструкторами, а потім вже робити висновки
показати весь коментар
07.03.2024 11:43 Відповісти
Павлюк одне каже,А Донік,-протилежне.
Хтось з них πздюнькає...🤥
показати весь коментар
07.03.2024 10:46 Відповісти
Молодець , зразу видно розумного чоловіка .Не кожен має такий розум і хоробрість ще й навчальний процес уложити.
показати весь коментар
07.03.2024 10:47 Відповісти
добре вони 2 роки сиділи і нічого не робили щоб вирости в собі нові технології навчить. а так клас буде
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
Воно саме зрозуміло, що сказало? 🤔
Тоді нашо наших воїнів відправляють на навчання за кордон? Невже британські, німецькі, американські, італійські та інші інструктори всі поголовно мають бойовий досвід? Особливо в такій війні...

Ну це все одно, що хірурга або висококласного автослюсаря з фірмової СТО (чи ще кого) відправити на фронт, а замість них поставити санітара з нуля чи хлопця, що на нулі під обстрілом колесо поміняв.

ІМХО, потрібен більш розумний підхід, а не махання шаблею і всіх під одну косу. З воєнкомами та генералами не вистачило руйнації? Треба ще?
показати весь коментар
07.03.2024 11:24 Відповісти
Почитай Романа Доника, который организовал чуть ли не единственный учебный центр, в который стоит очередь на полгода вперед. Он там все очень подробно расписывает о том кто состоит в штате преподавателей учебок. Там их не то что на фронт учиться отправлять, их нужно разжаловать и всех отравить рядовыми в штрафные батальоны.
показати весь коментар
07.03.2024 11:34 Відповісти
А що краще коли бійці попадають на передову промарширувавши місяць, та займаючись киданням гранати в танк заді.... все як діди в другу світову навчили звязку гранат і вперед... і потім пострілявши 7 пострілів з автомата... та гинуть в першому ж бою тому що в паніці не можуть кулемет перезарядити...

Війна вже зовсім інша чим совок воював, в учебку треба сержантів з бойовим досвідом... інструктор може бути і після поранення тих кого списують, треба забрати вимогу про фізпридатність ... він має вчити ситуацій в бою та нюансів а не бігати разом з ними ....
і забути про тратити час на марширування це реально п..ц ітак підготовка коротка... і такий навик нах... нікому не треба

офіцерів для навчання офіцерів ще легше брати після поранення.... в навчальні центри багато хто піде....

Але тут основна умова має бути що інструктор реально довго воював а не просиджував десь на блокпостах, та завдяки знайомствам отримав корочку та пішов на тепле місце
показати весь коментар
07.03.2024 11:57 Відповісти
Согласен совершенно. И у инструкторов тоже должна быть ротация, чтобы во первых он мог отдохнуть одновременно обучая новобранцев, а после ротации снова пойти получить новые навыки и потренировать старые - и чтобы вакансия инструктора не была "теплым местечком" где можно неплохо просидеть всю войну.
показати весь коментар
07.03.2024 14:35 Відповісти
На передок потрібно відправляти тцк-ашників разом з їх начальником і набраними ними мобілізованими, набрав за місяць команду і вперед, на їх місце нових, а то позажиралися на місцях, дивись тоді і якість мобілізованих поліпшиться, бо стремно буде воювати з дідами, хворими, алкашами...
показати весь коментар
07.03.2024 16:33 Відповісти
 
 