Інструкторів відправляють на фронт, бо навчати мобілізованих мають люди з бойовим досвідом, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів, що мобілізованих повинні готувати досвідчені інструктори та офіцери, щоб досягнути максимально позитивного результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Павлюк пояснив, що навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет. Саме тому він стверджує, що підготовкою нових бійців мають займатися бойові офіцери та військовослужбовці, які мають бойовий досвід.

"Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні, й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", – зазначив Павлюк.

Читайте також: Орієнтовний час ухвалення законопроєкту про мобілізацію - кінець березня або початок квітня, - "слуга народу" Веніславський

Також командувач зазначив, що інструкторів відправляють на фронт, щоб вони набули бойового досвіду і змогли передати його новим мобілізованим.

"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", - додав Павлюк.

Навчання проходитимуть на полігонах, які знаходяться глибоко в тилу, проте, часто і туди "прилітає", тому безпека та обережність під час навчань є пріоритетними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законопроєкті про мобілізацію допускають лише одне обмеження для "ухилянтів" - право керування транспортними засобами, - "слуга народу" Веніславський