Інструкторів відправляють на фронт, бо навчати мобілізованих мають люди з бойовим досвідом, - Павлюк
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів, що мобілізованих повинні готувати досвідчені інструктори та офіцери, щоб досягнути максимально позитивного результату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, Павлюк пояснив, що навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет. Саме тому він стверджує, що підготовкою нових бійців мають займатися бойові офіцери та військовослужбовці, які мають бойовий досвід.
"Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні, й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", – зазначив Павлюк.
Також командувач зазначив, що інструкторів відправляють на фронт, щоб вони набули бойового досвіду і змогли передати його новим мобілізованим.
"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", - додав Павлюк.
Навчання проходитимуть на полігонах, які знаходяться глибоко в тилу, проте, часто і туди "прилітає", тому безпека та обережність під час навчань є пріоритетними.
"Он над нами издевался!
Ну просто ЗЄлік,
Что возьмьошь...?"
А ще недавно у нас були Генерали, через яких задрили
Хтось з них πздюнькає...🤥
Тоді нашо наших воїнів відправляють на навчання за кордон? Невже британські, німецькі, американські, італійські та інші інструктори всі поголовно мають бойовий досвід? Особливо в такій війні...
Ну це все одно, що хірурга або висококласного автослюсаря з фірмової СТО (чи ще кого) відправити на фронт, а замість них поставити санітара з нуля чи хлопця, що на нулі під обстрілом колесо поміняв.
ІМХО, потрібен більш розумний підхід, а не махання шаблею і всіх під одну косу. З воєнкомами та генералами не вистачило руйнації? Треба ще?
Війна вже зовсім інша чим совок воював, в учебку треба сержантів з бойовим досвідом... інструктор може бути і після поранення тих кого списують, треба забрати вимогу про фізпридатність ... він має вчити ситуацій в бою та нюансів а не бігати разом з ними ....
і забути про тратити час на марширування це реально п..ц ітак підготовка коротка... і такий навик нах... нікому не треба
офіцерів для навчання офіцерів ще легше брати після поранення.... в навчальні центри багато хто піде....
Але тут основна умова має бути що інструктор реально довго воював а не просиджував десь на блокпостах, та завдяки знайомствам отримав корочку та пішов на тепле місце