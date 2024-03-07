Україні цього року потрібно $9,5 млрд зовнішнього фінансування на пріоритетне відновлення, - Мінфін
Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у поточному році складає близько 37,3 мільярда доларів. На фінансування першочергових потреб відновлення треба 9,5 мільярда доларів.
Про це заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила під час Круглого столу у Парижі, присвяченому відновленню України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Мінфіну.
За її словами, потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 млрд дол США.
За оцінкою звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3) розробленого спільно Урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько 15 млрд доларів США на швидке відновлення. З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.
"Залучення приватного сектору у процес відновлення є невід'ємною частиною сталого зростання України.
Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб досягти цього за допомогою низки механізмів, серед яких запровадження страхування воєнних ризиків, покращення умов для інвестиційних проектів, запровадження державно-приватного партнерства та розвиток індустріальних парків", - додала Зикова.
