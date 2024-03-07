УКР
Новини
396 5

Україні цього року потрібно $9,5 млрд зовнішнього фінансування на пріоритетне відновлення, - Мінфін

долар

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у поточному році складає близько 37,3 мільярда доларів. На фінансування першочергових потреб відновлення треба 9,5 мільярда доларів.

Про це заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила під час Круглого столу у Парижі, присвяченому відновленню України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Мінфіну.

За її словами, потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 млрд дол США.

Читайте: Держдеп США та фонд Маршалла візьмуться за відбудову українських міст

За оцінкою звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3) розробленого спільно Урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько 15 млрд доларів США на швидке відновлення. З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.

Також читайте: Кабмін виділив 9,3 мільярда на швидку відбудову пошкоджених росіянами об’єктів

"Залучення приватного сектору у процес відновлення є невід'ємною частиною сталого зростання України.

Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб досягти цього за допомогою низки механізмів, серед яких запровадження страхування воєнних ризиків, покращення умов для інвестиційних проектів, запровадження державно-приватного партнерства та розвиток індустріальних парків", - додала Зикова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від партнерів з початку року лише 20% необхідних коштів, – Мінфін

ви, суки почніть дрони та ракети будувати і кацапів по їх містах знищувати, як вони з нами роблять!

гниди-відновлювальники!
73% довбобобів обрали опудало несповнарозуму
і приберіть їрмака-татарова-шаурму-гетьманцев і всіх слуг-дебілів (а їх там 100% таких)
07.03.2024 10:22 Відповісти
Оновлення бруківки, переоснащення пунктів "незламності", бо зламались, парки, стадіони, озеленіння мостів та космодромів.
07.03.2024 10:23 Відповісти
До речі, гроші на серіальчики "хоч паржом" з держави все рівно підуть.
07.03.2024 10:24 Відповісти
за два роки війни, зелені гандураси не відновили випуск ракет дальньої дії.
бо ракети їм накуй не потрібні, іншої причини нема.
то на яке відновлення під час війни треба бабло???
на дороги???
на тротуари, клумби,
крузаки для мусарів???
які ***** нагальні потреби у цієї ібучої зешобли???
07.03.2024 10:32 Відповісти
і я ще помилився... не невідновили, а зарізали те що зробив та передав їм порох!!!
08.04.2024 21:53 Відповісти
 
 