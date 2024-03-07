Реакція Фінляндії на загрози з боку Росії - ще більша готовність їм протидіяти, - посол Діброва

Реакцією Фінляндії на гібридні загрози було рішення повністю закрити кордон з Російською Федерацією.

Про це заявила посол України у Фінляндії Ольга Діброва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші фінські друзі дуже прагматичні і виважені, тому реакція на будь-які загрози з боку Росії – ще більша внутрішня згуртованість і готовність їм протидіяти", - зазначила дипломат.

Діброва додала, що яскравим прикладом, який продемонстрував готовність Фінляндії реагувати на гібридні загрози, було рішення повністю закрити кордон з Російською Федерацією у відповідь на її спробу організувати штучну міграційну кризу.

"Я спостерігаю у Фінляндії системну роботу з протидії можливим загрозам на всіх напрямах – від зміцнення кіберстійкості до захисту критичної інфраструктури та збільшення кількості військових навчань з партнерами по НАТО", - додала посол України.

