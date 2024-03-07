На Сумщині прикордонники зупинили російську ДРГ: втрати ворога уточнюються, - ДПСУ
У ніч на 7 березня українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася прорвати державний кордон України в Сумській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ворог відступив, його втрати уточнюються.
