Чорноморський флот РФ: на ходу більш як 30 суден, із них 10 ракетоносіїв, - ВМС
У Чорному морі третій день поспіль спостерігається затишшя, проте активна авіація ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.
"У складі чорноморського флоту на ходу більш як 30 одиниць суден, із них близько 10 носіїв ракет і три підводні. Так, звісно, у них серйозні проблеми насамперед із військовою логістикою. Вже кілька місяців фактично жодного застосування цих ракет, типу "Калібр", крім одного підтвердженого випадку після затоплення "Цезаря Кунікова". Проте нам точно є над чим працювати", - зазначив речник ВМС
Він додав, що у Чорному морі у ворога залишилося п'ять великих десантних кораблів і вони усі перебувають у пунктах базування.
Плетенчук зазначив, що авіація ворога над Чорним море залишається активною, здебільшого ведеться розвідка
"Є невеликі паузи. Після втрати СУ-24 вони таку ланку авіації зараз не застосовують. Проте можна констатувати, що над Чорним морем у повітряному просторі досі відчутна домінація російської авіації", - сказав він.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25197 В небе над Черным морем
После ряда инцидентов с беспилотниками НАТО над Черным морем, сейчас ситуация стала более внушительной. Все чаще над морем появляются дроны или самолеты-разведчики наших партнеров, но уже в сопровождении истребителей. Причем, насколько можно понимать, вся эта техника летает демонстративно и с включенными транспондерами. То есть, их не просто видно на РЛС ПВО, но и на гражданских локаторах, которые показывают воздушную обстановку на коммерческих авиалиниях. Сейчас мы сосредоточены на событиях, происходящих на фронте и почти не обращаем внимания на то, что происходит в небе над морем и это - нормально, но это не значит, что там вообще ничего не происходит.
Заметим, все события происходят над нейтральными водами и в принципе, там имеют право находиться любые самолеты, в том числе и военные, они там и находятся. И вот что европейская пресса пишет о событиях, происходящих прямо в эти дни. Вчера, в среду, над Черным морем работал самолет разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint и противник решил использовать свой истребитель Су-30, как он это любит - имитировать перехват и выделывать всякие маневры по курсу большого самолета. А помнится, какое-то время назад россиянцы даже обстреляли подобный самолет, но обошлось без повреждений.
В общем, так было и в этот раз, но когда лаптелет приблизился к разведчику, то обнаружил, что на него уже нацелено оружие и что какие-то опасные движения могут закончиться примерно так, как это было с другими российскими аэропланами, которые потом уныло бороздили холодные воды Черного моря. Чуть позже российский пилот обнаружил, что ему тут не рады, поскольку недалеко от Boeing RC-135 Rivet Joint оказалась пара Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.
Они-то уже и выцеливали бестолковую сушку, ожидая дальнейших ее действий. Как и следовало ожидать, балалайка не стала делать резких движений и вела себя смирно и спокойно до тех пор, пока авиагруппа дошла до места разворота и легла на обратный курс. "Ваня" не стал испытывать судьбу, зная о том, что случилось с его коллегами и с кораблями внизу. Оно, конечно, хотелось бы погнуть пальцы, но только в том случае, когда их тебе никто не отломает. Понятно, что у себя они там рассказывают, что вынудили неприятеля развернуться прямо у своей границы, поскольку публика такое сожрет как любимую лапшу с ушей.
Днем ранее, во вторник, произошел подобный же инцидент и снова - над Черным морем. В этот раз работал Boeing E3-Sentry с системой ДРЛОиУ и на его перехват лапти подняли Су-27, но и тут все оказалось без мажорных аккордов. Дело в том, что самолет летел в компании двух истребителей Rafale, а как известно, именно эти самолеты являются самыми малозаметными, для РЛС разного типа в мире самолетов четвертого поколения. Лапти это прекрасно знают, поскольку их новейшие сушки проиграли показательный бой в Индии, когда индусы объявили конкурс на закупку партии новых самолетов. После того как Rafale просто деклассировали сушки, индусы даже слышать ничего не хотят о сушках. Так что в этот раз путинский пилот, явно желавший поиграться в «Сумасшедшего Ивана», решил вести себя скромно и смирно, поскольку обнаружил, что оба французские истребителя уже давно держат его на прицеле.
Ну а весь этот натюрморт имеет какой-то незаконченный вид, хоть и по вполне понятным причинам. Скажем так, если бы самолеты сопровождения были с украинской ливреей, то противник либо сделал вид, что не заметил этого движения в небе, либо пейзаж обрел бы свой логичный, законченный вид. Но пока лапти вспоминают правила хорошего тона и просто боятся лишний раз кашлянуть, чтобы не иметь себе нервы.