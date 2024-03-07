Чорноморський флот РФ: на ходу більш як 30 суден, із них 10 ракетоносіїв, - ВМС

У Чорному морі третій день поспіль спостерігається затишшя, проте активна авіація ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

"У складі чорноморського флоту на ходу більш як 30 одиниць суден, із них близько 10 носіїв ракет і три підводні. Так, звісно, у них серйозні проблеми насамперед із військовою логістикою. Вже кілька місяців фактично жодного застосування цих ракет, типу "Калібр", крім одного підтвердженого випадку після затоплення "Цезаря Кунікова". Проте нам точно є над чим працювати", - зазначив речник ВМС

Він додав, що у Чорному морі у ворога залишилося п'ять великих десантних кораблів і вони усі перебувають у пунктах базування.

Плетенчук зазначив, що авіація ворога над Чорним море залишається активною, здебільшого ведеться розвідка

"Є невеликі паузи. Після втрати СУ-24 вони таку ланку авіації зараз не застосовують. Проте можна констатувати, що над Чорним морем у повітряному просторі досі відчутна домінація російської авіації", - сказав він.