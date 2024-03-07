УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4954 відвідувача онлайн
Новини
4 936 10

Чорноморський флот РФ: на ходу більш як 30 суден, із них 10 ракетоносіїв, - ВМС

флот,росія,корабель

У Чорному морі третій день поспіль спостерігається затишшя, проте активна авіація ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

"У складі чорноморського флоту на ходу більш як 30 одиниць суден, із них близько 10 носіїв ракет і три підводні. Так, звісно, у них серйозні проблеми насамперед із військовою логістикою. Вже кілька місяців фактично жодного застосування цих ракет, типу "Калібр", крім одного підтвердженого випадку після затоплення "Цезаря Кунікова". Проте нам точно є над чим працювати", - зазначив речник ВМС

Він додав, що у Чорному морі у ворога залишилося п'ять великих десантних кораблів і вони усі перебувають у пунктах базування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі, - британська розвідка

Плетенчук зазначив, що авіація ворога над Чорним море залишається активною, здебільшого ведеться розвідка

"Є невеликі паузи. Після втрати СУ-24 вони таку ланку авіації зараз не застосовують. Проте можна констатувати, що над Чорним морем у повітряному просторі досі відчутна домінація російської авіації", - сказав він.

Автор: 

ВМС (1426) Чорноморський флот рф (628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
07.03.2024 10:42 Відповісти
+6
показати весь коментар
07.03.2024 10:50 Відповісти
+5
показати весь коментар
07.03.2024 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І все це лайно воює з маленькою позаблоковою країною, з нато воно не воювало і воювати не буде
показати весь коментар
07.03.2024 10:41 Відповісти
не смеши,они от дронов обосрались что все те ракетоносии в новоросийск заныкали а бдк плавает с оглядкой назад,плывет чтоото с под воды или нет....как аналыговнетный кораблик без света отстреливался от дрона это ржака.....какой нах нато за 2 суток а то и за 1 потопят те лоханки,реальность и пропаганда сильно отличаються
показати весь коментар
07.03.2024 10:45 Відповісти
Ви вибачте,але хто це,маленька країна?Це ви про нас? Шось ви путаєте Ми,не молдавія чи грузія....Ми велика та сильна країна!В світовому масштабі.... Нажаль керівників державників нема....Плюс,такі громадяни,як ви...ми маленька країна,Щей не в наті...хник-хник)))НАТО...жирні коти,серуни твоє НАТО.
показати весь коментар
07.03.2024 10:57 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 10:42 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 10:50 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25197 В небе над Черным морем

После ряда инцидентов с беспилотниками НАТО над Черным морем, сейчас ситуация стала более внушительной. Все чаще над морем появляются дроны или самолеты-разведчики наших партнеров, но уже в сопровождении истребителей. Причем, насколько можно понимать, вся эта техника летает демонстративно и с включенными транспондерами. То есть, их не просто видно на РЛС ПВО, но и на гражданских локаторах, которые показывают воздушную обстановку на коммерческих авиалиниях. Сейчас мы сосредоточены на событиях, происходящих на фронте и почти не обращаем внимания на то, что происходит в небе над морем и это - нормально, но это не значит, что там вообще ничего не происходит.

Заметим, все события происходят над нейтральными водами и в принципе, там имеют право находиться любые самолеты, в том числе и военные, они там и находятся. И вот что европейская пресса пишет о событиях, происходящих прямо в эти дни. Вчера, в среду, над Черным морем работал самолет разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint и противник решил использовать свой истребитель Су-30, как он это любит - имитировать перехват и выделывать всякие маневры по курсу большого самолета. А помнится, какое-то время назад россиянцы даже обстреляли подобный самолет, но обошлось без повреждений.

В общем, так было и в этот раз, но когда лаптелет приблизился к разведчику, то обнаружил, что на него уже нацелено оружие и что какие-то опасные движения могут закончиться примерно так, как это было с другими российскими аэропланами, которые потом уныло бороздили холодные воды Черного моря. Чуть позже российский пилот обнаружил, что ему тут не рады, поскольку недалеко от Boeing RC-135 Rivet Joint оказалась пара Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Они-то уже и выцеливали бестолковую сушку, ожидая дальнейших ее действий. Как и следовало ожидать, балалайка не стала делать резких движений и вела себя смирно и спокойно до тех пор, пока авиагруппа дошла до места разворота и легла на обратный курс. "Ваня" не стал испытывать судьбу, зная о том, что случилось с его коллегами и с кораблями внизу. Оно, конечно, хотелось бы погнуть пальцы, но только в том случае, когда их тебе никто не отломает. Понятно, что у себя они там рассказывают, что вынудили неприятеля развернуться прямо у своей границы, поскольку публика такое сожрет как любимую лапшу с ушей.

Днем ранее, во вторник, произошел подобный же инцидент и снова - над Черным морем. В этот раз работал Boeing E3-Sentry с системой ДРЛОиУ и на его перехват лапти подняли Су-27, но и тут все оказалось без мажорных аккордов. Дело в том, что самолет летел в компании двух истребителей Rafale, а как известно, именно эти самолеты являются самыми малозаметными, для РЛС разного типа в мире самолетов четвертого поколения. Лапти это прекрасно знают, поскольку их новейшие сушки проиграли показательный бой в Индии, когда индусы объявили конкурс на закупку партии новых самолетов. После того как Rafale просто деклассировали сушки, индусы даже слышать ничего не хотят о сушках. Так что в этот раз путинский пилот, явно желавший поиграться в «Сумасшедшего Ивана», решил вести себя скромно и смирно, поскольку обнаружил, что оба французские истребителя уже давно держат его на прицеле.

Ну а весь этот натюрморт имеет какой-то незаконченный вид, хоть и по вполне понятным причинам. Скажем так, если бы самолеты сопровождения были с украинской ливреей, то противник либо сделал вид, что не заметил этого движения в небе, либо пейзаж обрел бы свой логичный, законченный вид. Но пока лапти вспоминают правила хорошего тона и просто боятся лишний раз кашлянуть, чтобы не иметь себе нервы.
показати весь коментар
07.03.2024 10:52 Відповісти
Анти-колорадосу респект.
показати весь коментар
07.03.2024 11:04 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 12:44 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 11:00 Відповісти
Суден - так. А кораблів скільки? Не тих, що плавають, а тих, які ходять? Судно - резервуар для приёма мочи и каловых масс у лежачих больных, способных на физиологические отправления, а также для проведения подмывания промежности 😁
показати весь коментар
07.03.2024 11:01 Відповісти
 
 