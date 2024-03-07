Кампанія України з будівництва фортифікацій не дала результатів. ЗСУ змушені рити окопи, часто під ворожими обстрілами, - WSJ

Кампанія України з будівництва фортифікаційних укріплень не дала значних результатів. Українські воїни, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під російськими обстрілами. Росія

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"У листопаді Україна оголосила про початок кампанії з будівництва розгалуженої мережі фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту, особливо в районі Авдіївки. Президент Володимир Зеленський закликав прискорити будівництво і закликав приватні компанії та донорів долучитися до нього", - пише видання.

За словами західних чиновників і українських воїнів, ця кампанія не дала значних результатів, і відсутність прогресу стає проблемою для України, оскільки Росія посилює свої атаки.

За останні дні армія РФ витіснила українські війська з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби й водойми трохи далі на захід можуть слугувати природними бар'єрами для оборони Києва, зазначає видання.

"Москва знає, що українським підрозділам не вистачає свіжих солдатів і боєприпасів. США і Європа не в змозі швидко переозброїти Київ.

Українські офіційні особи та військове командування кажуть, що нинішня тактика Росії щодо зондуючих атак має на меті скористатися своєю ініціативою на полі бою перед тим, що вони вважають ймовірним великим російським наступом вже цієї весни", - зазначає WSJ.

Видання наголошує, що захоплення Авдіївки є найбільш значущою перемогою Росії на полі бою за майже рік.

Українські військові, намагаючись дати відсіч, накопичують боєприпаси й шукають можливості завдати удару по російським військам з наскоку – підхід, відомий як активна оборона, пише видання.

"Солдати в цьому районі (на Авдіївському напрямку - ред.) кажуть, що війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілами. Складність завдання полягає в тому, що однієї лише живої сили недостатньо.

Побудова фізичної оборони зараз є життєво важливою для України, зокрема тому, що вона також намагається мобілізувати війська", - додає WSJ.