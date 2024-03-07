УКР
Чеченці купують українських військовополонених, щоб потім обміняти їх на своїх військових, - Координаційний штаб

Представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що чеченські бійці купляють і різних російських підрозділів українських полонених, щоб потім обміняти їх на своїх товаришів по службі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

"Були випадки, коли наших поранених викуповували у російської армії, вивозили в Грозний, а потім обмінювали на своїх", - розповів він.

Також на сторінках проєкту Радіо Свобода "Кавказ.Реалії" з’явилась історія одного із таких солдатів, який був проданий та потім обміняний.

Так, 41-річний громадянин України В’ячеслав Левицький заявив, що потрапив у полон до російських військових у лютому минулого року, коли він був поранений в обидві ноги під час нічного рейду біля села Авдіївка, що в Донецькій області України. За його словами, російські військові не надавали йому медичної допомоги, а через кілька днів передали чеченському підрозділу.

Чоловік також розповів, що після "викупу" його відвезли до Грозного. Згодом через те, що йому не надали кваліфіковану медичну допомогу, прийшлось ампутувати обидві ноги та руки. Коли його стан стабілізувався, його відвезли у підвал, де було ще близько 60 українців. Згодом декого із них обміняли на "кадировців".

Українця тримали у підвалі двічі – спочатку в окупованому Донецьку, а потім у Грозному. Крім того, назвали ім’я другого військового, який також був полонений разом із Левицьким – Сергій Потремай.

Наразі точно не відомо, скільки українців у чеченському полоні та чи практикуються зараз обміни чи викупи полонених та їх обміни. Чеченська сторона ніяк не коментує дану ситуацію.

Чечня (286) полонені (2338) ЗСУ (7844)
Топ коментарі
+2
Кацапами что-ли?
07.03.2024 14:11 Відповісти
+1
скажіть, як не будуть лікувати, будемо годувати їхніх свининою
07.03.2024 11:51 Відповісти
скажіть, як не будуть лікувати, будемо годувати їхніх свининою
07.03.2024 11:51 Відповісти
07.03.2024 12:08 Відповісти
Кацапами что-ли?
07.03.2024 14:11 Відповісти
свинособаками ще позорніше. це другий крок, як не зрозуміють
08.03.2024 08:35 Відповісти
так мы не только можем наших выменять а еще и бабло с семеек ******* до 50 к баксов доходилло.от бойца который лично в обмене принимал участие....в этом плане овцеебы своих не кидают в отличии от зачуханых ванюшек и емель)
07.03.2024 11:51 Відповісти
Факт - те , що своїх не кидають - молодці !
А за погане поводження з полоненими - гірші свиней !
07.03.2024 11:57 Відповісти
Ну таку інформацію можна рахувати з порядку фейкової, як і баба,яка бере шоколад від ворога в Авдіївка.
07.03.2024 12:25 Відповісти
Нарешті почали писати правильно - чеченці.
А ніякі "кадировці "
07.03.2024 12:34 Відповісти
Зачем такая сложная схема?
Почему нельзя выкупать напрямую в Украине?
07.03.2024 13:08 Відповісти
Наших Левів обмінюють на їх тупих ішаків?
07.03.2024 13:37 Відповісти
а ми цих тварин м'ясом годуємо...
07.03.2024 13:42 Відповісти
 
 