Чеченці купують українських військовополонених, щоб потім обміняти їх на своїх військових, - Координаційний штаб

Представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що чеченські бійці купляють і різних російських підрозділів українських полонених, щоб потім обміняти їх на своїх товаришів по службі.

"Були випадки, коли наших поранених викуповували у російської армії, вивозили в Грозний, а потім обмінювали на своїх", - розповів він.

Так, 41-річний громадянин України В’ячеслав Левицький заявив, що потрапив у полон до російських військових у лютому минулого року, коли він був поранений в обидві ноги під час нічного рейду біля села Авдіївка, що в Донецькій області України. За його словами, російські військові не надавали йому медичної допомоги, а через кілька днів передали чеченському підрозділу.

Чоловік також розповів, що після "викупу" його відвезли до Грозного. Згодом через те, що йому не надали кваліфіковану медичну допомогу, прийшлось ампутувати обидві ноги та руки. Коли його стан стабілізувався, його відвезли у підвал, де було ще близько 60 українців. Згодом декого із них обміняли на "кадировців".

Українця тримали у підвалі двічі – спочатку в окупованому Донецьку, а потім у Грозному. Крім того, назвали ім’я другого військового, який також був полонений разом із Левицьким – Сергій Потремай.

Наразі точно не відомо, скільки українців у чеченському полоні та чи практикуються зараз обміни чи викупи полонених та їх обміни. Чеченська сторона ніяк не коментує дану ситуацію.

