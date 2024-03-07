Китай розвиватиме співпрацю та зміцнюватиме дружбу з РФ, - глава МЗС Ван Ї
Китай готовий працювати з Росією над "розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби’".
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Китай готовий працювати з Росією над розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби", - сказав міністр закордонних справ КНР на пресконференції на полях щорічного засідання парламенту в Пекіні.
Китай та Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін відвідав Пекін за декілька днів до того, як віддав наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+17 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар07.03.2024 11:48 Відповісти Посилання
+11 Ярослав Кийко
показати весь коментар07.03.2024 11:49 Відповісти Посилання
+11 Роман #580638
показати весь коментар07.03.2024 11:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запам'ятаємо назавжди.
Ніколи не пробачимо.
"- Чому бегемоти сидять у воді широко роззявивши пащу?
- Бо у них шкура "в обтяжку"! Якщо закриють рот - відкриється жопа І туди вода затікать почне!"
Росія - "бегемот навпаки" - поки вона роззявляє пащу на Україну - в її сраку вліз Китай!
Втор-сирьйо....
Його в нього-
Дохіра є...
Добирають політикою-
Нехтують аналітикою-
Мріють про Тайвань...
З його чіпами..
Та Ван ***,...
Це вже потужний прорив?
Добре ж комуняк реальна війна вилякала.
в оригіналі
https://joyreactor.cc/post/2374624
До нападения германии оставалось 545 дней. Так что, ждем-с, таварисчь Си, не падведи