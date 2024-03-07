Китай розвиватиме співпрацю та зміцнюватиме дружбу з РФ, - глава МЗС Ван Ї

Китай готовий працювати з Росією над "розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби’".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Китай готовий працювати з Росією над розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби", - сказав міністр закордонних справ КНР на пресконференції на полях щорічного засідання парламенту в Пекіні.

Китай та Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін відвідав Пекін за декілька днів до того, як віддав наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

