УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини
3 908 26

Китай розвиватиме співпрацю та зміцнюватиме дружбу з РФ, - глава МЗС Ван Ї

путін,сі,цзіньпін

Китай готовий працювати з Росією над "розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби’".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Китай готовий працювати з Росією над розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби", - сказав міністр закордонних справ КНР на пресконференції на полях щорічного засідання парламенту в Пекіні.

Китай та Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін відвідав Пекін за декілька днів до того, як віддав наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно провести міжнародну мирну конференцію, визнану Україною та РФ, для врегулювання війни, - глава МЗС Китаю Ван Ї

Автор: 

Китай (4818) росія (67230) Ван Ї (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Жовті косоокі *****.
Запам'ятаємо назавжди.
Ніколи не пробачимо.
показати весь коментар
07.03.2024 11:48 Відповісти
+11
Потихеньку сповзають маски, хоч і раніше це було очевидно.
показати весь коментар
07.03.2024 11:49 Відповісти
+11
Хто б сумнівався
показати весь коментар
07.03.2024 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с..а
показати весь коментар
07.03.2024 11:47 Відповісти
Жовті косоокі *****.
Запам'ятаємо назавжди.
Ніколи не пробачимо.
показати весь коментар
07.03.2024 11:48 Відповісти
Потихеньку сповзають маски, хоч і раніше це було очевидно.
показати весь коментар
07.03.2024 11:49 Відповісти
Хто б сумнівався
показати весь коментар
07.03.2024 11:49 Відповісти
Хто би сумнівався!!! Диктатор + диктатор= дружба!!! Сподіваюсь не на довго!!!
показати весь коментар
07.03.2024 11:51 Відповісти
поки є можливість викачувати ресурси з Помийки - Дружба-на-век!! Колись навіть отримання ядерного потенціалу від Совка не завадило китайцю послати ваньку нахер.
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
Вони разом готували напад на Україну, тоді Путін весь час гасав в Китай, але ВСУ зруйнували всі їх плани.
показати весь коментар
07.03.2024 13:00 Відповісти
китайози то синонім "ето нє наші"
показати весь коментар
07.03.2024 11:52 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 11:54 Відповісти
Є старезний анекдот:
"- Чому бегемоти сидять у воді широко роззявивши пащу?
- Бо у них шкура "в обтяжку"! Якщо закриють рот - відкриється жопа І туди вода затікать почне!"
Росія - "бегемот навпаки" - поки вона роззявляє пащу на Україну - в її сраку вліз Китай!
показати весь коментар
07.03.2024 11:54 Відповісти
Дружить с расієй це як дружить з скаженою собакою. Успіхів у "дружбі"...
показати весь коментар
07.03.2024 11:57 Відповісти
Китай продає-
Втор-сирьйо....

Його в нього-
Дохіра є...

Добирають політикою-
Нехтують аналітикою-

Мріють про Тайвань...
З його чіпами..

Та Ван ***,...
показати весь коментар
07.03.2024 11:57 Відповісти
оце новина, шо террористична країна "китай" буде дружити зі своєю собакою, захід просто повинен забрати всі інвестиції з цієї клоаки і послати їх *****, китай загнеться років за 30
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
Все як і в середині минулого століття - комуняки зміцнюють дружбу з фашистами . ! Нічого не міняється .
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
хто ж із ними торгував, до 1945?
показати весь коментар
07.03.2024 12:23 Відповісти
То що, коли *** Лі приїде в Київ на переговори - то це будуть по-факту переговори з ***лом? Про капітуляцію України?
показати весь коментар
07.03.2024 12:07 Відповісти
Хтось сумнівався?
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
показати весь коментар
07.03.2024 12:20 Відповісти
Йде третій рік "партнерства без обмежень", а Китай тільки готовий співпрацювати з РФ?
Це вже потужний прорив?
Добре ж комуняк реальна війна вилякала.
показати весь коментар
07.03.2024 12:20 Відповісти
Китай розвиватиме нову співпрацю та зміцнюватиме дружбу з Росією

в оригіналі
показати весь коментар
07.03.2024 12:26 Відповісти
З цієй "дружби" вигоду матиме тільки Китай, дешеві ресурси, сотні тисяч гектара землі в т.зв. аренду на котрих осядуть мільйони китайців як на своєї земле. А кацапи матимуть тільки заверення у "дружбі" і щось по дрибницях.
показати весь коментар
07.03.2024 12:32 Відповісти
Я би порадив китайцям в знак дружби з росією віддати їй частину своєї території з виходом до моря, співмірну окупованій території України
показати весь коментар
07.03.2024 12:57 Відповісти
Вони разом готували напад на Україну, тоді Путін весь час гасав в Китай, але ВСУ зруйнували всі їх плани.
показати весь коментар
07.03.2024 12:58 Відповісти
Эта ускоглазая **** и дала добро на войну в Украине.
показати весь коментар
07.03.2024 15:22 Відповісти
Вот вырезка из газеты "правда" от 25.12.1939, где сталин "выражает благодарность" гитлеры и риббентропу:
https://joyreactor.cc/post/2374624
До нападения германии оставалось 545 дней. Так что, ждем-с, таварисчь Си, не падведи
показати весь коментар
07.03.2024 17:31 Відповісти
 
 