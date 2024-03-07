Росія отримала від КНДР 1,5 млн снарядів, проте половина із них неякісні, - The Times
Північна Корея передала Росії понад 1,5 млн артилерійських снарядів, проте, половина з них неякісні, чи, принаймні, потребують детальної перевірки на боєздатність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
Британські журналісти поспілкувалися з представником українського ГУР МО Вадимом Скібіцьким, який розповів, що КНДР постачає агресору снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому.
"На сьогодні, враховуючи наявну статистику, Росія вже імпортувала 1,5 млн боєприпасів із КНДР, однак ці снаряди були виготовлені у 70-80-х роках. Половина з них не працює, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням", – пояснив він.
За словами Скібіцького, Північна Корея просто віддає росіянам старі та непотрібні речі. Водночас Пхеньян нарощує внутрішнє виробництво і просить у Москви певні технології в обмін, зокрема, ракетні та підводні технології, щоб розвивати власну оборонну промисловість.
"Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо б просила про це Північну Корею?" – зазначив Скібіцький.
Водночас прикордонники Південної Кореї повідомляють, що з огляду на те, скільки контейнерів КНДР відправила в Росію, то може йтися не про півтора мільйона артснарядів, а про три.
Пів-Корея....
Пів- людям-
Продає....
Пів-путін
Пів-Раша...
Пів тисячі попів-
На гора видає...
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
а Європа збирає вже рік таку кількість
Фактично - 1 млн. у місяць.