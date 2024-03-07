Росія отримала від КНДР 1,5 млн снарядів, проте половина із них неякісні, - The Times

Північна Корея передала Росії понад 1,5 млн артилерійських снарядів, проте, половина з них неякісні, чи, принаймні, потребують детальної перевірки на боєздатність.

Британські журналісти поспілкувалися з представником українського ГУР МО Вадимом Скібіцьким, який розповів, що КНДР постачає агресору снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому.

"На сьогодні, враховуючи наявну статистику, Росія вже імпортувала 1,5 млн боєприпасів із КНДР, однак ці снаряди були виготовлені у 70-80-х роках. Половина з них не працює, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням", – пояснив він.

За словами Скібіцького, Північна Корея просто віддає росіянам старі та непотрібні речі. Водночас Пхеньян нарощує внутрішнє виробництво і просить у Москви певні технології в обмін, зокрема, ракетні та підводні технології, щоб розвивати власну оборонну промисловість.

"Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо б просила про це Північну Корею?" – зазначив Скібіцький.

Водночас прикордонники Південної Кореї повідомляють, що з огляду на те, скільки контейнерів КНДР відправила в Росію, то може йтися не про півтора мільйона артснарядів, а про три.

