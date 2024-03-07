УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 941 10

Росія отримала від КНДР 1,5 млн снарядів, проте половина із них неякісні, - The Times

кндр, росія, снаряди, війна

Північна Корея передала Росії понад 1,5 млн артилерійських снарядів, проте, половина з них неякісні, чи, принаймні, потребують детальної перевірки на боєздатність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Британські журналісти поспілкувалися з представником українського ГУР МО Вадимом Скібіцьким, який розповів, що КНДР постачає агресору снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому.

"На сьогодні, враховуючи наявну статистику, Росія вже імпортувала 1,5 млн боєприпасів із КНДР, однак ці снаряди були виготовлені у 70-80-х роках. Половина з них не працює, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням", – пояснив він.

Читайте також: КНДР прискорила темпи постачання артилерійських снарядів до Росії, заводи працюють на повну потужність, - міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік

За словами Скібіцького, Північна Корея просто віддає росіянам старі та непотрібні речі. Водночас Пхеньян нарощує внутрішнє виробництво і просить у Москви певні технології в обмін, зокрема, ракетні та підводні технології, щоб розвивати власну оборонну промисловість.

"Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо б просила про це Північну Корею?" – зазначив Скібіцький.

Водночас прикордонники Південної Кореї повідомляють, що з огляду на те, скільки контейнерів КНДР відправила в Росію, то може йтися не про півтора мільйона артснарядів, а про три.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З КНДР до Росії прибули близько 300 робітників, - Yonhap News Agency

боєприпаси (2338) КНДР (1301) поставки (277)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Телефонує Путін Кім Чен Іру:
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!

показати весь коментар
07.03.2024 12:10 Відповісти
+2
Десятки років виробляли росія, Іран, , КНДР мільйони снарядів. І в результаті радянських та російських запасів вистачило на Маріуполь, сотень тисяч іранських лише на Бахмут, а корейских - на Авдіївку. Мільйони снарядів і вся робота оборонної промисловості цих країн за десятки років ушла на захоплення 1% території України. Ну а далі ірани і кореї закінчуються - а Китай бортанув зі снарядами - ніхто більше не стане постачати снаряди країні-ізгою. Звісно будуть клепати і дали, але у реальному часі навіть у три зміни не наверстати те, що вироблялось десятиліттями і вже лежить в українській землі
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
+1
Снаряди - Ху-йонг-

Пів-Корея....
Пів- людям-

Продає....

Пів-путін

Пів-Раша...

Пів тисячі попів-
На гора видає...
показати весь коментар
07.03.2024 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снаряди - Ху-йонг-

Пів-Корея....
Пів- людям-

Продає....

Пів-путін

Пів-Раша...

Пів тисячі попів-
На гора видає...
показати весь коментар
07.03.2024 12:07 Відповісти
Телефонує Путін Кім Чен Іру:
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!

показати весь коментар
07.03.2024 12:10 Відповісти
То Сунь Винь Хунь таки завербований Будановим ?
показати весь коментар
07.03.2024 12:10 Відповісти
Десятки років виробляли росія, Іран, , КНДР мільйони снарядів. І в результаті радянських та російських запасів вистачило на Маріуполь, сотень тисяч іранських лише на Бахмут, а корейских - на Авдіївку. Мільйони снарядів і вся робота оборонної промисловості цих країн за десятки років ушла на захоплення 1% території України. Ну а далі ірани і кореї закінчуються - а Китай бортанув зі снарядами - ніхто більше не стане постачати снаряди країні-ізгою. Звісно будуть клепати і дали, але у реальному часі навіть у три зміни не наверстати те, що вироблялось десятиліттями і вже лежить в українській землі
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
Все таки кім чер *** вдалося наіпати кремлівське *****.
показати весь коментар
07.03.2024 12:18 Відповісти
750 тисяч, то вибухають!
а Європа збирає вже рік таку кількість
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
Для загального розуміння: у 2022 рф витратила 10-12 млн. снарядів.
Фактично - 1 млн. у місяць.
показати весь коментар
07.03.2024 12:34 Відповісти
На кожну хитру ботоксну дупу з лабіринтами знайдеться хитрий вузькоокий члін з різьбою та навігатором.
показати весь коментар
07.03.2024 12:37 Відповісти
Саме час Південній Кореї піти у наступ і відправити в чучхе всю оту коротеньку династію кімів...чінів...короче всіх отих марксистськіх піздунів...
показати весь коментар
07.03.2024 12:55 Відповісти
За то есть что пожрать.
показати весь коментар
07.03.2024 15:35 Відповісти
 
 