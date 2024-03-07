Шольц, імовірно, хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц веде послідовну політику щодо України, яка полягає у тому, щоб допомагати рівно настільки, аби Київ не програв. Його небажання йти ва-банк та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

На думку аналітиків, Шольц керується глибоко вкоріненим страхом Німеччини перед РФ і бажанням виглядати "канцлером миру".

"У цьому відношенні німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шольц спантеличив своїх європейських союзників, коли відмовився постачати Києву крилаті ракети, посилаючись на ризики російської відплати, і водночас дорікаючи союзникам, що вони не надають більше військової допомоги Києву для захисту від Росії.

Невдоволення непослідовністю канцлера стало очевидним в останні дні, особливо в той час, коли європейські союзники намагаються продемонструвати рішучість у питанні допомоги Україні. До того ж нагадує видання, восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг.

При цьому зазначається, що єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, – це його ставлення до України, і більшість німців виступають проти надання далекобійної зброї нашій країні Тому останнім часом канцлер почав зображувати себе як Friedenskancler, "канцлер миру", заявляючи, що Німеччина не надішле своїх військових в Україну і не буде напряму конфронтувати з Росією.

Але те, що може здатися непослідовністю, насправді є продуманою стратегією.

Відтоді, як Шольц зрозумів, що Україна здатна захистити себе від Росії, його стратегія полягала в тому, щоб діяти в тандемі з Вашингтоном і постачати Києву зброю й техніку, достатню для виживання, але не давати Україні інструментів, необхідних для перемоги.

Він не приховував такого підходу. Шольц, який належить до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), досі не говорив про перемогу Києва у війні, наголошуючи лише, що "Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти".

Причина, чому Шольц відмовляється сказати, що він бажає перемоги України, є тією ж самою, чому він не хоче надати Києву необхідне для досягнення цієї мети обладнання: глибоко вкорінений страх перед Росією.

Шольц вважає, що надання Україні зброї, такої як ракети Taurus, які можна було б використати для ударів по мосту, що з'єднує Крим з Росією, і, можливо, навіть для удару по Москві, настільки розлютить главу Кремля Володимира Путіна, що той вдасться до дій у відповідь проти Німеччини.