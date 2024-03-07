УКР
Шольц, імовірно, хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц веде послідовну політику щодо України, яка полягає у тому, щоб допомагати рівно настільки, аби Київ не програв. Його небажання йти ва-банк та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

На думку аналітиків, Шольц керується глибоко вкоріненим страхом Німеччини перед РФ і бажанням виглядати "канцлером миру".

"У цьому відношенні німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шольц спантеличив своїх європейських союзників, коли відмовився постачати Києву крилаті ракети, посилаючись на ризики російської відплати, і водночас дорікаючи союзникам, що вони не надають більше військової допомоги Києву для захисту від Росії.

Невдоволення непослідовністю канцлера стало очевидним в останні дні, особливо в той час, коли європейські союзники намагаються продемонструвати рішучість у питанні допомоги Україні. До того ж нагадує видання, восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині зросла кількість противників поставок Taurus Україні. "За" лише 28%, - опитування

При цьому зазначається, що єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, – це його ставлення до України, і більшість німців виступають проти надання далекобійної зброї нашій країні Тому останнім часом канцлер почав зображувати себе як Friedenskancler, "канцлер миру", заявляючи, що Німеччина не надішле своїх військових в Україну і не буде напряму конфронтувати з Росією.

Але те, що може здатися непослідовністю, насправді є продуманою стратегією.

Відтоді, як Шольц зрозумів, що Україна здатна захистити себе від Росії, його стратегія полягала в тому, щоб діяти в тандемі з Вашингтоном і постачати Києву зброю й техніку, достатню для виживання, але не давати Україні інструментів, необхідних для перемоги.

Він не приховував такого підходу. Шольц, який належить до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), досі не говорив про перемогу Києва у війні, наголошуючи лише, що "Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Баварії Зедер розкритикував Шольца за "впертість" щодо передачі Taurus Україні: У нас є моральний інтерес допомогти

Причина, чому Шольц відмовляється сказати, що він бажає перемоги України, є тією ж самою, чому він не хоче надати Києву необхідне для досягнення цієї мети обладнання: глибоко вкорінений страх перед Росією.

Шольц вважає, що надання Україні зброї, такої як ракети Taurus, які можна було б використати для ударів по мосту, що з'єднує Крим з Росією, і, можливо, навіть для удару по Москві, настільки розлютить главу Кремля Володимира Путіна, що той вдасться до дій у відповідь проти Німеччини.

+17
Так з чого вони беруть, що москалі готові до якихось мирних переговорів крім як капітуляції України?
показати весь коментар
07.03.2024 12:08 Відповісти
+11
Це "політіко" знані гівноїди. Х/з що там думає Шольц, але оці постійні викиди про "пєрєгавори", з кожного вутюга, мають чітку адресу в одному уральському бункері...
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
+9
показати весь коментар
07.03.2024 12:17 Відповісти
Це "політіко" знані гівноїди. Х/з що там думає Шольц, але оці постійні викиди про "пєрєгавори", з кожного вутюга, мають чітку адресу в одному уральському бункері...
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
Шольц нічого не думає. Він просто виконує вказівки кураторів. Якби думав, то міг би пов"язати і постачання німецьких танків до України. Чомусь він не боїться що кацапи влуплять по Берліну коли побачать цей танк на московській вулиці. Якщо заплатити, то танк можна провезти і через кордон і до Москви. Басаєв це вже доказував.
показати весь коментар
07.03.2024 12:07 Відповісти
Так з чого вони беруть, що москалі готові до якихось мирних переговорів крім як капітуляції України?
показати весь коментар
07.03.2024 12:08 Відповісти
Можливо тому що за останні місяці є багато інсайдів про бажання росії заморозити бойові дії.
показати весь коментар
07.03.2024 13:17 Відповісти
Хєру Шольцу стати канцлером миру не вдасться.

Макрон зараз Д'Артаньян миру, а Шольц буде смоктати у ***** разом зі шрьодером, Меркель та відьмою австріячкою, яка у вальсі з ****** втратила незайманість.
показати весь коментар
07.03.2024 12:09 Відповісти
"Ураїна не повинна програти", а "раша не повинна перемогти".. Висновок - війна бескінечна має бути? Фігасє сценарій. То вони хочуть щоб Україна воювала до останнього українця??
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
Україна *
показати весь коментар
07.03.2024 12:13 Відповісти
Ну так не воюй, що нити то? Таке відчуття, що європейцям це потрібно більше, ніж нам.
показати весь коментар
07.03.2024 13:18 Відповісти
Литві, Латвії, Естонії менше ніж нам потрібно? Польщі тій же ж, яка межує з кацапським прихвостнем лукашенко, ні? не потрібно? у 1939 також нікому нічого не було "потрібно" Отримали більше 50 мільонів загиблих на територіях навіть і тих країн, яким це не було "потрібно". Історія завжди повторюється.
показати весь коментар
07.03.2024 13:22 Відповісти
Країнам Балтики - так потрібно, вони це розуміють і віддають дуже багато у відношенні до ВВП. Для решти країн ці всі "1939 роки" - це все дешеве бла бла бла, яке не працює по-факту. Це так само, якби Китай напав на якийсь Киргизстан, і тобі в чаті киргизи розповідали, що потрібно відправити пів української армії їм на допомогу, а то "міжнародні закони перестануть працювати"...
показати весь коментар
07.03.2024 13:26 Відповісти
В Шольца є наставники Gerhard Fritz Kurt Schröder і Angela Dorothea Merkel, але ніяк не Konrad Hermann Joseph Adenauer.
показати весь коментар
07.03.2024 12:12 Відповісти
Шольц, блд, про що "переговори"
показати весь коментар
07.03.2024 12:15 Відповісти
Про заморозку.
показати весь коментар
07.03.2024 13:19 Відповісти
Не петляй, пиши прямо - про тимчасову заморозку.
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
Не факт, а якщо так- то що? Поточний стан справ як альтернатива - кращий?
показати весь коментар
07.03.2024 15:53 Відповісти
Факт, про що прямим текстом заявляють москалі. Їм потрібна вся територія. Поточний стан справ дає шанс на перемогу, заморозка (тимчасова!) - гарантія зникнення українців. Назавжди.
показати весь коментар
07.03.2024 16:02 Відповісти
Де ти побачив "шанс на перемогу" при поточному стані справ?
Де ти побачив "гарантію зникнення українців" при заморозці?
показати весь коментар
07.03.2024 16:05 Відповісти
Хочеться посперечатися - сідай навпроти дзеркала.
Я все що хотів вже сказав.
показати весь коментар
07.03.2024 16:11 Відповісти
Ти видав типові клішовані фрази диванного дурачка. Як тільки я звернувся до аргументації твоїх заяв - ти так само клішовано злився)
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 12:17 Відповісти
А Шольц - ТРУСЛО
показати весь коментар
07.03.2024 12:18 Відповісти
макрон відшукав усебе яйця лише тоді, коли другий термін підійшов до екватору. а шольц ше хоче бути канцлером і вдруге, і втретє, і, може й вчетверте. а звичайному німецьому бюргеру війну із рашкою не продаси. а от мир - так. ми маємо справу не з політиками, а дрібними комерсантам, що продають рожевим поні солодкі мрії.
показати весь коментар
07.03.2024 12:35 Відповісти
Це що газети пишуть,що хоче Шольц, не звертаючи уваги, що допомога Німеччини досить відчутна?! Що за новини?! При чому тут Німеччина, коли оп зливає народ України, а пишуть про Чехію, Словаччину,Польщу, аби тільки своє не бачити.
показати весь коментар
07.03.2024 12:22 Відповісти
Де Леопарди? Де Тауруси? Де ф-16? Де Хаймерси? Чому Хєрманія зливає народ України та готує нас до мирних перегорів з окупантом?

Де українці , які гріють дупи у Німеччині та не виходять на протести проти цієї влади, яка хоче нас злити?
показати весь коментар
07.03.2024 12:44 Відповісти
Ти це де? До зе
показати весь коментар
07.03.2024 13:19 Відповісти
Я де? Я в Україні!

А ти де?
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
Політико ,а ти не стидайся і замість" ймовірно "-спитай у Шольца.
показати весь коментар
07.03.2024 12:25 Відповісти
І газовий потік німцям до останнього не заважав, і торгівля з кацапами у ЄС ще досі не прикрита. Воювати не своїми руками, а виключно з користю для себе, так щоб зберегти шанс на примирення і співпрацю з ****** в недалекому майбутньому, бо так було комфортно заробляти німцям, коли мали дешевий російський газ - вони цього не можуть забути
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
"Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти". Джерело:
В перекладі з "політкоректної" це означає "Україна має капітулювати".
показати весь коментар
07.03.2024 12:30 Відповісти
З якого дива?
показати весь коментар
07.03.2024 13:21 Відповісти
Ще на початку дев"яностих жартували що в світі є три парадокси - євреї воюють,німці борються за мир а руські борються з пияцтвом.Щодо німців то трохи задовго.Пора хоч Шольцу поміняти свій семітський характер на тевтонський...
показати весь коментар
07.03.2024 12:49 Відповісти
Якщо зелена ліквідаційна комісія України не почне робити атомну зброю за рік трамп і путін ділитимуть Україну.
показати весь коментар
07.03.2024 12:58 Відповісти
Та за..бали ви тими - мирними переговорами . !!! Забудьте .!! Вони абсолютно нічого не вирішують !! Мирні переговори , означають одне , - для нас вони означають ліквідацію України і повне підпорядкування русні , а для боліт - перепочинок і відновлення армії ( вже з українцями в її складі ) для подальшої війни з НАТО . Ну невже не зрозуміло . ?? Кого ви хочете - нахитати , журнашлюхи ?
Ви що глухі , ви не чуєте заяв кацапів про - повне знищення України як держави і українців як нації , ви не чуєте їхніх закликів - бамбіть Берлін і Париж .? Які тут можуть бути переговори ,, про ЩО млять ??? Справжні мирні переговори русні й нах не потрібні .! Їх опустили , вони терплять поразку на всіх напрямках , вони вже 2 роки нічого не можуть вдіяти з Україною , кордони НАТО збільшились вдвічі , втратили енергетичний ринок ЄС , майже втратили контроль над Закавказзям , і багато чого іншого . Кацапня після того як Україна , не доведи Господи капітулює - буде прагнути реваншу в протистоянні з НАТО будь що . !
Довбане політіко постійно - свідомо і вперто мусолить тему мирних перемовин , нав'язуючи українцям думку що всі в світі цього мовляв - хочуть , і питання лише в нас , в Україні тобто , яка вперто відмовляється .
Шольц звичайне серло , ну боїться він кацапів , це так , шо ж тут зробиш . Як і Байден . Але навряд чи він бажає знищення України і посилення русляндії .
показати весь коментар
07.03.2024 12:59 Відповісти
Шольц валяє шольца. Ну і куй з ним.
показати весь коментар
07.03.2024 13:05 Відповісти
Сцикло.
показати весь коментар
07.03.2024 13:38 Відповісти
Не поважає він Зеденського !
показати весь коментар
07.03.2024 13:43 Відповісти
О шольц вже почав заглядувати куйлу в очко?!
показати весь коментар
07.03.2024 13:50 Відповісти
В українській мові ,появився новий вираз": Веде себе ,як шольцанутий...")
показати весь коментар
07.03.2024 13:57 Відповісти
Проплаченное кацапами ипсо пошло бродить по канализационным трубам.
показати весь коментар
07.03.2024 15:27 Відповісти
Звичайно є - Д'Артаньян Макрон !

Цікаво, а чому кацапські боти майже усі зараз під хранцузський vpn працюють? Співпадіння ?!

Лапоть ти спалив контору на слові «вишивата».
показати весь коментар
07.03.2024 16:18 Відповісти
Макрона тоже поливпи. Советую "Д'Артаньянов" в Африке и Ю.Америке поискать... Не умный вы наш.
показати весь коментар
07.03.2024 17:03 Відповісти
Савєтую перейти на мову на українському сайті.

«поливпи» - це на якому ізикє?
показати весь коментар
07.03.2024 17:10 Відповісти
А шо там в Африке та Ю.Америке? Фабрика по виробництву Д'Артаньянів?
показати весь коментар
07.03.2024 17:12 Відповісти
"Його небажання йти ва-банк та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше. "

Це 100% так і в цьому Шольц повний союзник і подільник із Байденом
показати весь коментар
07.03.2024 21:13 Відповісти
 
 