Шольц, імовірно, хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою, - Politico
Канцлер Німеччини Олаф Шольц веде послідовну політику щодо України, яка полягає у тому, щоб допомагати рівно настільки, аби Київ не програв. Його небажання йти ва-банк та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
На думку аналітиків, Шольц керується глибоко вкоріненим страхом Німеччини перед РФ і бажанням виглядати "канцлером миру".
"У цьому відношенні німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шольц спантеличив своїх європейських союзників, коли відмовився постачати Києву крилаті ракети, посилаючись на ризики російської відплати, і водночас дорікаючи союзникам, що вони не надають більше військової допомоги Києву для захисту від Росії.
Невдоволення непослідовністю канцлера стало очевидним в останні дні, особливо в той час, коли європейські союзники намагаються продемонструвати рішучість у питанні допомоги Україні. До того ж нагадує видання, восени 2025 року на Шольца очікують вибори, тому йому потрібна проблема, щоб працювати над нею і підняти свій рейтинг.
При цьому зазначається, що єдина сфера, де канцлер постійно показує хороші результати опитування всередині країни, – це його ставлення до України, і більшість німців виступають проти надання далекобійної зброї нашій країні Тому останнім часом канцлер почав зображувати себе як Friedenskancler, "канцлер миру", заявляючи, що Німеччина не надішле своїх військових в Україну і не буде напряму конфронтувати з Росією.
Але те, що може здатися непослідовністю, насправді є продуманою стратегією.
Відтоді, як Шольц зрозумів, що Україна здатна захистити себе від Росії, його стратегія полягала в тому, щоб діяти в тандемі з Вашингтоном і постачати Києву зброю й техніку, достатню для виживання, але не давати Україні інструментів, необхідних для перемоги.
Він не приховував такого підходу. Шольц, який належить до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), досі не говорив про перемогу Києва у війні, наголошуючи лише, що "Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти".
Причина, чому Шольц відмовляється сказати, що він бажає перемоги України, є тією ж самою, чому він не хоче надати Києву необхідне для досягнення цієї мети обладнання: глибоко вкорінений страх перед Росією.
Шольц вважає, що надання Україні зброї, такої як ракети Taurus, які можна було б використати для ударів по мосту, що з'єднує Крим з Росією, і, можливо, навіть для удару по Москві, настільки розлютить главу Кремля Володимира Путіна, що той вдасться до дій у відповідь проти Німеччини.
Макрон зараз Д'Артаньян миру, а Шольц буде смоктати у ***** разом зі шрьодером, Меркель та відьмою австріячкою, яка у вальсі з ****** втратила незайманість.
Де ти побачив "гарантію зникнення українців" при заморозці?
Я все що хотів вже сказав.
Де українці , які гріють дупи у Німеччині та не виходять на протести проти цієї влади, яка хоче нас злити?
А ти де?
В перекладі з "політкоректної" це означає "Україна має капітулювати".
Ви що глухі , ви не чуєте заяв кацапів про - повне знищення України як держави і українців як нації , ви не чуєте їхніх закликів - бамбіть Берлін і Париж .? Які тут можуть бути переговори ,, про ЩО млять ??? Справжні мирні переговори русні й нах не потрібні .! Їх опустили , вони терплять поразку на всіх напрямках , вони вже 2 роки нічого не можуть вдіяти з Україною , кордони НАТО збільшились вдвічі , втратили енергетичний ринок ЄС , майже втратили контроль над Закавказзям , і багато чого іншого . Кацапня після того як Україна , не доведи Господи капітулює - буде прагнути реваншу в протистоянні з НАТО будь що . !
Довбане політіко постійно - свідомо і вперто мусолить тему мирних перемовин , нав'язуючи українцям думку що всі в світі цього мовляв - хочуть , і питання лише в нас , в Україні тобто , яка вперто відмовляється .
Шольц звичайне серло , ну боїться він кацапів , це так , шо ж тут зробиш . Як і Байден . Але навряд чи він бажає знищення України і посилення русляндії .
Цікаво, а чому кацапські боти майже усі зараз під хранцузський vpn працюють? Співпадіння ?!
Лапоть ти спалив контору на слові «вишивата».
«поливпи» - це на якому ізикє?
Це 100% так і в цьому Шольц повний союзник і подільник із Байденом