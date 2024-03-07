Пропозицію щодо заборони транзиту зерна з РФ треба ухвалити на рівні Євросоюзу, - прем’єрка Литви Шимоніте
Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що пропозиція про заборону транзиту сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі має бути узгоджена на рівні Європейського Союзу. Поки не буде ухвалено європейських рішень, така заборона суперечитиме законодавству ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Розумію, що зараз на хвилі політики реєструватимуть усілякі пропозиції й намагатимуться вдавати, хто більше відстоює інтереси фермерів чи якісь інші інтереси, це буде і в коаліції, і в опозиції, і де тільки хочеш. Санкції ЄС встановлюються рішеннями ЄС, консенсусом, і ми підтримаємо заборону на ввезення продовольчих товарів", - заявила Шимоніте.
За словами прем’єрки Литви ситуація з транзитом буде набагато складнішою, оскільки "парадигма ЄС така, що обмеження постачань продовольства до третіх країн, на глобальний Південь, куди зазвичай іде ця продукція, означає підвищення певної напруженості щодо безпеки постачань продовольства".
раша почне продавати під білоруськими брендами
А в митній декларації так і прописать - платник Роснєфть, - на ЗСУ, дата, підпис...
Зтухле в ЕС-
Потрібно вважати-
Як делікатес-
Жрати його-
І вважати-
Що інтереси ЕС-
Не піджаті..
жашляють.....