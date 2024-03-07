УКР
Новини
Пропозицію щодо заборони транзиту зерна з РФ треба ухвалити на рівні Євросоюзу, - прем’єрка Литви Шимоніте

шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що пропозиція про заборону транзиту сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі має бути узгоджена на рівні Європейського Союзу. Поки не буде ухвалено європейських рішень, така заборона суперечитиме законодавству ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Розумію, що зараз на хвилі політики реєструватимуть усілякі пропозиції й намагатимуться вдавати, хто більше відстоює інтереси фермерів чи якісь інші інтереси, це буде і в коаліції, і в опозиції, і де тільки хочеш. Санкції ЄС встановлюються рішеннями ЄС, консенсусом, і ми підтримаємо заборону на ввезення продовольчих товарів", - заявила Шимоніте.

За словами прем’єрки Литви ситуація з транзитом буде набагато складнішою, оскільки "парадигма ЄС така, що обмеження постачань продовольства до третіх країн, на глобальний Південь, куди зазвичай іде ця продукція, означає підвищення певної напруженості щодо безпеки постачань продовольства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Сікорський обговорили підтримку Україні, ситуацію на кордоні та вплив імпорту зерна з РФ до ЄС

Автор: 

зерно (3174) Литва (2513) росія (67230) Євросоюз (14005) Шимоніте Інґріда (59)
+2
Якесь фіцо...
показати весь коментар
07.03.2024 12:10 Відповісти
+1
Якась Фіцо буде проти і ініциатива перетворить в черговий пшик.
показати весь коментар
07.03.2024 12:09 Відповісти
+1
Заборону усіх продуктів з раши і біларусі

раша почне продавати під білоруськими брендами
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
Якась Фіцо буде проти і ініциатива перетворить в черговий пшик.
показати весь коментар
07.03.2024 12:09 Відповісти
Якесь фіцо...
показати весь коментар
07.03.2024 12:10 Відповісти
Все ж таки "якась"....
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
Заборону усіх продуктів з раши і біларусі

раша почне продавати під білоруськими брендами
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
Логічно! Проте повна заборона товарообігу з пі.дерацією, бульбашками, жовторилими комуняками та іншими країнами 3го світу, що підтримують пі.дорашку булоб правильнішим рішенням!
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
Tranzit zapretit eto pravilno,no na mnogo luce bylo vesti poslenyje dlia kacapov i vse dengi ot etogo otdat Ukraine.Oficialno stob priniali ES takyje pravila.Eto byli bi bolsije dengi skazem do 50% ot prodazi.Tut vopros konecno kacapi zaxoteli bi etogo,no togda i jest zakrytija ix biznisa. na 100 % Simonyte odna iz tex u kogo reiting sami nizki Litve,nenado ne nejio obracat vnimanija
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
Навряд чи це технічно можливо. Але ідея гарна.
А в митній декларації так і прописать - платник Роснєфть, - на ЗСУ, дата, підпис...
показати весь коментар
07.03.2024 12:25 Відповісти
Ne tolko rosneft,ja bi dal prodovat kacapam vsio Evrope,no vse sobranyje dengi s poslenix kotyje oblozit tak sto ix cena malo otlycalas ot evropejskix i otdal ZSU i Ukraine.Eto kak za tranzit gaza oni platyt i belorus takze tem samim vkliucil
показати весь коментар
07.03.2024 12:39 Відповісти
vot bi imeli takyje dengi,a eto ja mogu skazat pro neskolko desiatok miliardov evro v bbiudzet mozno govorit pro zakubku skazemm 10 Patriot daze i F-35 samoliotov.kupit eto odno,a vot prosit sto dali eto drugoje i eto dolgo nado prosit
показати весь коментар
07.03.2024 12:51 Відповісти
Зерно РФ-
Зтухле в ЕС-

Потрібно вважати-
Як делікатес-

Жрати його-

І вважати-
Що інтереси ЕС-
Не піджаті..
показати весь коментар
07.03.2024 12:15 Відповісти
А баба Яга ( стара Європа) проти.
показати весь коментар
07.03.2024 12:17 Відповісти
Зверніться до Поляків , вони "вище за Закони ЄС" й можуть швидко перекрити якщо забажашляють.....
показати весь коментар
07.03.2024 12:36 Відповісти
А Литва зупинила транзит?
показати весь коментар
07.03.2024 13:15 Відповісти
Зате з України можна перекрити просто так - купкою найманців.
показати весь коментар
07.03.2024 13:40 Відповісти
 
 