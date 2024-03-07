УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4704 відвідувача онлайн
Новини
5 275 109

Ставлення українців до 8 березня погіршилося, цей день важливий лише для кожного п’ятого, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

березня,восьме

Найбільш популярні свята в Україні - Різдво, Великдень, День Незалежності та День захисників і захисниць. 8 березня особливо люблять лише 21%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість населення України (приблизно 70%) святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (64%) і День захисників і захисниць України (58%)", - йдеться у пресрелізі КМІС.

Читайте: Традицію Щедрого вечора внесено до списку нематеріальної культурної спадщини України

Соціологи зазначили, що порівняно з часом до повномасштабного вторгнення РФ (2021-м роком) зросло значення всіх державних свят.

День Незалежності України до початку повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз - 64%. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз - серед 58%.

Також читайте: На думку українців, успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українців до свят

Новий рік, з показником у 47%, хоча й залишається популярним святом, але займає нижче місце в "рейтингу" порівняно з попередніми роками, коли він ділив перші місця з Різдвом Христовим та Великоднем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільшими помилками влади українці вважають високий рівень корупції, неналежну підготовку до війни та відставку Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, його популярність в останні роки постійно зменшується. Якщо ще в 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), то зараз - лише кожний п’ятий (21%)", - йдеться у повідомленні КМІС.

Ставлення українців до свят

Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1052 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%.

Автор: 

опитування (2013) свято (682) КМІС (351) 8 Березня (96)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
+15
Років тридцять не переварюю 8 березня
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
+11
8 марта -женський день,а решта днів -чоловічі? Якщо чоловік хоче висловити свою любов,вдячність,повагу,приязнь своїй мамі,жінці,донечці,сестрі,коханці то якого біса чекати те миршаве 8 марта!? Хто чи що заважає чоловікам висловити свої почуття 1 лютого,12 березня,5 червня чи в любий день року?!
показати весь коментар
07.03.2024 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
дуже дивне свято , ніхто не може чітко сформулювати про , що воно
показати весь коментар
07.03.2024 13:20 Відповісти
Цікаво, на рф-ї пропаганда ЛГБТ заборонена, а свято двох .... рекламується))
Многа.хадов.очка
показати весь коментар
07.03.2024 13:28 Відповісти
дві страшні як атомна війна G-дівки, намагались позбутись прокляття цноти у пристаркуватому віці...
показати весь коментар
07.03.2024 14:37 Відповісти
...і ми це будемо завтра святкувати. Офіційно, на державному рівні.
показати весь коментар
07.03.2024 15:24 Відповісти
C'est la vie , богообрані куди не плюнь. Але ж, саме ми й не будемо.
показати весь коментар
07.03.2024 15:40 Відповісти
Дядько Гугел у поміч! 😂
Але трохи допоможу.
Це про ЗДОБУТІ У БОРОТЬБІ ГЕНДЕРНІ ПРАВА ЖІНОК. Є таке слово - РІВНОПРАВ'Я - чули?
Щоб ви розуміли, то жінкам майже до початку 20 сторіччя заборонялося отримувати вищу освіту, викладати у вишах, займатися науковою діяльністю, займати посади керівників... Ці професії вважалися суто чоловічими. Не кажу вже про право голосу, якого теж ми не мали.
От 8-го березня ми й вшановуємо свої досягнення у признанні жінок нічим не гіршими за чоловіків за розумовими здібностями (й не тільки, а, може, й кращими)
показати весь коментар
07.03.2024 16:18 Відповісти
Ви серйозно? Аж цілих 1052 респонденти? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 О! То це вагомий показник із мінімум 30 мільйонів))) На таке соціальне дослідження можна покластися без вагань 👏👏👏👏👏👏
Сарказм, якщо хтось не зрозумів)))
показати весь коментар
07.03.2024 16:26 Відповісти
Так..це день портових повій...які у Нью-Йорку обслуговували портових докерів у борг..коли докерам затримали зарплатню вони вийшли на вулиці з вимогами віддати видати гроші докерам щоб ті з ними розрахувалися..поліція повій побила....ось така передісторія т.з. "свята"
показати весь коментар
07.03.2024 21:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 