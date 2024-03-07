Ставлення українців до 8 березня погіршилося, цей день важливий лише для кожного п’ятого, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільш популярні свята в Україні - Різдво, Великдень, День Незалежності та День захисників і захисниць. 8 березня особливо люблять лише 21%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість населення України (приблизно 70%) святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (64%) і День захисників і захисниць України (58%)", - йдеться у пресрелізі КМІС.

Соціологи зазначили, що порівняно з часом до повномасштабного вторгнення РФ (2021-м роком) зросло значення всіх державних свят.

День Незалежності України до початку повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз - 64%. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз - серед 58%.

Новий рік, з показником у 47%, хоча й залишається популярним святом, але займає нижче місце в "рейтингу" порівняно з попередніми роками, коли він ділив перші місця з Різдвом Христовим та Великоднем.

"Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, його популярність в останні роки постійно зменшується. Якщо ще в 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), то зараз - лише кожний п’ятий (21%)", - йдеться у повідомленні КМІС.

Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1052 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%.