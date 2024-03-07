Ставлення українців до 8 березня погіршилося, цей день важливий лише для кожного п’ятого, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Найбільш популярні свята в Україні - Різдво, Великдень, День Незалежності та День захисників і захисниць. 8 березня особливо люблять лише 21%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Більшість населення України (приблизно 70%) святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (64%) і День захисників і захисниць України (58%)", - йдеться у пресрелізі КМІС.
Соціологи зазначили, що порівняно з часом до повномасштабного вторгнення РФ (2021-м роком) зросло значення всіх державних свят.
День Незалежності України до початку повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз - 64%. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз - серед 58%.
Новий рік, з показником у 47%, хоча й залишається популярним святом, але займає нижче місце в "рейтингу" порівняно з попередніми роками, коли він ділив перші місця з Різдвом Христовим та Великоднем.
"Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, його популярність в останні роки постійно зменшується. Якщо ще в 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), то зараз - лише кожний п’ятий (21%)", - йдеться у повідомленні КМІС.
Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1052 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Многа.хадов.очка
Але трохи допоможу.
Це про ЗДОБУТІ У БОРОТЬБІ ГЕНДЕРНІ ПРАВА ЖІНОК. Є таке слово - РІВНОПРАВ'Я - чули?
Щоб ви розуміли, то жінкам майже до початку 20 сторіччя заборонялося отримувати вищу освіту, викладати у вишах, займатися науковою діяльністю, займати посади керівників... Ці професії вважалися суто чоловічими. Не кажу вже про право голосу, якого теж ми не мали.
От 8-го березня ми й вшановуємо свої досягнення у признанні жінок нічим не гіршими за чоловіків за розумовими здібностями (й не тільки, а, може, й кращими)
Сарказм, якщо хтось не зрозумів)))