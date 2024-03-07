УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4704 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 876 11

Рашисти випустили ракету Х-31П в бік Одещини. Вона впала на підльоті до узбережжя, - Сили оборони Півдня

ракета

Російські окупаційні війська продовжують розвідувати системи ППО на Півдні України.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначили, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.

Читайте: Одещина потребує специфічних систем ППО, які здатні збивати балістику, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (30361) Одеська область (3439)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Читаю, що буде розслідування по темі втрати Хаймерс, а чому не має розслідування по статті за зраду України, що не випускається свої Хаймерси, Стугни, Вільхи....,чому заблоковано слугами усе,що веде до Перемоги України, що за канікули коли закон про мобілізацію спить....
показати весь коментар
07.03.2024 12:16 Відповісти
+3
- А-50/У до сих пор не поднимали в воздух, вместо этого активно летают СУ-24МР. Развед. дроны разных типов начали залетать очень глубоко и нагло, поэтому можно смело заявить, что разведку с воздуха им пришлось переформатировать (Николаевский Ванек)
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
+2
Приїдь та наведи порядок в ОПі , в оборонці, на нулі, та у ВР.
показати весь коментар
07.03.2024 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Читаю, що буде розслідування по темі втрати Хаймерс, а чому не має розслідування по статті за зраду України, що не випускається свої Хаймерси, Стугни, Вільхи....,чому заблоковано слугами усе,що веде до Перемоги України, що за канікули коли закон про мобілізацію спить....
показати весь коментар
07.03.2024 12:16 Відповісти
Приїдь та наведи порядок в ОПі , в оборонці, на нулі, та у ВР.
показати весь коментар
07.03.2024 12:24 Відповісти
Без літака ДРЛВ вирішити комплексне завдання із виявлення позицій РЛС української стстеми ППО з наступним прокладанням маршрутів для цілей масованого дронового чи ракетного удару ворогу буде важко.
показати весь коментар
07.03.2024 12:17 Відповісти
- А-50/У до сих пор не поднимали в воздух, вместо этого активно летают СУ-24МР. Развед. дроны разных типов начали залетать очень глубоко и нагло, поэтому можно смело заявить, что разведку с воздуха им пришлось переформатировать (Николаевский Ванек)
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
Гуменюк же сказала, що нема чим збивати. Нєфіг тут розвідувати.
показати весь коментар
07.03.2024 12:26 Відповісти
Треба F-16 !!!
показати весь коментар
07.03.2024 12:27 Відповісти
Так давали ж вже, а наші не готові були прийняти. Бо до іншого готувалися.
показати весь коментар
07.03.2024 13:34 Відповісти
багато чого треба..
та й «пілоти» ф-16 були впіймані на кордоні,
показати весь коментар
07.03.2024 14:30 Відповісти
Шкода, що вона не розірвалася прямо на літаку.
показати весь коментар
07.03.2024 13:32 Відповісти
 
 