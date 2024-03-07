Рашисти випустили ракету Х-31П в бік Одещини. Вона впала на підльоті до узбережжя, - Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська продовжують розвідувати системи ППО на Півдні України.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначили, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.

