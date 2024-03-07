Рашисти випустили ракету Х-31П в бік Одещини. Вона впала на підльоті до узбережжя, - Сили оборони Півдня
Російські окупаційні війська продовжують розвідувати системи ППО на Півдні України.
Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У Силах оборони зазначили, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.
Топ коментарі
+3 valentyna #410470
показати весь коментар07.03.2024 12:16 Відповісти Посилання
+3 Виталий #548501
показати весь коментар07.03.2024 12:29 Відповісти Посилання
+2 irenka ko
показати весь коментар07.03.2024 12:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та й «пілоти» ф-16 були впіймані на кордоні,