Оріхівський напрямок стає "гарячим" в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", за минулу добу зафіксовано 16 атак ворога, - речник Лиховій

На Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" Оріхівський напрямок. Упродовж минулої доби тут зафіксовано 16 ворожих атак західніше села Вербове та в районі села Роботине.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ворог намагається поновити наступ на Оріхівському напрямку

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком в нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні і тижні там було інколи взагалі 0 штурмових дій противника за добу, інколи 1-3, максимум 5, то за вчорашню добу тут зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботине", - зазначив він.

За його словами, тут противник розвиває активність подібно до тієї, які як він уже пробував це в середині лютого і був зупинений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після Авдіївки ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку в районі Новомихайлівки, - ОСУВ "Таврія"

"Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби. І чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живої сили й техніки", - додав Лиховій.

Також на Запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами. Вчора ЗСУ знищили 2 ворожі квадроцикли.

Ситуація на Таврійському напрямку

Оперативна обстановка на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою. Тут "обстановка, яка стабілізується".

За словами Лиховія, із загальної кількості бойових зіткнень на всій лінії фронту в Україні за минулу добу переважна більшість цих зіткнень припадає саме на операційну зону ОСУВ "Таврія".

Читайте також: Командний пункт мотострілецької бригади ЗС РФ знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський

"За вчора противник тут провів 57 бойових зіткнень. Також росіяни вчинили майже 900 артилерійських обстрілів. Завдали 24 авіаудари. Кількість авіаударів скорочується в міру просування "сушкопаду". Тобто керовані авіабомби падають уже менше і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається меншою мірою. Також тут було 3 ракетні удари і 127 ударів дронами-камікадзе", - розповів речник ОСУВ "Таврія".

При цьому на Авдіївському напрямку в районах сіл Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське ЗСУ відбили 21 штурмову дію противника.

"На Новопавлівському напрямку, там де Мар'їнка, в районах сіл Георгіївка, Побєда, особливо Новомихайлівка, а також міста Красногорівка ворог 20 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - зазначив Лиховій.

Які втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати окупантів за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" становлять 389 осіб - це разом вбитими і пораненими. 54 одиниці техніки: 3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки.

"Нейтралізовано засобами РЕБ або збито зі стрілецької зброї 312 російських БПЛА, серед них Zala і SuperCam. Крім того, Сили оборони України знищили ще 3 склади боєприпасів ворога", - додав Лиховій.

Крім того, за минулу добу було знищено ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М".

"Позавчора таких комплексів у нас було знищено 2. Ще пошкоджено, тобто уражено 203 мм самохідну гармату артилерії резерву верховного головнокомандування "Піон", при чому в кількості 2 одиниць. А також 1 "Акація" була пошкоджена", - резюмував речник ОСУВ "Таврія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речник ОСУВ "Таврія" Лиховій про оборонні укріплення під Авдіївкою: Не суцільна лінія, а розгалужена система. Все прив’язано до рельєфу