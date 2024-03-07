УКР
Заступник глави МЗС Польщі Бартошевський зустрівся щодо України зі спецпредставником Китаю Хуеєм

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський зустрівся у Варшаві зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм, де вони обговорили російську агресію проти України.

Про це повідомили в МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Польська сторона підкреслила, що агресія РФ проти України залишається ключовим викликом для регіональної та глобальної безпеки. Вона наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та утримання від погроз застосування сили як основи для мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в пресрелізі.

Як повідомляє МЗС Польщі, Варшава також зазначила, що підтримка жертви агресії є не лише правом, але й обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства, особливо постійних членів Ради безпеки ООН.

"Вона закликала китайську сторону не демонструвати політичну, економічну та військову підтримку Росії як агресору. Заступник міністра Бартошевський наголосив на несхваленні будь-яких спроб виправдати агресію "законними міркуваннями безпеки", - йдеться в заяві.

Як вказує МЗС, Польща засудила погрози РФ застосувати ядерну зброю, а також мілітаризацію російськими військами Запорізької атомної електростанції на незаконно окупованій території України, адже, на думку Варшави, ці дії створюють небезпечний прецедент та можуть мати негативні наслідки не лише для Східної Європи, але й для всієї міжнародної спільноти.

"Польща цінує протидію Китаю російським загрозам та розраховує на конкретні дії, зокрема щодо забезпечення ядерної безпеки в Україні, зокрема на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в пресрелізі.

Згідно з повідомленням польського відомства, спецпредставник КНР зазначив, що Китай не є стороною конфлікту і що ситуація в Україні не відповідає нічиїм інтересам.

Раніше зустріч з Лі Хуеєм щодо України у Брюсселі провеликерівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також - Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.

Перед тим Лі Хуей побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні.

Перед цим повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни. В МЗС Китаю це турне назвали підготовкою шляху до мирних переговорів.

Яким боком тут Польща ? Тіпа старший брат? Нехай обсудять алеашню пʼяну в Варшаві ті що бастують та блокувальників силюків. Це все що Польща може обговорювати з косорилим.
07.03.2024 12:43 Відповісти
та всі ми вже 10 років *****....
07.03.2024 12:42 Відповісти
Шановна редакція, будьте культурніше! Не "*****", а "Ми вкрай здивовані"
07.03.2024 12:54 Відповісти
та всі ми вже 10 років *****....
07.03.2024 12:42 Відповісти
400 років
07.03.2024 13:32 Відповісти
Яким боком тут Польща ? Тіпа старший брат? Нехай обсудять алеашню пʼяну в Варшаві ті що бастують та блокувальників силюків. Це все що Польща може обговорювати з косорилим.
07.03.2024 12:43 Відповісти
С ***** обсуждать? дрочить что-ли?
07.03.2024 12:44 Відповісти
Я **** з цього
07.03.2024 12:46 Відповісти
Там помилка в тексті. Після слова "Китаєм" треба ставить крапку.
07.03.2024 12:47 Відповісти
-Борштовський-
-Я ****...
Зустрівся з *****...

Віч-навіч...

Без маски на обличчі...
07.03.2024 12:47 Відповісти
І пообіцяв заборонити усі китайські товари , якщо Китай буде ДОПОМАГАТИ РАШЕ
07.03.2024 12:47 Відповісти
Кстати ЕС мог бы этим хорошо надавить на Китай.
07.03.2024 12:50 Відповісти
Я Вам відкрию цікавий секрет . У ЕС часто великими компаніями володіють китайці , а в їх деньгах е ще і кацапські гроши
Просто европейці не видять , а спецслужби не говорять
07.03.2024 13:19 Відповісти
Ні. Спільники рашистов й ***** Обговорили подальше блокування кордону України .
07.03.2024 13:19 Відповісти
Мабудь грошей обіцяють

важаю , що раша возить крадене зерно через балтійські порти ( Польщі Німеччіни ) і продавала його китайцям. А грошами від зерна платить за протести у ЕС. ГРОШАМИ ВІД УКРАЇНСЬКОГО КРАДЕНОГО ЗЕРНА . Ничого особистого- тількі бизнес

китайців же 1,7 млрд - жрати щось потрібно
07.03.2024 13:24 Відповісти
Я ****.
07.03.2024 12:48 Відповісти
***** слід писати з великої літери...
показати весь коментар
Шановна редакція, будьте культурніше! Не "*****", а "Ми вкрай здивовані"
07.03.2024 12:54 Відповісти
**** ухуїв
07.03.2024 12:55 Відповісти
Щось згадуються слова Аль Капоне про друзів
07.03.2024 12:57 Відповісти
Позиція Бартошевського і МЗС Польщі зрозуміла. Gut.

А де комюніке від ***??
07.03.2024 13:01 Відповісти
Бла-бла. Стандартний набір дипломатичної ''водички'' від якого а ні гаряче, а ні холодно.
07.03.2024 13:01 Відповісти
А з нашими ****** не захотіли зустрітись...
07.03.2024 13:02 Відповісти
"Мізамір"-скаже ****. Ото тобі і все.
07.03.2024 13:03 Відповісти
Ви може називати представника Китаю як захочете , але це є " спонукання до миру". Вони знають, що роблять." Вода камінь точе".
07.03.2024 13:03 Відповісти
Китай зондує ситуацію.До поляків поїхали на фоні блокади,шукають шпарини на Заході,щоб просунути свої ідеї.
07.03.2024 13:09 Відповісти
Ніяких розмов про Україну без участі України, так?
07.03.2024 13:26 Відповісти
Невже приїхав сказати що не гарно блокувати кордон воюючої країни, чи привіз "подяку💰" від *****?
07.03.2024 13:27 Відповісти
Схоже, вони на зустрічі уху їли.
07.03.2024 13:35 Відповісти
Всі ****@лі від цього китайського вояжа по всьому світу
І захищати рашинських терористів і вбивць ,
які вдерлися до нашої краіни !!
Вали до дому , косооке ***** і випий яду 😡
07.03.2024 13:47 Відповісти
У 1980-х роках Китай очолював такий собі Ху Яобан.
Пам'ятаю, як диктори на центральному ТБ з мацкви, коли вимовляли його ім'я-прізвище, намагалися якомога роздільніше вимовити. Бо без паузи було б щось похоже на "**********".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83_%D0%AF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Ху_Яобан
07.03.2024 15:43 Відповісти
 
 