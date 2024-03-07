Заступник глави МЗС Польщі Бартошевський зустрівся щодо України зі спецпредставником Китаю Хуеєм
Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський зустрівся у Варшаві зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм, де вони обговорили російську агресію проти України.
Про це повідомили в МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Польська сторона підкреслила, що агресія РФ проти України залишається ключовим викликом для регіональної та глобальної безпеки. Вона наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та утримання від погроз застосування сили як основи для мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в пресрелізі.
Як повідомляє МЗС Польщі, Варшава також зазначила, що підтримка жертви агресії є не лише правом, але й обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства, особливо постійних членів Ради безпеки ООН.
"Вона закликала китайську сторону не демонструвати політичну, економічну та військову підтримку Росії як агресору. Заступник міністра Бартошевський наголосив на несхваленні будь-яких спроб виправдати агресію "законними міркуваннями безпеки", - йдеться в заяві.
Як вказує МЗС, Польща засудила погрози РФ застосувати ядерну зброю, а також мілітаризацію російськими військами Запорізької атомної електростанції на незаконно окупованій території України, адже, на думку Варшави, ці дії створюють небезпечний прецедент та можуть мати негативні наслідки не лише для Східної Європи, але й для всієї міжнародної спільноти.
"Польща цінує протидію Китаю російським загрозам та розраховує на конкретні дії, зокрема щодо забезпечення ядерної безпеки в Україні, зокрема на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в пресрелізі.
Згідно з повідомленням польського відомства, спецпредставник КНР зазначив, що Китай не є стороною конфлікту і що ситуація в Україні не відповідає нічиїм інтересам.
Раніше зустріч з Лі Хуеєм щодо України у Брюсселі провеликерівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також - Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.
Перед тим Лі Хуей побував у Москві. В МЗС РФ заявили після зустрічі з ним, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні.
Перед цим повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни. В МЗС Китаю це турне назвали підготовкою шляху до мирних переговорів.
