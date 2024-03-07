РФ продовжить розпалювати нові конфлікти, якщо її не зупинити, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав партнерів бути сміливішими та зупинити РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Бухаресті.
Ландсбергіс наголосив, що нерішуча відповідь лише надає сміливості РФ.
"Без стримування Кремль продовжить розширювати зону нестабільності та розпалювати нові конфлікти. Цю війну необхідно виграти, і виграти рішуче", - пояснив він.
Глава МЗС Литви додав, що розв’язана РФ війна стала викликом міжнародному порядку.
Ландсбергіс також сказав, що Україні має бути гарантована довгострокова оборонна підтримка.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З підтримкою проблем нема,а для чого достатня величина та ефективність підтримки то вже інша справа.
Більше всього політики ******* вживати дієслова майбутнього часу.