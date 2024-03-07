РФ продовжить розпалювати нові конфлікти, якщо її не зупинити, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав партнерів бути сміливішими та зупинити РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Бухаресті.

Ландсбергіс наголосив, що нерішуча відповідь лише надає сміливості РФ.

"Без стримування Кремль продовжить розширювати зону нестабільності та розпалювати нові конфлікти. Цю війну необхідно виграти, і виграти рішуче", - пояснив він.

Глава МЗС Литви додав, що розв’язана РФ війна стала викликом міжнародному порядку.

Ландсбергіс також сказав, що Україні має бути гарантована довгострокова оборонна підтримка.

