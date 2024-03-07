УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4704 відвідувача онлайн
Новини Війна
421 8

РФ продовжить розпалювати нові конфлікти, якщо її не зупинити, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

габріелюс,ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав партнерів бути сміливішими та зупинити РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Бухаресті.

Ландсбергіс наголосив, що нерішуча відповідь лише надає сміливості РФ.

"Без стримування Кремль продовжить розширювати зону нестабільності та розпалювати нові конфлікти. Цю війну необхідно виграти, і виграти рішуче", - пояснив він.

Глава МЗС Литви додав, що розв’язана РФ війна стала викликом міжнародному порядку.

Ландсбергіс також сказав, що Україні має бути гарантована довгострокова оборонна підтримка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні війни немає, але не треба заспокоюватись, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

росія (67230) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, в странах Балтии знают, о чем говорят. Не забыли ещё.
показати весь коментар
07.03.2024 12:54 Відповісти
Заместо?
показати весь коментар
07.03.2024 13:01 Відповісти
Кацапчик, ты очень нервный, ты уколы с утречка пропустил
показати весь коментар
07.03.2024 13:02 Відповісти
московію зупинить солдат , не санкції, не обурення, не рішуче засудження і толерантність , тільки солдат
показати весь коментар
07.03.2024 13:07 Відповісти
"Ландсбергіс також сказав, що Україні має бути гарантована довгострокова оборонна підтримка."©

З підтримкою проблем нема,а для чого достатня величина та ефективність підтримки то вже інша справа.

Більше всього політики ******* вживати дієслова майбутнього часу.
показати весь коментар
07.03.2024 14:36 Відповісти
Дуже гарні і правильні слова, але, здається , Заходу що совою об пень, що пнем об сову. Аби не ескалація.
показати весь коментар
07.03.2024 15:13 Відповісти
 
 