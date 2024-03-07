УКР
Наступною тактичною метою армії РФ стане Часів Яр на Донеччині, однак повномасштабний наступ малоймовірний, - британська розвідка

Захоплення міста Часів Яр, що на Донеччині, ймовірно, стане наступною метою російської армії. Проте окупанти навряд чи здатні здійснити повномасштабний наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що російські війська не полишають спроб розширити свої позиції навколо Бахмута. Армія просунулася, щоб зайняти східну частину села Іванівське. Окупанти атакують українські позиції у Богданівці.

У розвідці Британії припускають, що найближчою тактичною метою Росії може бути захоплення Часів Яру, яке розташоване приблизно в 5 км від лінії фронту.

"Попри певні поступові тактичні успіхи, дуже малоймовірно, що російські війська зараз зможуть спробувати повномасштабний штурм міста", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Рашисти скаржаться, що їх власні засоби РЕБ глушать на "нулі" їх же fpv-дрони:

https://www.dialog.ua/images/content/dc38ce6617f30fb5e34c573552f3023a.jpg
показати весь коментар
07.03.2024 13:05 Відповісти
підари прокляті. Всі кацапи повинні здохнути!
показати весь коментар
07.03.2024 13:06 Відповісти
Волонтерка. Где оборонительные сооружения?

https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
показати весь коментар
07.03.2024 13:51 Відповісти
Скорее Угледар. Окружат как Авдеевку.
показати весь коментар
07.03.2024 15:35 Відповісти
 
 