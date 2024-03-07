Наступною тактичною метою армії РФ стане Часів Яр на Донеччині, однак повномасштабний наступ малоймовірний, - британська розвідка
Захоплення міста Часів Яр, що на Донеччині, ймовірно, стане наступною метою російської армії. Проте окупанти навряд чи здатні здійснити повномасштабний наступ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що російські війська не полишають спроб розширити свої позиції навколо Бахмута. Армія просунулася, щоб зайняти східну частину села Іванівське. Окупанти атакують українські позиції у Богданівці.
У розвідці Британії припускають, що найближчою тактичною метою Росії може бути захоплення Часів Яру, яке розташоване приблизно в 5 км від лінії фронту.
"Попри певні поступові тактичні успіхи, дуже малоймовірно, що російські війська зараз зможуть спробувати повномасштабний штурм міста", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.dialog.ua/images/content/dc38ce6617f30fb5e34c573552f3023a.jpg
https://dl-news.defence-line.org/?p=25147