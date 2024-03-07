РФ змінила тактику війни у небі, для швидкого захоплення територій застосовує КАБи, - The New York Times
Через велику втрату літаків Росія змінила тактику у небі, тепер росіяни покладаються на застосування керованих авіаційних бомб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
У матеріалі зазначається, що близько двох років війна в Україні велася переважно на землі. Військово-повітряні сили обох країн, що воюють, відігравали другорядну роль з кількох причин. Зокрема через обмежену кількість літаків в України, а також нездатність Росії в такий спосіб домогтися переваги, на яку вона сподівалася.
Проте зараз, армія країни-агресорки почала частіше використовувати авіацію і застосовувати різне озброєння проти позицій ЗСУ. Ворог використовує літаки вздовж лінії фронту для того, щоб скидати потужні керовані бомби на позиції українських захисників, тим самим розчищаючи шлях для піхоти.
"Завдяки активному використанню КАБів окупантам було легше взяти Авдіївку – оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту", – пише видання.
Керовані боєприпаси у вигляді авіабомб стали частіше атакувати українські позиції, пролітаючи величезну відстань до лінії фронту. Вони несуть на собі сотні кілограмів вибухівки, які здатні пробити підземні бункери, що захищають солдатів на фронті.
"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Усі будівлі та споруди просто перетворюються на котлован після влучання всього однієї бомби", - розповідав виданню про це український солдат, який воював в Авдіївці.
і, якби ми зустрілися десь-колись, ви б побачили, який я сумний, навіть нудний-правильний, на фоні усього цього...
але ми - Українці..)
Що душі пілотів росіїї-
Задушенні...
В море опущенні...
Вдаром поставленним-
F-35...
Ракетами - дуже воздушними-
Їх наяву - нема-
Але їх 25,,,
А то б я так сидів і ламав би голову і далі - набіса ж кацапня жбурляє ті свої - каби . !? А воно он шо оказуєцца - для руйнування наших позицій . !! Хм .
Які ж все таки башковиті ті американські журнашлюхери . !! Розкусили русню .!
хоча це три країни поставили: США (4 пускові), Німеччина (10 пускових), Нідерланди (2 пускові)
З ціною не зрозуміло, в новинах заявлена ціна 1.5млрд
PDA пакет котрий включав озброєння та патріот коштував https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ 1млрд
тобто ціна батареї (4 пускові) десь 400млн
В нас бруківочка шашлички оновлювати авіапарк не треба нащо
На тому політичних очків не заробиш