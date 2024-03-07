РФ змінила тактику війни у небі, для швидкого захоплення територій застосовує КАБи, - The New York Times

Через велику втрату літаків Росія змінила тактику у небі, тепер росіяни покладаються на застосування керованих авіаційних бомб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

У матеріалі зазначається, що близько двох років війна в Україні велася переважно на землі. Військово-повітряні сили обох країн, що воюють, відігравали другорядну роль з кількох причин. Зокрема через обмежену кількість літаків в України, а також нездатність Росії в такий спосіб домогтися переваги, на яку вона сподівалася.

Проте зараз, армія країни-агресорки почала частіше використовувати авіацію і застосовувати різне озброєння проти позицій ЗСУ. Ворог використовує літаки вздовж лінії фронту для того, щоб скидати потужні керовані бомби на позиції українських захисників, тим самим розчищаючи шлях для піхоти.

"Завдяки активному використанню КАБів окупантам було легше взяти Авдіївку – оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту", – пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступною тактичною метою армії РФ стане Часів Яр на Донеччині, однак повномасштабний наступ малоймовірний, - британська розвідка

Керовані боєприпаси у вигляді авіабомб стали частіше атакувати українські позиції, пролітаючи величезну відстань до лінії фронту. Вони несуть на собі сотні кілограмів вибухівки, які здатні пробити підземні бункери, що захищають солдатів на фронті.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Усі будівлі та споруди просто перетворюються на котлован після влучання всього однієї бомби", - розповідав виданню про це український солдат, який воював в Авдіївці.