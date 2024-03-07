УКР
Новини
РФ змінила тактику війни у небі, для швидкого захоплення територій застосовує КАБи, - The New York Times

Через велику втрату літаків Росія змінила тактику  у небі,  тепер росіяни покладаються на застосування керованих авіаційних бомб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

У матеріалі зазначається, що близько двох років війна в Україні велася переважно на землі. Військово-повітряні сили обох країн, що воюють, відігравали другорядну роль з кількох причин. Зокрема через обмежену кількість літаків в України, а також нездатність Росії в такий спосіб домогтися переваги, на яку вона сподівалася.

Проте зараз, армія країни-агресорки почала частіше використовувати авіацію і застосовувати різне озброєння проти позицій ЗСУ. Ворог використовує літаки  вздовж лінії фронту для того, щоб скидати потужні керовані бомби на позиції українських захисників, тим самим розчищаючи шлях для піхоти.

"Завдяки активному використанню КАБів окупантам було легше взяти Авдіївку – оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту", – пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступною тактичною метою армії РФ стане Часів Яр на Донеччині, однак повномасштабний наступ малоймовірний, - британська розвідка

Керовані боєприпаси у вигляді авіабомб стали частіше атакувати українські позиції, пролітаючи величезну відстань до лінії фронту. Вони несуть на собі сотні кілограмів вибухівки, які здатні пробити підземні бункери, що захищають солдатів на фронті.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Усі будівлі та споруди просто перетворюються на котлован після влучання всього однієї бомби", - розповідав виданню про це український солдат, який воював в Авдіївці.

Топ коментарі
+13
Авдіїївка і Лівий Берег каже "спасіба" за "вчасні" Ф16
показати весь коментар
07.03.2024 13:00 Відповісти
+8
І шоб я робив без New York Times . Кросавці .! Відкрили очі .
А то б я так сидів і ламав би голову і далі - набіса ж кацапня жбурляє ті свої - каби . !? А воно он шо оказуєцца - для руйнування наших позицій . !! Хм .
Які ж все таки башковиті ті американські журнашлюхери . !! Розкусили русню .!
показати весь коментар
07.03.2024 13:11 Відповісти
+5
От комуна просто поставила Північному В'єтнаму не три Петріота, більше ста батарей новітніх на той час "радянських Петріотів" С-75 і на землю впало 4 тис. американських літаків в тому числі 31 Б-52 і 2 СР-71
показати весь коментар
07.03.2024 13:13 Відповісти
Авдіїївка і Лівий Берег каже "спасіба" за "вчасні" Ф16
показати весь коментар
07.03.2024 13:00 Відповісти
а що з Лівим Берегом?
показати весь коментар
07.03.2024 13:37 Відповісти
.."воділа у Феррарі" однаково не зрозуміє
показати весь коментар
07.03.2024 13:40 Відповісти
Маються на увазі Кринки, Херсон. Та і Маріуполь розбивали теж ФАБ-ами, без авіабомб - тримати оборону було би легше.
показати весь коментар
07.03.2024 15:38 Відповісти
...обережніше там, адже ви - носій винятково секретної інформації.. сподіваймося у вас є парабєлум..
показати весь коментар
07.03.2024 15:52 Відповісти
.. парабелум зелені тваринки приставили до скроні українській авіації! А Ви посміхайтеся... дуркуйте..ставте смайлики... У 2019 почали ржати... Не втомилися від сміху?
показати весь коментар
07.03.2024 16:20 Відповісти
...втомився.., бо вже не 20 і не 40...(
і, якби ми зустрілися десь-колись, ви б побачили, який я сумний, навіть нудний-правильний, на фоні усього цього...
але ми - Українці..)
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти
... дурні..тому що бідні...чи бідні..тому що дурні? Ви не хочете сюди вставити слово **українці**? Мені теж не сорок.. і навіть не 50... І я дуже добре бачу..що коїться і що буде... Ви чекаєте Ф-16 і звинувачуєте союзників!! Вони не допоможуть..якщо буде продовжуватися те, що зараз! І на фоні усього цього..як Ви пишете... я продовжую бачити стадо дурноголових... семидесятитрьох відсотників.. які попри горе..кров.. жах продовжують бути дурноголовими. І не меншає... Чи може Ви бачите щось інше?
показати весь коментар
07.03.2024 16:38 Відповісти
Вже не секрет... оманливий-
Що душі пілотів росіїї-
Задушенні...

В море опущенні...
Вдаром поставленним-

F-35...

Ракетами - дуже воздушними-
Їх наяву - нема-
Але їх 25,,,
показати весь коментар
07.03.2024 13:02 Відповісти
ох и онолитеги....нах єтих лымарей капитанов очевидностей печатать
показати весь коментар
07.03.2024 13:02 Відповісти
F-16 zmenit obstanovku,raz sto oni na 30kilometrov ranse zamecajut kacapov samalioti izza premucetsvo svojix radarov,a izza premucetsvo svojix raket sbjiot na 90% do togo kogda te ix zametit.Dalse Kabi eto budet imeno kozyr Ukraini izza F-16
показати весь коментар
07.03.2024 13:07 Відповісти
КАБы уже давно. У журналистов все факты подчиняются красному слову, эффекту.
показати весь коментар
07.03.2024 13:08 Відповісти
І шоб я робив без New York Times . Кросавці .! Відкрили очі .
А то б я так сидів і ламав би голову і далі - набіса ж кацапня жбурляє ті свої - каби . !? А воно он шо оказуєцца - для руйнування наших позицій . !! Хм .
Які ж все таки башковиті ті американські журнашлюхери . !! Розкусили русню .!
показати весь коментар
07.03.2024 13:11 Відповісти
Після винайдення бліц-крігу нічого не змінилось. Тільки нам ЕС втирає шо воюєте і так - без авіації
показати весь коментар
07.03.2024 13:11 Відповісти
От комуна просто поставила Північному В'єтнаму не три Петріота, більше ста батарей новітніх на той час "радянських Петріотів" С-75 і на землю впало 4 тис. американських літаків в тому числі 31 Б-52 і 2 СР-71
показати весь коментар
07.03.2024 13:13 Відповісти
.. ну Ви вже так не пересмикуйте!!))) З 1964 року до кінця війни було втрачено 3380 літаків ВСІХ типів...як бойових так і не бойових. А зенітно-ракетними комплексами було збити біля 1500 одиниць. При тому СРСР поставив армії В*єтнама біля 100 комплексів..з яких біля 60 відсотків були знищені ВПС США. І ВПС США втратили дійсно 31 В-52... але збито було ВСЬОГО 16..чи 17.... Інші були втрачені при аваріях.. списані після невдалих посадок... а один навіть згорів при запуску двигунів . Ну а про SR-71 Ви трошки збрехали!!!))) Два літака було втрачено з за технічних причин. Один з вини екіпажу ..один з за відмови двигуна. Ні один SR-71 не був збитий зенітними підрозділами радянської армії. Якщо Ви Шановний пишете ..то старайтеся писати реальність..а не як ЗМІ СРСР.. які стверджують ..що авіація СРСР ( це той же В*єтнам) втратила на тій війні біля 150 літаків...))))
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
Так "три Петріота" - мало
хоча це три країни поставили: США (4 пускові), Німеччина (10 пускових), Нідерланди (2 пускові)

З ціною не зрозуміло, в новинах заявлена ціна 1.5млрд
PDA пакет котрий включав озброєння та патріот коштував https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ 1млрд
тобто ціна батареї (4 пускові) десь 400млн
показати весь коментар
07.03.2024 17:58 Відповісти
а в нас за останні тижні - 2 С-300
показати весь коментар
07.03.2024 13:31 Відповісти
не прошло и двух месяцев, как они заметили смену тактики
показати весь коментар
07.03.2024 14:15 Відповісти
а в нас все добре як говорив янелох перед війною

В нас бруківочка шашлички оновлювати авіапарк не треба нащо

На тому політичних очків не заробиш
показати весь коментар
07.03.2024 14:30 Відповісти
Если бы The New York Times не работала на парашу то такого бы не было.
показати весь коментар
07.03.2024 15:40 Відповісти
 
 