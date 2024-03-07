Деякі із країн ЄС не видають Україні злочинців, зокрема "вагнерівців", через побоювання щодо їхнього утримання та безпеки, - Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Україна надіслала країнам ЄС понад 700 запитів про екстрадицію підозрюваних, зокрема у військових злочинах.

про це The Guardian розповів генпрокурор Костін.

"Україна порушує питання перед 10 країнами-членами ЄС, щоб вони дозволили екстрадицію підозрюваних, зокрема в приналежності до приватної військової компанії "Вагнер", а також обвинувачених у масштабній корупції", - йдеться в статті, розміщеній на сайті видання.

The Guardian не повідомляє, які саме країни занепокоєні умовами утримування злочинців в Україні. Проте, такі держави, як Фінляндія, Франція та Австрія відмовились екстрадувати підозрюваних в Україну.

"Звісно, ми всі розуміємо, що рішення про екстрадицію ухвалює суд. Але бачимо, що деякі країни... чинять опір через їхнє власне розуміння умов тримання, які ми покращуємо. І я говоритиму про це" - повідомив Костін.

За словами генпрокурора, підозрюваних утримуватимуть у місцях позбавлення волі, які знаходяться на заході та в центрі України, подалі від лінії фронту.

"Умови (тримання) відповідатимуть правилам і стандартам Європейського Союзу й особливо Європейської конвенції з прав людини... Україна запросить ті держави, які вагаються в питанні екстрадиції, відвідати країну й особисто переконатися в умовах тримання підозрюваного", - підсумував Костін.

