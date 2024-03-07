УКР
1 423 17

Деякі із країн ЄС не видають Україні злочинців, зокрема "вагнерівців", через побоювання щодо їхнього утримання та безпеки, - Костін

андрій,костін, генпрокурор, ЄС, закон

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Україна надіслала країнам ЄС понад 700 запитів про екстрадицію підозрюваних, зокрема у військових злочинах.

Повідомляє Цензор.НЕТ, про це The Guardian розповів генпрокурор Костін.

"Україна порушує питання перед 10 країнами-членами ЄС, щоб вони дозволили екстрадицію підозрюваних, зокрема в приналежності до приватної військової компанії "Вагнер", а також обвинувачених у масштабній корупції", - йдеться в статті, розміщеній на сайті видання.

The Guardian не повідомляє, які саме країни занепокоєні умовами утримування злочинців в Україні. Проте, такі держави, як Фінляндія, Франція та Австрія відмовились екстрадувати підозрюваних в Україну.

"Звісно, ми всі розуміємо, що рішення про екстрадицію ухвалює суд. Але бачимо, що деякі країни... чинять опір через їхнє власне розуміння умов тримання, які ми покращуємо. І я говоритиму про це" - повідомив Костін.

Читайте також: РФ залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи, Путін націлений на всі демократичні суспільства, - Пісторіус

За словами генпрокурора, підозрюваних утримуватимуть у місцях позбавлення волі, які знаходяться на заході та в центрі України, подалі від лінії фронту.

"Умови (тримання) відповідатимуть правилам і стандартам Європейського Союзу й особливо Європейської конвенції з прав людини... Україна запросить ті держави, які вагаються в питанні екстрадиції, відвідати країну й особисто переконатися в умовах тримання підозрюваного", - підсумував Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа більше не може розраховувати на "безпекову парасольку" США, - Financial Times

Європа (1957) закон (2874) Костін Андрій (267)
+10
Всі пам'ятають, як чотириразовий ухилянт злив операцію по вагнерах бульбофюреру.
07.03.2024 13:28 Відповісти
+6
ЩОБ НАШІ ПЕНСІОНЕРИ ТАК ЖИЛИ, ЯК МИ КАЦАПІВ УТРИМУЄМО.
07.03.2024 13:23 Відповісти
+5
вони б так переймались утриманням наших полонених, чому й досі це нікого не хвилює зовсім, немає ніяких протестів, хоча б якоїсь стурбованості...
07.03.2024 13:31 Відповісти
07.03.2024 13:23 Відповісти
спробуйте пожити у тюрмі...
показати весь коментар
07.03.2024 13:29 Відповісти
07.03.2024 13:29 Відповісти
Вагнеровці це інше, їх можна вигідно продати чи обміняти.
07.03.2024 13:39 Відповісти
07.03.2024 13:28 Відповісти
Україні потрібне своє Ґуантанамо.
07.03.2024 13:28 Відповісти
Щоб Антімайдан держав там патріотів ?
07.03.2024 13:35 Відповісти
Треба їх відстрілювати там... Щоб не годувати тут...
07.03.2024 13:30 Відповісти
07.03.2024 13:31 Відповісти
Наша прокуратура та суд можут тільки заочно дуже жорстоко з ними обходиться ! Можуть навіть 5 років в'язниці дати.
07.03.2024 13:37 Відповісти
Тобто ЄС замість того щоб вигнати злочинців навпаки надає прихисток
І питання Україні буде потрібне ЄС коли там буде повно злочинців ?
Європа якщо буде збільшувати кількість злодіїв перетвориться на найбільш небезпечні країни у світі
07.03.2024 13:53 Відповісти
Кого ви слухаєте це ж просто пізд..ж , наші прокурори не виконують свою роботу, вони не відпрацьовують навіть 1 % з/п яку їм з преміями виплачують за рахунок українських платників податків! Ліньки шукати але тут на цензорі була новина що у ЕС зняли санкції з януковича і компанії саме через ненадання матеріалів справи з України.
07.03.2024 15:40 Відповісти
Офіс генпрокурора підтвердив, що Україна не просила екстрадувати «вагнерівця», який перебуває в Норвегії
07.03.2024 13:53 Відповісти
https://youtube.com/shorts/***********?si=GPtHxDjZIAPAm1S0 ...

Який жах..воїна УПА розстріляли у 1989 році... суддя призначивший страту домігся підвищення пенсії до 220 000 гривень...
07.03.2024 15:02 Відповісти
Думаю що цих злочинців віддадуть на московію, через це і не віддають.
07.03.2024 15:14 Відповісти
Содержать в террариуме
07.03.2024 15:27 Відповісти
Бо точно знають, що прямим маршрутом поїдуть на Кацапію.
07.03.2024 17:12 Відповісти
 
 