Новини Війна
Рашисти обстріляли касетними боєприпасами село Біленьке на Запоріжжі: Поранено чоловіка

росія,артилерія

Російські окупаційні війська обстріляли село Біленьке Запорізької області касетними боєприпасами.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни обстріляли село Біленьке касетними боєприпасами.

Внаслідок удару було поранено чоловіка, наразі інформація щодо руйнувань уточнюється.

07.03.2024 13:47 Відповісти
5 касет🤬🤬🤬🤬🤬
показати весь коментар
07.03.2024 14:18 Відповісти
 
 