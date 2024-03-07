Рашисти обстріляли касетними боєприпасами село Біленьке на Запоріжжі: Поранено чоловіка
Російські окупаційні війська обстріляли село Біленьке Запорізької області касетними боєприпасами.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Так, росіяни обстріляли село Біленьке касетними боєприпасами.
Внаслідок удару було поранено чоловіка, наразі інформація щодо руйнувань уточнюється.
