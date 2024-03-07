УКР
Наразі підстав для паніки немає, але потрібно готуватися до найгіршого, - очільник спецслужби Литви Яунішкіс про загрозу війни

Директор Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, коментуючи загрозу війни в регіоні, заявив, що зараз немає підстав для паніки та занепадницьких настроїв, однак геополітична ситуація така, що "треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Заяву очільника литовської спецслужби наводить Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу наголосили, що наразі немає приводу ні для паніки, ні для занепадницьких настроїв. Але, як і більшість політиків та експертів усього світу, я закликаю тверезо оцінити становище і, звісно, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого", - сказав Яунішкіс.

За його словами, наразі необхідно "йти в бік підготовки й попередження" потенційної агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія з такою інтенсивністю може воювати з Україною щонайменше ще 2 роки, - розвідка Литви

За оцінками литовської розвідки, геополітична напруга в регіоні зберігається, спостерігається її нагнітання.

"На жаль, такою є зараз ситуація у світі, такою є і функція розвідки та її долі – нагадувати про напруження та небезпеку", - наголосив Яунішкіс.

Він попередив, що дії Росії в інформаційному просторі будуть дедалі агресивнішими, особливо це буде помітно під час виборів. Інформаційні атаки будуть пов'язані, зокрема, з допомогою, яку надають Україні.

Очільник литовської спецслужби вважає, що після обрання російського диктатора Володимира Путіна на ще один термін, подальше нагнітання війни буде більш імовірним.

Читайте також: РФ використовує сербського агента Антича для проникнення в інституції ЄС, - західна розвідка

+3
...для початку, роздайте усім притомним Громадянам-литовцям вогнепальну зброю, краще навіть безкоштовно.. і оголосіть про це на увесь Світ....
..решта - по практичних, швидкозмінних, уроках України, які зебіли-бариги-кроти ДОСІ вивчати не бажають, бо усі їхні капітали вжЕ за кордонами
07.03.2024 13:37 Відповісти
+2
Клован також переконував, що "підстав для паніки нєту"
07.03.2024 14:05 Відповісти
+1
net ponimajem sto Ukraina pobedit.********* eto celovek kotory neumejet rulit masinoj,ja priamom smysle emu nuzen vodytel.Tak persona podxodit vsem vlsatiam, no rezultata ot nego 0
07.03.2024 13:34 Відповісти
net ponimajem sto Ukraina pobedit.********* eto celovek kotory neumejet rulit masinoj,ja priamom smysle emu nuzen vodytel.Tak persona podxodit vsem vlsatiam, no rezultata ot nego 0
07.03.2024 13:34 Відповісти
ні, це означає, що там розуміють небезпеку підняття х-лом ставок. єдине, де він це може зробити - це балтія, або польша. оскільки в польщі діють союзники - фермери, то Литва - дуже ймовірний напрямок.
07.03.2024 13:34 Відповісти
ще одне, бириги, абирвалг, ещо парочку.
07.03.2024 13:45 Відповісти
...для початку, роздайте усім притомним Громадянам-литовцям вогнепальну зброю, краще навіть безкоштовно.. і оголосіть про це на увесь Світ....
..решта - по практичних, швидкозмінних, уроках України, які зебіли-бариги-кроти ДОСІ вивчати не бажають, бо усі їхні капітали вжЕ за кордонами
07.03.2024 13:37 Відповісти
Якби я був-
Очільником Литви...

Засіяв б мінами поля-
З відмінним вихлопом-

Взривної волни...
З осколочним вибухом-

Нічого не жалко сусіду-
З уморочним придуром...
07.03.2024 13:37 Відповісти
Клован також переконував, що "підстав для паніки нєту"
07.03.2024 14:05 Відповісти
Пропоную «готуватись до шашликів», запитайтечь у найвеличнішого.
07.03.2024 15:12 Відповісти
 
 