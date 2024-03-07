Наразі підстав для паніки немає, але потрібно готуватися до найгіршого, - очільник спецслужби Литви Яунішкіс про загрозу війни

Директор Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, коментуючи загрозу війни в регіоні, заявив, що зараз немає підстав для паніки та занепадницьких настроїв, однак геополітична ситуація така, що "треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Заяву очільника литовської спецслужби наводить Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу наголосили, що наразі немає приводу ні для паніки, ні для занепадницьких настроїв. Але, як і більшість політиків та експертів усього світу, я закликаю тверезо оцінити становище і, звісно, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого", - сказав Яунішкіс.

За його словами, наразі необхідно "йти в бік підготовки й попередження" потенційної агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія з такою інтенсивністю може воювати з Україною щонайменше ще 2 роки, - розвідка Литви

За оцінками литовської розвідки, геополітична напруга в регіоні зберігається, спостерігається її нагнітання.

"На жаль, такою є зараз ситуація у світі, такою є і функція розвідки та її долі – нагадувати про напруження та небезпеку", - наголосив Яунішкіс.

Він попередив, що дії Росії в інформаційному просторі будуть дедалі агресивнішими, особливо це буде помітно під час виборів. Інформаційні атаки будуть пов'язані, зокрема, з допомогою, яку надають Україні.

Очільник литовської спецслужби вважає, що після обрання російського диктатора Володимира Путіна на ще один термін, подальше нагнітання війни буде більш імовірним.

Читайте також: РФ використовує сербського агента Антича для проникнення в інституції ЄС, - західна розвідка