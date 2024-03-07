Мешканця Луганщини, який воював проти України у батальйоні "Шторм" так званої ЛНР, засуджено 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора

Мешканець Луганської області у 2022 році добровільно перейшов на бік ворога, спочатку вступив у так звану "народну міліцію" "ЛНР", а потім проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що у 2022 році мешканець Луганської області добровільно вступив у незаконне збройне формування "народна міліція" терористичної організації так званої "ЛНР". Чоловік проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку, який входить до складу 2-го армійського корпусу військ РФ, на посаді стрілка. Він виконував обов’язки караульної служби з охорони території та спостереження за військовослужбовцями та військовою технікою ЗСУ.

"З квітня 2023 року його було переведено до батальйону "Шторм" цього ж полку, де він облаштовував та укріплював вогневі позиції армії РФ для ведення бою, рив окопи, будував бліндажі та безпосередньо брав участь у бойових діях.Чоловік воював у населених пунктах Луганської та Донецької областей. Його затримали Сили оборони України на території Бахмутського району Донецької області", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Суд визнав чоловіка винним за фактами державної зради, а також в участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.