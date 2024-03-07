УКР
Мешканця Луганщини, який воював проти України у батальйоні "Шторм" так званої ЛНР, засуджено 15 років позбавлення волі, - Офіс Генпрокурора

бойовик

Мешканець Луганської області у 2022 році добровільно перейшов на бік ворога, спочатку вступив у так звану "народну міліцію" "ЛНР", а потім проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що у 2022 році мешканець Луганської області добровільно  вступив у незаконне збройне формування "народна міліція" терористичної організації так званої "ЛНР". Чоловік проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку, який входить до складу 2-го армійського корпусу військ РФ, на посаді стрілка. Він виконував обов’язки караульної служби з охорони території та спостереження за військовослужбовцями та військовою технікою ЗСУ.

"З квітня 2023 року його було переведено до батальйону "Шторм" цього ж полку, де він облаштовував та укріплював вогневі позиції армії РФ для ведення бою, рив окопи, будував бліндажі та безпосередньо брав участь у бойових діях.Чоловік воював у населених пунктах Луганської та Донецької областей. Його затримали Сили оборони України на території Бахмутського району Донецької області", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Суд визнав чоловіка винним за фактами державної зради, а також в участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

бойовик (3414) державна зрада (1754) Офіс Генпрокурора (3393) Луганська область (4919)
дві людіни та бетонна підлога.
перша трімае копита у повітрі-друга трімае тулово ...паралельно і швіденько кліент сідае на бетонну підногу ...і усйо.
07.03.2024 13:46 Відповісти
#підлогу
07.03.2024 13:53 Відповісти
в мене е бажаня щоб ви, кацапі ,закінчілісь...зовсім....зовсім зовсім
07.03.2024 14:03 Відповісти
...Україна врятувала-прилаштувала на "стабільні макарони" ще одну "какразніцу", малороса-дебіла... воно хоч точно "больше нє будєт?"
женпрофуратура елітних хвойд за викликом, мабуть, дуже пишається своїм мужнім вчинком
07.03.2024 13:51 Відповісти
хоч не умовно?
07.03.2024 13:54 Відповісти
А ми що сама багата країна в Європі, не маємо де гроші витрачати,як на утримання рашистів?
07.03.2024 17:12 Відповісти
 
 