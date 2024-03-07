ЄС повинен постійно підтримувати Україну і робити більше для її оборони, - фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз повинен постійно підтримувати Україну та модернізувати її військові можливості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

На з’їзді Європейської народної партії у Бухаресті вона сказала, що країни ЄС повинні у найближчі п’ять років збільшити свій військовий та оборонний потенціал, а для цього необхідно збільшити видатки на військову промисловість.

"Безпека в Європі також означає робити більше для нашої власної оборони. У найближчі п'ять років ми повинні істотно збільшити наш оборонно-промисловий потенціал. І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу у поповненні та модернізації збройних сил держав-членів. І продовжуймо підтримувати Україну", - сказала президентка ЄК.

Крім того, фон дер Ляєн розповіла, що Україні потрібна постійна підтримка Європи, а диктатор Путін має понести відповідальність за свої злочини.

"Росія зруйнувала будівлі, але вона не зруйнувала мрію України бути вільною та процвітаючою та мати місце в центрі Європейського союзу", - наголосила президент Єврокомісії.

