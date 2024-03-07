УКР
Новини Війна
318 6

ЄС повинен постійно підтримувати Україну і робити більше для її оборони, - фон дер Ляєн

фон дер ляєн, урсула, ЄС, війна, підтримка

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз повинен постійно підтримувати Україну та модернізувати її військові можливості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

На з’їзді Європейської народної партії у Бухаресті вона сказала, що країни ЄС повинні у найближчі п’ять років збільшити свій військовий та оборонний потенціал, а для цього необхідно збільшити видатки на військову промисловість.

"Безпека в Європі також означає робити більше для нашої власної оборони. У найближчі п'ять років ми повинні істотно збільшити наш оборонно-промисловий потенціал. І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу у поповненні та модернізації збройних сил держав-членів. І продовжуймо підтримувати Україну", - сказала президентка ЄК.

Крім того, фон дер Ляєн розповіла, що Україні потрібна постійна підтримка Європи, а диктатор Путін має понести відповідальність за свої злочини.

"Росія зруйнувала будівлі, але вона не зруйнувала мрію України бути вільною та процвітаючою та мати місце в центрі Європейського союзу", - наголосила президент Єврокомісії.

Євросоюз (14005) фон дер Ляєн Урсула (839)
Волонтерка. Где оборонительные сооружения?

https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
показати весь коментар
07.03.2024 13:52 Відповісти
І їпти Бубу рачки 24/7.
показати весь коментар
07.03.2024 13:57 Відповісти
5 канал - https://www.youtube.com/watch?v=2FO9ghkweb4

​​У лютому ц.р. Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.

​​Сьогодні правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) на своєму з'зді проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії. Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п'ятирічний термін на чолі Єврокомісії.

​​Виступаючи на партійному конгресі у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході і посилення Китаю ключовими викликами, що стоять перед країнами ЄС.
показати весь коментар
07.03.2024 14:19 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8580 Порошенко тепло привітав Урсулу фон дер Ляєн з затвердженням її як кандитата на керівництво Єврокомісією

Завжди радий зустрічі з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Надав їй необхідну інформацію щодо нагальних потреб України на полі бою.
Ми також обговорили пріоритети порядку денного між нашою державою та Євросоюзом.
Попереду - багато роботи, але, впевнений, разом ми зможемо забезпечити ефективний рух України до членства в ЄС. Висловив сподівання, що ще цього місяця Єврокомісія подасть відповідну переговорну рамку для початку вступних переговорів з Україною без жодних зволікань та штучних перепон.
І звісно ж, побажав успіхів пані фон дер Ляєн у балотуванні на другий термін на посаді Президента Європейської Комісії. Вірю в потужну представленість Європейської народної партії, нашої політичний сімʼї, у наступному складі Єврокомісії. Разом до перемоги!
показати весь коментар
07.03.2024 14:37 Відповісти
Я скажу більше: а як вона його тепло привітала.
Урсула - красуня та справжня наша подруга, от би її у керівництво НАТО то може б ми вже жили у іншому світі, ніж зараз.
показати весь коментар
07.03.2024 14:53 Відповісти
Вашою підтримкою вже шафи підпираємо, а занепокоєння не має куди складати.
показати весь коментар
07.03.2024 14:53 Відповісти
 
 