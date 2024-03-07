ЄС повинен постійно підтримувати Україну і робити більше для її оборони, - фон дер Ляєн
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз повинен постійно підтримувати Україну та модернізувати її військові можливості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
На з’їзді Європейської народної партії у Бухаресті вона сказала, що країни ЄС повинні у найближчі п’ять років збільшити свій військовий та оборонний потенціал, а для цього необхідно збільшити видатки на військову промисловість.
"Безпека в Європі також означає робити більше для нашої власної оборони. У найближчі п'ять років ми повинні істотно збільшити наш оборонно-промисловий потенціал. І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу у поповненні та модернізації збройних сил держав-членів. І продовжуймо підтримувати Україну", - сказала президентка ЄК.
Крім того, фон дер Ляєн розповіла, що Україні потрібна постійна підтримка Європи, а диктатор Путін має понести відповідальність за свої злочини.
"Росія зруйнувала будівлі, але вона не зруйнувала мрію України бути вільною та процвітаючою та мати місце в центрі Європейського союзу", - наголосила президент Єврокомісії.
У лютому ц.р. Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.
Сьогодні правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) на своєму з'зді проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії. Делегати ЄНП 400 голосами "за" і 89 "проти" затвердили кандидатуру фон дер Ляєн, яка претендуватиме на другий п'ятирічний термін на чолі Єврокомісії.
Виступаючи на партійному конгресі у Бухаресті, фон дер Ляєн назвала війну в Україні, нестабільність на Близькому Сході і посилення Китаю ключовими викликами, що стоять перед країнами ЄС.
Завжди радий зустрічі з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Надав їй необхідну інформацію щодо нагальних потреб України на полі бою.
Ми також обговорили пріоритети порядку денного між нашою державою та Євросоюзом.
Попереду - багато роботи, але, впевнений, разом ми зможемо забезпечити ефективний рух України до членства в ЄС. Висловив сподівання, що ще цього місяця Єврокомісія подасть відповідну переговорну рамку для початку вступних переговорів з Україною без жодних зволікань та штучних перепон.
І звісно ж, побажав успіхів пані фон дер Ляєн у балотуванні на другий термін на посаді Президента Європейської Комісії. Вірю в потужну представленість Європейської народної партії, нашої політичний сімʼї, у наступному складі Єврокомісії. Разом до перемоги!
